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Сегодня, 11:35

Россия все ближе к переходу в Азию. Как там все устроено и что нам это даст?

Гоша Чернов
Корреспондент
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Дмитрий Баринов, Даниил Хлусевич, Далер Кузяев, Николай Комличенко, Даниил Уткин, Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сборная Израиля по футболу.
Фото Global Look Press
Президент АФК Салман бин Ибрагим Аль-Халифа.
Фото Global Look Press
Кубок АФК.
Фото the-afc.com
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Все, что вы должны знать об Азиатской конфедерации футбола.

Зачем РФС менять прописку

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от своих турниров. Сборная России была исключена из участников стыковых матчей ЧМ-2022, «Спартак» лишился места в плей-офф Лиги Европы. Помимо этого, всем нашим клубам запретили играть в еврокубках в сезоне-2022/23. То решение действует до сих пор, срок отстранения — «до дальнейшего уведомления».

В марте появились слухи о том, что Российский футбольный союз рассматривает возможность перехода из УЕФА в АФК — Азиатскую конфедерацию футбола.

Александр Дюков. «РФС рассмотрит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома». Интервью Дюкова

Весной в РФС называли подобные сообщения «фантазиями», однако спустя полгода тон изменился. В воскресенье президент РФС Александр Дюков сказал, отвечая на вопрос о возможном переходе в АФК: «Еще несколько месяцев назад это было несвоевременно и преждевременно. Сейчас — это возможность, которую мы должны рассмотреть, что и сделаем на ближайшем исполкоме».

Дюков также подчеркнул, что сборной необходимо проводить официальные матчи, и в этом его мнение совпало с позицией главного тренера сборной России Валерия Карпина. Кроме того, президент РФС назвал теоретическими шансы на участие сборной России в отборочных матчах Евро-2024. Напомним, жеребьевка квалификационного турнира уже проведена без нашей команды.

В апреле РБК сообщал, что РФС изучает сценарий переезда на Восток в числе других, и действия федерации зависели от дальнейших решений ФИФА и УЕФА. Но ситуация не улучшается. Бессрочное отстранение российских команд, риторика РФС, а также общая текущая ситуация в футболе и за его пределами указывают на то, что Россия действительно может перебраться в Азию. Что ее там ждет?

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Карпин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Прецеденты

Для начала нужно ответить на главный вопрос: возможна ли в принципе смена конфедерации? Да, возможна, хотя примеров мировой футбол знает немного. Наиболее свежий — переход Австралии из Океании в АФК в 2006 году. Сборная Зеленого континента решила так сделать, потому что Конфедерация футбола Океании имеет лишь половину путевки на чемпионат мира, так что пробиться в финальную часть было сложно. Кроме того, Австралия банально слишком сильна для ОФК — она и сама не развивалась, и оставляла другие океанские сборные без шансов на успех. Переезд Австралии, к примеру, позволил сборной Таити выиграть Кубок наций ОФК в 2012 году и отправиться на Кубок конфедераций.

Казахстан — другой подходящий пример. В 2002 году эта восточная страна перешла из АФК в УЕФА ради повышения собственного уровня. Очевидно, что в Европе класс соперников выше, поэтому в местной федерации решили сделать так. Оценить успешность этого переключения сложно, ведь в АФК Казахстан поиграл всего несколько лет. Пожалуй, в Азии у него было бы больше шансов на чемпионат мира, зато казахская сборная нередко в отборочных турнирах встречается с топ-игроками.

Еще один прецедент — Израиль. Его скитания связаны с политикой: в 1974 году местную федерацию исключили из АФК под давлением арабских команд, отказавшихся играть с Израилем. До 1992 года он не был привязан ни к какой конфедерации, пока не был принят в УЕФА. При этом два десятка лет израильтяне продолжали участвовать в отборочных турнирах под эгидой ФИФА от различных конфедераций, в том числе от Океании.

Сборная Израиля по футболу. Фото Global Look Press
Сборная Израиля по футболу.
Фото Global Look Press

Восемь прямых путевок на чемпионат мира

Прецеденты есть, хотя у России уникальная ситуация. Очевидно, что уровень АФК заметно ниже УЕФА, и переход нам необходим для возвращения официальных матчей, а не для повышения собственного уровня.

Вообразим, что мы все-таки сменили прописку. За что и с кем мы будем бороться в Азии?

Начнем с чемпионата мира. Как известно, в 2026 году число участников главного турнира планеты увеличится до 48. Когда это решение было озвучено, в Европе возмутились, так как квота УЕФА расширилась незначительно — с 13 до 16 путевок. А вот азиатских сборных теперь на ЧМ будет едва ли не в два раза больше обычного.

