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Азия в полном порядке на ЧМ-2022! Даже Катар оказался не так плох, как казалось сначала

Дмитрий Гирин
Корреспондент
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25 ноября. Катар — Сенегал — 1:3.
Фото Reuters
Радость футболистов сборной Катара.
Фото Reuters
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Хозяева турнира проиграли Сенегалу, но оставили неплохое впечатление.
Чемпионат мира. Группа A
25 нояб, 16:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Катар
1:3
Сенегал

Провальное выступление сборных Катара и Ирана в первом туре группового этапа стало заметной темой в стартовые дни ЧМ-2022. Даже последовали и быстрые выводы: мол, азиатский футбол — это полное дно, зачем им столько путевок в финальный турнир (а на ЧМ-2026 будет еще больше). Потом, правда, Саудовская Аравия и Япония грохнули Аргентину и Германию соответственно, а Корея сыграла вничью с Уругваем.

И если оставить в стороне Европу и Южную Америку, то по итогам первого тура выступление остальных частей света было следующим:

— Азия: +2=1-3;
— Африка: +0=2-3;
— Северная и Центральная Америка: +0=2-2.

ЧМ-2022: 25&nbsp;ноября. ЧМ-2022: Катар забил первый гол в истории чемпионатов мира, но снова проиграл. Онлайн-трансляция 25 ноября

То есть побеждали только азиаты, тогда как девять представителей Африки и КОНКАКАФ максимум играли вничью, при всем потенциале США, Мексики или, скажем, Марокко. А, например, у той же Южной Америки — всего одна победа на четыре команды.

После окончания матча Уэльс — Иран стало понятно (хотя все признаки — прямые и косвенные — были и до того), что разгром персов от Англии был вызван в первую очередь психологическими причинами. Очевидно, что команда не смогла остаться в стороне от тяжелейшей ситуации внутри страны: футболисты даже демонстративно не пели гимн...

Перед Уэльсом уже пели, а главное, кажется, решили абстрагироваться от всего и просто играть в футбол. И постараться порадовать народ.

Психологическими причинами многие объясняли и совершенно чудовищное выступление Катара в матче с Эквадором: мол, перегорели, испугались, не выдержали давления и не справились с нервами. В эту версию хотелось верить. В том числе и по причине личных впечатлений: год назад, будучи в Катаре, побывал на главном местном дерби — «Аль-Садд» против «Аль-Райана», которым открывался стадион «Аль-Тумама». На тренерских скамейках были Хави и Лоран Блан, на поле бегали люди вроде Хамеса Родригеса, а уровень игры, в том числе местных ребят, оставил хорошее впечатление.

Акрам Афиф — главная катарская звезда — и вовсе приятно удивил. Знать фамилию, то, что он успел засветиться в Испании, видеть какие-то хайлайты с его игрой — это одно, а посмотреть вживую — совсем другое.

Радость футболистов сборной Катара. Фото Reuters
Радость футболистов сборной Катара.
Фото Reuters

И против Сенегала — команды, на мой взгляд, более классной, чем Эквадор, — Катар смотрелся неплохо. Во всяком случае явно лучше, чем в матче открытия ЧМ-2022. Дрожи в ногах было куда меньше, реально опасных моментов у своих ворот хозяева ЧМ долгое время не допускали, старались выбегать в быстрые атаки. Афиф даже претендовал на пенальти, хотя тут стоит согласиться с рефери Матео Лаосом, который посчитал, что катарец сам подставлялся и начал падать заранее.

Но дикие, совершенно необъяснимые ошибки никуда не делись. То, как защитник Буалем Кхухи махнул ногой мимо мяча в своей штрафной — это катастрофа. Такое во время игры во дворе нечасто увидишь. А ведь 32-летний Кхухи начинал как крайний нападающий и даже делал хет-трик в матче чемпионата Катара, у него 20 голов за сборную страны, то есть с техникой должен быть полный порядок.

Окончательно раскрепостился Катар только при счете 0:2, начал интересно атаковать и даже создавать неплохие моменты. Но тут уже провалившийся в матче с Нидерландами Эдуар Менди напомнил всем, что вообще-то в 2021-м он был лучшим вратарем Лиги чемпионов, и получил приз голкипера года от ФИФА. Однако свой гол Катар все же забил, и сделал это красиво — особенно хорош был диагональный перевод метров на 60, с которого началась атака.

Закончилось все поражением, шансы на выход из группы и даже на какие-то очки минимальны, учитывая, что осталось играть с Нидерландами, но впечатление о себе хозяева ЧМ-2022 определенно поправили. Пока Азия на этом турнире смотрится очень достойно.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Катара по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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