Когда клубы из Крыма войдут в чемпионат России? РФС перейдет в Азию? С кем сыграет сборная? Интервью Алаева
УЕФА, Азия, Крым
— Слухи о переходе в Азию муссируются все больше. Какие у нас отношения с Азией? И какая ситуация по выходу из УЕФА?
— Вопрос не по адресу, я не руководитель РФС.
— Вы вице-президент РФС.
— Хорошо, что напомнили! Но сколько этих вице-президентов? Смотрите, я исхожу из того, что мы члены УЕФА. Мы отстранены от соревнований, но являемся членами УЕФА — все остальные программы выполняются, даже платежи осуществляются. Ситуация, как принято сейчас говорить, динамически развивается.
Я скажу сейчас за себя — не как вице-президент РФС, а как болельщик: мне бы хотелось, чтобы мы играли в Европе, чтобы мы играли в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, Лиге конференций. Чтобы юноши ездили на чемпионат Европы, отбирались на чемпионат мира через квалификацию Европы.
К сожалению, вмешалась политика. Как будет развиваться ситуация и к чему она приведет, вернемся мы в Европу или нет, не знает, наверное, никто. Понятно, что со спортивной точки зрения Азия менее привлекательна — и финансово, и спортивно, но, возможно, вопрос когда-то встанет по-другому: либо отбираться через Африку и Азию, либо вообще никуда не отбираться. Тогда я, наверное, скажу, что смысл есть. Учитывая, что Европа — это номер один в футболе, хотелось бы остаться там.
Скажу уже как чиновник: потенциальная смена конфедерации — это тяжелейший бюрократический процесс. Он на исполкоме не обсуждался. То есть если где-то вышла какая-то информация, то я как член бюро исполкома говорю: данный вопрос даже не поднимался. Но, учитывая мой десятилетний опыт работы, я знаю, как это происходит. Эта цепочка действий растянется больше чем на год. Так что пока это все разговоры и слухи.
— Можно ли сказать, что с учетом операции по вхождению крымских клубов в чемпионаты России, которая уже началась, шансы на возвращение в Европу близятся к нулю?
— Мне бы не хотелось гипотетически оценивать риски потенциально возможных решений.
— Решение принято или нет? Это непонятно. Никто конкретно не говорит — есть только общие фразы.
— Мы же все понимаем, и это официально было заявлено, что сейчас идет процесс подготовки к аттестации и лицензированию клубов. Их там, если не ошибаюсь, восемь.
Все ли восемь соответствуют и как все это будет принято: отдельная зона либо включение клубов в зону Юг — коллеги из ФНЛ под руководством Наиля Измайлова всем этим занимаются. Решение будет принимать исполком.
— Очевидно, что никакого евробудущего...
— Почему очевидно?
— Потому что очевидно, что, если крымские клубы попадают в состав РФС, так будет. Разве есть вариант, что если мы принимаем крымские клубы, то после этого мы будем играть в Европе?
— Риски есть, это все понимают.
— Как это рассматривает РПЛ?
— В Европе мы точно не играем, клубы ни копейки не получат. Это уже медицинский факт. Что будет со следующим сезоном, станет понятно, когда будет объявлено решение УЕФА. Дедлайн, по-моему, до начала мая, когда они должны проводить подготовку к жеребьевкам всех турниров. Перед началом мая все станет ясно.
— Рассказывали о том, что у вас были формальные и неофициальные встречи с представителями УЕФА и ФИФА в Швеции. Какой в целом там настрой? Насколько они были категоричны в этих неформальных беседах по поводу ситуации с Крымом?
— В неформальных встречах с коллегами из УЕФА и ФИФА я четко почувствовал, что они тоже понимают, что ситуация меняется.
— В каком плане?
— Они понимают, что крымский футбол должен развиваться, и мы...
— По сути, за восемь лет они ничего не сделали.
— Совершенно верно.
— Ездили рабочие группы, но ничего не смогли сделать.
— Они не смогли физически довезти деньги, потому что нужно было ехать через Украину. Естественно, там ничего не происходило. В какой-то момент они поняли, что футбол там надо развивать. Но диалога сейчас у меня нет. Все решения, которые большие люди озвучили, вы знаете.
