ОКР опубликовал заявление после решения CAS отклонить апелляции россиян на золото Олимпиады-2022

В Олимпийском комитете России (ОКР) прокомментировали отклонение Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года из-за дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

«ОКР крайне разочарован сегодняшним решением Спортивного арбитражного суда в г. Лозанне (CAS) по апелляциям Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и шести российских фигуристов на решение исполкома Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении медалей в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх 2022 года.

Иллюзий относительно исхода этого дела не было, так же как и в случае с прочими исками или апелляциями, поданными российской стороной за последние почти три года. Тем не менее после получения мотивировочной части сегодняшнего решения, детально ее изучив, Олимпийский комитет России рассмотрит возможность дальнейших шагов по защите прав и интересов российских спортсменов.

Вместе с тем CAS на момент данного заявления не огласил решение по другому делу — по апелляции НОК Канады, слушание по которому состоялось 22 июля 2024 года. Таким образом, окончательное распределение медалей в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх 2022 года не завершено", — говорится в заявлении ОКР.

Ранее свою позицию об отклонении апелляции высказала ФФККР.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

В результате решения ISU сборная России была лишена золотых медалей в командном турнире Олимпиады-2022. Национальная команда после перераспределения баллов переместилась с первого на третье место.

В феврале CAS зарегистрировал апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и российской команды на решение ISU о перераспределении медалей.