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Сегодня, 18:14

МОК планирует вручить перераспределенные решением CAS медали на Олимпийских играх в Париже

Руслан Минаев
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Фигуристка Камила Валиева
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует провести церемонию вручения медалей командного турнира фигуристов Олимпийских игр 2022 года на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Это решение принято как раз вовремя, чтобы еще можно было распределить золотые и серебряные медали на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Теперь МОК будет работать с Международным союзом конькобежцев (ISU), Олимпийским комитетом США (USOPC) и Олимпийским комитетом Японии (JOC), чтобы привезти спортсменов в Париж и провести церемонию здесь, в Парке чемпионов, на основе измененных результатов ISU», — цитирует РИА «Новости Спорт» пресс-службу МОК.

В четверг, 25 июля, cпортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года из-за дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Источник: РИА
Фигурное катание
Олимпиада
МОК
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