Fan ID, посещаемость, активные болельщики
— С Нового года на всех стадионах России будет введена система Fan ID. «Спартак» ожидает 4 тысячи зрителей. Что с этим делать?
— Понятно, что без Fan ID нам теперь никуда. Я постараюсь быть объективным. Коллеги из Минцифры и Минспорта проделали большую работу. То, как это работало в третьем туре, когда только ввели систему, и то, как это работает сейчас, — большой прогресс. В то же время вы видели реакцию активных фанатов.
Сейчас все стало гораздо удобнее, но тем не менее мы видим цифры, с которыми не поспоришь. Общая средняя посещаемость РПЛ по итогам 17 туров — 10 500 зрителей. Количество матчей, проведенных с системой, — 44, средняя их посещаемость — 5,5 тысячи. Это цифры. Я не буду комментировать выступление коллег, руководителей федеральных органов, но понятно, что ситуация с Fan ID влияет на посещаемость.
— Вы видите реакцию активных болельщиков?
— Была дискуссия по настроению болельщиков, с которыми я много общался, с руководителями клубов. Была надежда, что закон отменят, что он изменится. Сейчас назад дороги нет. Есть этот закон, нам с ним жить. У всех стадия принятия. Теперь надо сделать так, чтобы это было реально удобно.
— Есть ли какой-то диалог с правительством?
— Мы и все клубы ведем диалог с правительством и соответствующими органами. Во-первых, нужно сделать дистанционную верификацию. Да, я сходил в МФЦ — хорошо, но это все равно должно быть удобно. Приложение «Госуслуги», которое сейчас используется, если честно, немного сложновато. Давайте сделаем удобный интерфейс, сделаем дистанционную верификацию, давайте подумаем над тем, чтобы какую-то категорию зрителей вывести из-под обязательства получать Fan ID.
Почему дети до 14 лет не могут в сопровождении родителей прийти без оформления Fan ID? Почему не сделать так, чтобы не каждый матч генерировать QR-код для футболистов и тренеров? Почему люди с абонементом не могут пройти верификацию в клубе? Мы все эти инициативы с клубами обсуждали. Да, закон принят, его подписал президент — это не обсуждается. Но давайте сделаем комфортно и удобно.
— Люди не спрашивают, почему эта система введена только на стадионах РПЛ, а не КХЛ, к примеру?
— Это постановление правительства. Но я не понимаю.
— Вам не объясняли?
— Нет.
— Что вам говорили те люди, которые готовы идти на контакт?
— Что решение принято, приказ подписан и это не обсуждается.
— Есть данные, сколько людей получили Fan ID?
— 315 тысяч человек. Средняя посещаемость матчей с системой Fan ID, повторюсь, 5,5 тысячи. Клубы второй волны не были столь активны, потому что надеялись, что закон отменят. Сейчас все понимают, что за болельщиков надо бороться и надо что-то делать, чтобы их вернуть на стадион.
— Есть ли у лиги план, как защитить футболистов от мобилизации?
— Есть закон. И есть нормативные акты для всех. Мы по ним и будем работать.
Сборная России, Карпин, товарищеские матчи
— Почему все-таки не состоялся матч с Ираном?
— Для меня это удивительная история. Скрывать не буду, переговоры с Иранской федерацией вел в том числе и я. История эта началась еще с матчей в июне — там возникли сложности, затянулось согласование. Период был немножко другой, мы тогда ни одного матча не играли.
Реально затянулся вопрос согласования: и место проведения, и авторизация со стороны ФИФА и УЕФА. В какой-то момент они поменяли соперника, собирались играть с Канадой в Ванкувере. Потом мы договорились, что проведем матч в Тегеране в ноябре. Я еще был генсеком РФС, когда пришло официальное письмо, подтверждающее, что мы играем товарищеский матч в Тегеране.
Но дальше начались волнения в Иране, коммуникации стало все меньше. Они реально не выходили на связь — не знаю, по каким причинам. Для меня это первый раз в истории, когда мы имеем официальное подтверждение, но матч по итогу не проводится.
— Как развивалась ситуация с матчем против сборной Боснии и Герцеговины?
