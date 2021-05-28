Игорь Рабинер — о переходе футболиста сборной России

Мухин — в ЦСКА. Если парень не будет валять дурака, место в составе там под него наверняка найдется — опорника в чистом виде у армейцев в завершившемся сезоне просто не было. В центре поля часто гуляли степные ветра.

Так, как не было «шестого номера», кстати, и у «Спартака». При толпе «восьмерок» — Зобнине, Крале, Умярове, Хендриксе... В связи с чем мне непонятно, почему красно-белые не проявили инициативы — у них-то есть козырь в виде возможной Лиги чемпионов, тогда как ЦСКА впервые за карьеру Акинфеева вообще без еврокубков.

Но стоило ли уходить от тренера, который тебе доверял и знал, как тебя использовать... Стоило ли искать от добра добра? Не уверен. Как бы не пожалел Максим об уходе от Марко Николича. В 19 лет твердое место в стартовом составе, которое у Мухина появилось весной, — это для России редкость и большая ценность. Оно ведь и к Евро его привело — уверен, что Мухина не отцепят.

Понятно, что там все дело в контракте. Но понятно и другое: убедив своего клиента, что лучше уйти в ЦСКА, агент Мухина Вадим Шпинев берет на себя большую ответственность. Карьера у парня шла вверх и при Николиче наверняка продолжила бы идти. В другом месте многое придется доказывать заново.

Что же касается руководства «Локо» — это, конечно, репутационный удар. Но не надо все вешать на Плутника — Леонченко, не сумевших договориться прямо сейчас. Вообще-то новые контракты с людьми подписываются заранее, и поэтому ситуацию эту допустили Кикнадзе с Мещеряковым. А их сменщикам нужно было за них разгребать. Не разгребли.

Хорошо, что Мухин определился до Евро, причем не впритык. Иначе голова бы у него была не там, как происходит часто и со многими. Сейчас сможет целиком сосредоточиться на работе. Мне кажется, что для Черчесова он далеко не глухой запасной. По духу это его игрок, и не случайно он выпустил Максима на последние минуты со Словенией против Иличича.