В последнее время от АФК на турнир отбирались четыре сборные напрямую, а еще одна билась за чемпионат мира в межконтинентальных стыковых матчах. Теперь прямых путевок у Азии сразу восемь, плюс девятая сборная будет сражаться за одно из двух дополнительных мест с пятью представителями других конфедераций (таков новый формат стыков).

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Сама модель отборочного турнира намного сложнее европейской. Если в УЕФА все 55 стран-участниц вступают в борьбу сразу же, то в АФК сперва начинают играть слабейшие из 47 сборных.

Всего у отборочного турнира пять раундов:

  1. Предварительный раунд. Сборные с 26-го по 47-е места рейтинга АФК проводят по два матча дома и на выезде. 11 победителей проходят во второй раунд.

  2. Первый групповой этап. 25 сильнейших команд конфедерации и 11 победителей предыдущего раунда делятся на девять групп. В них они проводят шесть матчей, как в Лиге чемпионов УЕФА. Первые и вторые места (всего 18 сборных) выходят в третий раунд.

  3. Второй групповой этап. 18 сборных делятся на три группы по шесть команд и снова проводят матчи по круговой системе. Первые и вторые места (6 сборных) получают путевки на чемпионат мира. Третьи и четвертые места (6 сборных) перебираются в четвертый раунд.

  4. Третий групповой этап. Третьи и четвертые места делятся на две группы и проводят по одному матчу с каждым соперником. Победители каждой группы (2 сборные) получают путевки на чемпионат мира. Вторые места выходят в пятый раунд.

  5. Стыковые матчи. Вторые места проводят друг с другом по игре дома и на выезде, чтобы выяснить, кто от Азии отправится в межконтинентальный плей-офф. Там этой сборной предстоит сразиться с пятью представителями других континентов за одну из двух путевок.

Отборочный турнир ЧМ-2026 в Азии стартует уже в октябре 2023 года.

Кубок Азии: если мы и сыграем, то только в 2027-м

Насколько сложен и запутан отбор на чемпионат мира, настолько же просто попасть на Кубок Азии. Он вшит в квалификационный турнир ЧМ: большинство участников главного континентального форума определяются по итогам первых двух раундов. 18 сборных, занявших первые и вторые места во втором раунде, отправляются на Кубок Азии напрямую. Остальных участников определяет дополнительный отборочный турнир.

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Как и на Евро, в Кубке Азии принимают участие 24 сборные. Ближайший турнир пройдет в 2023 году в Катаре, и список участников уже известен. Однако точные сроки пока не утверждены, как не было и жеребьевки групп.

На этом турнире России точно не будет, зато на следующий Кубок Азии теоретически она может отобраться. Он состоится в 2027 году. Страна-хозяйка пока не определена: известно лишь то, что на турнир претендуют Индия и Саудовская Аравия, а выборы пройдут в феврале 2023 года.

Однако если мы намерены принять участие в этом турнире, то перебираться в Азию нужно как можно скорее. Как мы уже упомянули, уже в октябре следующего года в Азии стартует отборочный турнир ЧМ-2026, а с ним и отборочный турнир Кубка Азии. Вполне вероятно, что при переходе наш рейтинг обнулится, так что отбор придется начинать с первого раунда.

Президент АФК Салман бин Ибрагим Аль-Халифа. Фото Global Look Press
Президент АФК Салман бин Ибрагим Аль-Халифа.
Фото Global Look Press

Россия — потенциальный гранд

А какие у нас вообще будут шансы на трофей? Ответ: выше, чем в Европе.

Это один из немногих серьезных плюсов смены прописки. В зоне УЕФА Россия всегда была и остается середняком, но в АФК уровень сопротивления ниже, соответственно, возрастает шанс на крупный успех.

Чаще всех Кубок Азии выигрывали Япония (4 раза), Иран, Саудовская Аравия (по 3) и Корея (2). По одной победе у Израиля, когда он еще выступал в АФК, а также у Кувейта, Ирака, Катара и Австралии. В оптимальном состоянии каждой из этих стран Россия как минимум не уступает.

С историей разобрались, теперь смотрим в свежий рейтинг ФИФА: Иран — 20-е место, Япония — 24-е, Корея — 28-е, Австралия — 38-е, Катар — 50-е, Саудовская Аравия — 51-е. Это сильнейшие страны Азии и ее единственные представители на текущем чемпионате мира. Россия сейчас занимает 33-е место, то есть находится позади лишь трех сборных, причем уступает каждой из них незначительно. Грубо говоря, если судить по рейтингу ФИФА, то наша сборная — уровня полуфинала Кубка Азии. А на чемпионат мира при восьми азиатских путевках мы вообще должны выходить с легкостью. Но все это на бумаге.