— По-моему, все очевидно. Вопрос к ним. Согласовали даты, согласовали даже место проведения. У них было решение исполкома, но потом они подверглись беспрецедентному давлению на всех уровнях.
— Вы понимали, что матч не состоится, несмотря на все договоренности?
— Мы понимали, что были риски. Но это не значит, что этим не стоило заниматься.
— Это не было попыткой посмотреть, какая будет реакция?
— Мы осознавали, что даже при согласии федерации будет оказано давление и матч может не состояться. Но поэтому мы и отрабатывали запасные варианты, чтобы не остаться без соперника. Там реально было беспрецедентное давление на всех, это я точно знаю. Они приняли решение, мы его понимаем, поменяли соперника. Мне кажется, этим стоило заниматься. Нужно было попробовать.
— Были ли другие варианты, кроме Таджикистана и Узбекистана?
— Сейчас уже нет смысла говорить. Их не так много, но варианты были.
— Есть мнение, что если нет нормальных соперников, то не стоит и играть. Что будет в марте?
— Я с этим не согласен. Будет неправильно, если я буду озвучивать планы на март. Как болельщик я считаю, что такие матчи нужны на сто процентов. Я в этом уверен. Даже невзрачные игры, которые хочется поскорее забыть, необходимы.
Я всем привожу в пример, что сборная — это не полуфабрикат. Убрать сборную в морозилку и ждать, когда нас вернут на соревнования, нельзя. А когда это случится, никто не знает. Сборная должна жить. Это особый микроорганизм. Сейчас договориться с Таджикистаном и Узбекистаном — это все равно что договориться с Бразилией и Аргентиной пару лет назад. Это очень сложная история — коммерчески, организационно, политически. Но матчи эти нужны.
Потерянные два часа? Мне тоже не понравилось. Но Карпин строит новую команду. Сколько новичков он попробовал? 19! Понятно, что хочется яркой игры и результата. Не все получилось. Но я понимаю, что делает Карпин.
— Качество полей вызвало очень много вопросов.
— Я никогда не буду искать оправдания — поле для всех одинаковое. Но на этом газоне играть нельзя. На нем ходить нельзя! Ряд футболистов не мог на ноги наступить. Травмированные из «Ростова»? Карпин и сказал, что больше не будет игроков «Ростова» вызывать, ха-ха! Но это необходимо, чтобы сборная жила.
— Был ли вариант сыграть в России с этими же соперниками?
— Сейчас — нет. В марте, думаю, возможно. Коллеги будут вести переговоры.
— Почему не получилось провести матчи сборной в России?
— Отказывались соперники. Киргизия сказала, что только в Бишкеке. Таджикистан сказал, что только в Душанбе. Мы оказались в такой ситуации, когда нам условия диктует соперник. Если говорить о марте, то варианты есть. В том числе и с участниками чемпионата мира, которые находятся в списке дружественных стран.
— У вас нет ощущения, что Валерий Карпин выгорает в сборной России?
— Я уверен, что Карпин все выдержит. Я очень высокого мнения о нем как о тренере и человеке. Я вижу, как он отдается работе. У меня нет сомнений, что он со всем справится. Понятно, мы оказались в дико сложной ситуации. Понятно, что сейчас все не так, как хотелось бы. Мы с Карпиным общались, и я уверен, что он хочет продолжать работу. Он это сможет сделать, он выдержит.
Судейство и ВАР
— Карпин уверен: у судей есть рекомендации не свистеть фолы на Комличенко.
— Я уверен, что на судейских брифингах обращали внимание на некоторых футболистов, в том числе на Комличенко. Но не верю, чтобы сказали не свистеть на нем фолы. Наверняка просили быть просто внимательнее. Были туры, где случилось много ошибок. В том числе не исправленных системой ВАР, что тоже расстраивает.
В целом, как мне кажется, руководство судейского департамента — Каманцев, Фурса, Иванов — проводит большую работу. Я понимаю, в какой ситуации они оказались. Ведь правильно говорят, что судьи — штучный товар. В последнее время выбыло много топовых арбитров. Так просто заменить их тяжело.
Подключают новых судей, но у них мало опыта, они ошибаются. Что меня расстраивает лично — хочется одинаковых трактовок. Я вижу в этом проблему.
— А мы можем сделать так, чтобы судьи могли давать комментарии?
