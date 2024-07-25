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Пекин-2022

Сегодня, 17:52

ISU поприветствовал решение CAS по апелляции россиян на лишение золота Олимпиады-2022

Руслан Минаев
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Фигуристка Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международный союз конькобежцев (ISU) приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию российской стороны на перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года из-за дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

«ISU приветствует решение CAS отклонить апелляции, поданные апеллянтами из России в связи с пересмотром итогов командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — цитирует РИА «Новости Спорт» заявление, опубликованное на сайте ISU.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

В результате решения Меджународного союза конькобежцев (ISU) сборная России была лишена золотых медалей в командном турнире Олимпиады-2022. Национальная команда после перераспределения баллов переместилась с первого на третье место.

В феврале CAS зарегистрировал апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и российской команды на решение ISU о перераспределении медалей.

Источник: РИА
Фигурное катание
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