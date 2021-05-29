Смолов логично не поехал на Евро. Он показал свое отношение к Черчесову постом в Instagram

Главному тренеру сборной России нужны единомышленники.

Евро-2020 не за горами — осталось всего две недели. Совсем скоро Станислав Черчесов назовет окончательный список из 26 футболистов. Осталось отсеять трех лишних. Они могут быть в любой линии, кроме нападения — там и так всего три фамилии: Дзюба, Соболев и Заболотный.

Непопадание в число вызванных на сбор Смолова — пожалуй, самая обсуждаемая тема по составу. Кто-то еще время от времени вспоминает Гильерме, но этот вопрос идет скорее вторым темпом. Особенно после шести майских голов от «Зенита».

А вот по Федору до сих пор слышу голоса: Черчесов зря не взял Смолова, он лишил себя плана Б в атаке.

Я неплохо знаком со Станиславом Саламовичем и рискну предположить, какими соображениями руководствовался тренер.

Первое и самое главное — Черчесов четко делает ставку на коллектив единомышленников. Для него крайне важно, чтобы команда была сплоченным целым. По числу футболистов в топ-чемпионатах Россия сильно уступает практически всем серьезным сборным, поэтому шанс один — отличная физическая подготовка, полная концентрация и самоотдача, действие по принципу «один за всех и все за одного». Именно за счет этого сборная дошла до четвертьфинала ЧМ-2018.

Леонид Слуцкий на Евро-2016 пошел по другому пути — пригласил всех самых ярких игроков, уповая на свои шикарные коммуникативные способности. Однако коллектива не получилось — лидеры перегрызлись между собой вплоть до драки. Бесславный вылет и «мы говно» до сих пор в памяти.

Черчесов идет своей дорогой. И он, конечно, в этом не одинок. Первый пришедший на ум пример — Доменико Тедеско в «Спартаке», который довел красно-белых до серебра именно по упомянутым принципам: страсть, самоотдача, коллектив.

Чуть выпадал из этого ряда Ананидзе, который публично покритиковал Умярова, Глушенкова и Игнатова, а потом сцепился на поле с Мельгарехо — парагвайцу тогда пришлось отрабатывать вместо грузина. Джано быстро оказался вне «Спартака». Потом его судьбу разделил и Гулиев, который ставил личные интересы выше командных и чуть перегнул в этом.

Поэтому мне смешно, когда говорят, что Черчесов собирает команду друзей. Нет, он пытается собрать команду своих единомышленников. Как это делал Тедеско и многие другие тренеры. И идут на это явно не из любви к друзьям и единомышленникам, а ради достижения результата. Потому что нет на свете более заинтересованного в успехе человека, чем «главный». Именно он в первую очередь отвечает за выступление команды. Провалится — акции на тренерской бирже упадут, добьется результата — будет максимально востребован.

Если бы Смолов в сезоне-2020/21 рвал и метал — не сомневаюсь, он поехал бы на Евро. Как поехал Дзюба на ЧМ-2018. На него Черчесов наверняка был сильно зол после истории с травмой перед Кубком конфедераций, по поводу которой форвард сам признавался, что был неправ, а также после «месседжа» с усами от Дзюбы и Кокорина. Но вызвал — игрой за «Арсенал» нападающий не оставил другого шанса. А потом забил немало крайне важных голов.

Артем — болтун, приносит любимому тренеру головную боль своим непростым характером, но результат дает. А значит, вызывается в сборную.

Смолов конкуренцию в стартовом составе сборной проиграл Дзюбе на ЧМ. Для одного крупный турнир стал невероятным вызовом, второй выглядел так, словно это были проходные матчи РПЛ.

Зенитовец в прошлом году говорил «России 24»: «Станислава Саламовича действительно очень уважают. И от него исходит особая энергетика. Когда ты с ним общаешься, то ощущаешь ее. И думаю, эта энергетика очень хорошо заряжает. Игрок начинает сразу по-другому действовать. И как физически готовят сборную — это прямо супер. Перед чемпионатом мира многие относились к его работе скептически. Но как мы там бежали... Сил было вагон! Теперь даже жду сбора перед Евро. Потому что знаю, что меня подготовят как машину».

А совсем недавно Артем подчеркивал, насколько благодарен Черчесову за то, что оставил капитаном в сборной (в отличие от клуба).

Из оппонента Дзюба превратился в единомышленника. У Артема, насколько известно, не самые безоблачные отношения со Смоловым и Соболевым. Но спартаковец игрой доказал, что ОБЯЗАН быть в сборной, а локомотивец — что МОЖЕТ в ней оказаться. А может и не оказаться — у него не было твердого места в стартовом составе у Марко Николича. Он выдал неплохую весну, но суммарно в РПЛ за сезон забил семь голов. Меньше Заболотного (9), Соболева (15) и Дзюбы (20).

План Б и другая тактика? Отказ от игры на столба? Кажется, Черчесов уже не раз проверял этот план Б, и всякий раз он оказывался неудачным. Потратить кучу времени на сборе, чтобы попытаться все же его наиграть без всякой гарантии, что сработает? Большой риск. Куда логичнее доводить до автоматизма то, что дало четвертьфинал ЧМ и выход на Евро. Так что планом Б будет выход Соболева или Заболотного.

И не будем забывать о команде единомышленников. Смолов — интеллектуальный парень со своим мнением. Есть четкое ощущение, что уровень уважения к Черчесову у него, скажем так, не максимальный. Что доказывает в том числе фраза в Instagram на следующий день после оглашения состава сборной и выигрыша Кубка России: «Они не ставят на меня, но я вз*** их». Умный нападающий не мог не понимать, на чей счет ее отнесут.

Что ж, мы смогли убедиться, что Черчесов все сделал правильно. Как Тедеско с Ананидзе и Гулиевым.