— Наши судьи как дементоры — без лица. Но у меня предложение, с которым я готов выйти в РФС на ближайшем исполкоме. Давайте сделаем так, чтобы судьи могли давать комментарии в каждом матче. Насколько я знаю, запретов на комментарии судей нет. Я не нашел такого пункта. Наверное, они получают какие-то инструкции.
Я спросил у коллег из ФИФА и УЕФА, есть ли запреты. Они говорят, что нет. Есть просто общемировая практика. Можно понять, почему арбитры не хотят давать комментарии. Но в целом, если мы хотим это сделать, то не надо в первую очередь смотреть на ФИФА и УЕФА.
Мы сейчас оказались в ситуации, в которой у нас немного развязаны руки, — и мы можем это сделать. Уверен, что судьи готовы. Это улучшит их работу, на мой взгляд. Они для всех дементоры, но они нормальные ребята.
Кубок России, Медиалига, Календарь
— Как вам формат Кубка России? Каким он должен быть, когда Россия вернется во все официальные соревнования УЕФА?
— Я доволен предварительными итогами. Когда мы начинали это обсуждать, у нас были поставлены две задачи: клубы должны получить игровую практику и деньги. Обе задачи были решены. Я много общался с тренерами. Определенная ротация на матчах Кубка была. Но тренеры оценивают формат позитивно, они посмотрели футболистов, использовали возможность предоставить время тем, кто играет меньше. Было и много матчей с боевыми составами. У трансляций хорошие рейтинги.
Впервые клубы проведут по 23 игры. И вы прекрасно знаете про деньги. Дальше надо смотреть. Мне кажется, не все понимают, что такое double-elimination и как это будет работать в весенних стадиях. Плюс мы не понимаем, вернемся ли в еврокубки. Мы обсуждали голландские реформы, Hypercube. Если бы тогда сказали про double-elimination, ряд руководителей нас бы не понял. Но сейчас мы поменяли ситуацию. Это реально революционные изменения. Мы сломали стереотип, принципиально поменяли систему. Это можно адаптировать.
— Возможно ли сохранение такого формата при играх в еврокубках?
— Мы провели 23 игры. В еврокубках команды бы провели минимум шесть матчей. Данный формат нереалистичен. Может быть, [сделать] формат, где три группы... Тут много факторов... Букмекер заплатил огромные деньги — это не рыночная цена. Городить стену соревнований без учета денег не стоит. Надо садиться со спонсорами, клубами и адаптировать формат к той системе, которая у нас будет в следующем году.
Мы сделали большое дело. Это успех — и по спортивной, и по финансовой составляющей. Думаю, весной будет особый интерес.
— Денис Глушаков рассказал о задержках по зарплате. Есть ли какие-то проблемы в клубах? И есть ли риск, что кто-то не доиграет сезон?
— У меня нет сомнений, что все команды доиграют, несмотря на сложности. Если возникнут какие-то проблемы, будем их прорабатывать. Но пока их нет.
— Ваше отношение к Медиалиге?
— Спрашивать о моем отношении к Медиалиге странно. Я был одним из тех, кто рекомендовал включить клубы оттуда в Кубок России. И чего я только не услышал в свой адрес... Но я говорю: первый раз все смотрели 1/256 Кубка России. Это удачный опыт, шикарные моменты были. Что дальше? Я, честно говоря, не так пристально слежу за вторым сезоном. Но я надеюсь, что Медиалига развивается. Сколько будет команд в следующем сезоне? Это решать РФС.
— 2DROTS в РПЛ — это возможно?
— Все очень просто: нужно заявиться во вторую лигу, выиграть первую и завоевать по спортивному принципу право выступать в РПЛ. И еще пройти лицензирование.
— Когда планируете опубликовать календарь?
— До конца года. Скоро будет жеребьевка Кубка России. Затем мы соберемся и опубликуем календарь до конца года.
— Как улучшить лигу в такое непростое время?
— Если посмотреть объективный рейтинг телевидения, то аудитория любого матча РПЛ выше, чем, например, матч «Бавария» — «Барселона». Все равно для российского зрителя, несмотря на все сложности, главная лига — это РПЛ. И наш потенциал еще не раскрыт.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2