Клубные турниры: лимит и две сетки плей-офф

А как будут существовать клубы? Еврокубки уйдут в прошлое, вместо них появятся азиакубки.

Клубных турниров в АФК всего два. В отличие от Европы, это почти обособленные соревнования. Если в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций участвуют все страны — участницы УЕФА, то в АФК у клубных турниров есть четкая иерархия.

В Лиге чемпионов АФК участвуют клубы лишь из 24 лучших лиг Азии — 12 из Западного региона и 12 из Восточного. Все остальные страны играют в Кубке АФК — для понимания силы этого турнира достаточно сказать, что в последнем его финале встречались клубы из Омана и Малайзии.

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Понятно, что уровень российских команд — Лига чемпионов. Но при переходе наш рейтинг наверняка будет нулевым, а значит, начнут путь в Азии наши клубы, скорее всего, именно в Кубке АФК.

Формат у обоих азиакубков знаком нам по еврокубкам. Но есть свои нюансы:

  1. Азия — гигантская. Поэтому все участники распределены по регионам по аналогии с конференциями КХЛ или НХЛ. У «Запада» — своя сетка, у «Востока» — своя. В финале встречаются лучшие клубы каждого региона, до этого они не пересекаются вообще. Другими словами, клубы России (западной страны) до финала не сыграют с делегатами из Японии, Кореи или Австралии. Наши соперники — Ближний Восток, Индия и страны бывшего СССР.

  2. В основном раунде 40 клубов распределены на десять групп. В плей-офф точно выходят только победители квартетов, а среди вторых мест дальше проходят лишь шесть лучших из десяти.

  3. В последние три сезона из-за ковидных ограничений матчи плей-офф проходят в один матч, причем часто в одном месте. Например, в этом сезоне восточная часть сетки все игры проводила в японской Сайтаме.

  4. В клубных турнирах АФК действует лимит на легионеров — «3+1» (три игрока из любой страны и еще один из другой страны АФК). Однако с сезона-2023/24 ограничения смягчат до «5+1». Во многих азиатских странах лимит распространен, но для российских клубов с существующим в РПЛ форматом это станет проблемой. Помимо этого, придется что-то делать с европейскими представителями ЕАЭС — в РПЛ футболисты из Белоруссии, Казахстана и Армении не относятся к легионерам, а в турнирах АФК будут считаться таковыми.

  5. В последние годы клубные турниры Азии проводились по системе «весна — осень», но как раз с сезона-2023/24 намечен переход на «осень — весна».

Кубок АФК. Фото the-afc.com
Кубок АФК.
the-afc.com

Деньги АФК: ничтожные призовые

Лига чемпионов АФК — звучит классно. Но с Лигой чемпионов УЕФА ее роднит только название. Уровень соперников там невысок, хотя, как и в случае со сборной, у российских клубов появится реальная возможность добраться до самых дальних стадий и, может быть, победить в азиакубке.

Рекордсмен по числу побед в Лиге чемпионов АФК и действующий триумфатор турнира — «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Уместно сравнить его с российскими клубами.

Стоимость состава «Аль-Хиляля» по Transfermarkt — 57 миллионов евро. Дороже его — сразу шесть клубов РПЛ. Самый дорогой футболист аравийского клуба — бразилец Матеус Перейра (11 миллионов евро), в нашей лиге он бы занимал восьмое место по дороговизне. Общая стоимость 16 клубов Саудовской про-лиги — 343 миллиона евро, общая стоимость 16 клубов РПЛ — 756 миллионов евро.

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Очевидно, что лидеры чемпионата России будут считаться фаворитами Лиги чемпионов Азии, но гипотетическая победа не принесет им тех денег, которые сулит победа в главном еврокубке. По информации Goal.com, АФК перечисляет победителю Лиги чемпионов 4 миллиона долларов, а проигравшему в решающем матче — 2 миллиона. В Европе финалистам дают соответственно 20 и 15,5 миллиона долларов.

Трудное возвращение

В Азии наши команды получат игровую практику, но переход будет невероятно тяжелым. Россия может получить одобрение АФК и ФИФА, но в Азии не все встретят нас радушно. К примеру, Япония, Корея, Австралия, Сингапур и Тайвань включены в перечень недружественных государств. Возможно, при жеребьевке АФК придется разводить российские команды с ними. А что делать, если в финал Лиги чемпионов выйдут клубы из России и Японии?

Нулевой рейтинг при переходе — тоже проблема. Но не самая большая. Все понимают, что переезд в Азию рассматривается как временный — да, это может продлиться много лет, но Россия всегда принадлежала УЕФА и стремится играть в Европе. Когда мы вернемся, рейтинг будет нулевым уже там, и все опять придется строить заново.

Но кто знает, сколько продлится изоляция?

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