Егоров — о самом рисковом решении бывшего капитана

«Не набрал оптимальную форму, чтобы помочь команде», — это травоядное по форме, но самое хищное заявление Артема Дзюбы за последние годы. Вроде бы по-доброму он все сказал: не хочет занимать чье-то место в сборной перед решающими матчами, надеется набрать кондиции к следующим играм, но фактически бывший капитан и самый популярный футболист страны объявляет войну всем врагам и готов пожертвовать многим.

Во-первых, и это самый простой мотив, Дзюба лишает себя возможности в самый сложный момент вывести сборную на ЧМ и показать: «Смотрите, ради сборной, ради вас всех я готов засунуть гордость и обиды в одно место и помочь стране».

Во-вторых, что куда интереснее, даже один мяч, забитый, например, в проигранном матче, вписывает Дзюбу в историю России и на долгие-долгие годы делает его рекордсменом по голам за сборную.

В-третьих, отказываясь от вызова на Словакию и Словению, Артем может закончить карьеру в сборной России. Ведь всем очевидно: нет ничего лукавее разговоров про плохую форму в тот момент, когда ты проводишь отличный матч с «Ахматом», великолепный — с «Рубином», а также чуть не забиваешь «Челси». Ведь если сегодня Дзюба классно двигается, ловит настроение бразильцев на поле и, что заметно по лицу, кайфует от футбола, то уровень, подходящий сборной России, выглядит недостижимо.

Сколько такой Дзюба забьет в РПЛ, да еще и без затрат сил на сборную? Интересные варианты предлагает букмекерская компания БЕТСИТИ. С коэффициентом 2.00 можно поставить на 12 и более голов, за 4.00 — на четыре и более дубля, а за 4.50 даже на автогол. Делайте ставки с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей прямо сейчас.

Но зачем же он отказывается — вот вопрос. И тут все рассчитывается на раз-два-три.

Первое — конечно, Карпин. Поставьте себя на место Дзюбы: когда ты годами твердишь о том, что относишься к этому человеку негативно, когда не хочешь жать ему руку, когда готов подраться с ним в лобби отеля, но при смене обстоятельств тут же идешь к нему на встречу как на поклон, то выглядишь ты уже если не лизоблюдом, то мужчиной, готовым пренебречь своими словами. Может быть, Дзюба рассчитывал, что переговоры, инициированные тренером, пройдут тайно и трепетно, но сначала в Сеть попали фотографии, а затем уже Карпин не раз публично заявил, что Артем не соответствует даже уровню расширенного списка кандидатов в сборную. Нет сомнений, что ранимый и жутко самовлюбленный Дзюба мог почувствовать себя униженным. Важно заметить: Карпин вряд ли готовил для Дзюбы капкан, но почувствовать себя в ловушке Дзюба мог и должен был. Именно поэтому сейчас, когда Артем явно в порядке, когда он уже попадает в список после единственного после игр сборной матча с «Ахматом» и когда он после этого забивает два «Рубину», его ответ про плохую форму — не что иное, как заявление: «При вас, Валерий Георгиевич, я в сборной играть не буду. Зовите тех, кто соответствует уровню, побеждайте Словению и Словакию». Точка.

Второе, опять же если представить себя на месте Дзюбы, — чуть ли не любой результат ближайших матчей играл бы против Дзюбы. Не играл и сборная провалилась — портил атмосферу в команде. Играл и сборная провалилась — полено и полный ноль. Не играл и всех победили — доказали, что Дзюба команде не нужен. Сыграл неплохо и победили — Карпин красавчик, не побоялся пригласить. И лишь в случае, если бы Артем решил игру в обоих матчах, он вновь был бы на коне, да и то не факт. Риски, преодолеваемые через унижение, могли быть слишком высокими — особенно в сборной, где часть игроков травмирована, а лидеры вроде Марио Фернандеса заканчивают всего за год до ЧМ.

Третье — это и ответ обществу. Когда он постоянно забивал — вы говорили, что его нужно убрать из сборной. Когда он чуть сдал — вы его просто оскорбляли. Когда его не вызывали, то вы были счастливы и радовались за Россию. И раз он мешает — давайте посмотрим, как будет без него. Это будет честно.

Причем без Дзюбы при Карпине сборная России будет уже всегда. Тренеру больше нет смысла вызывать игрока, который однажды отказался от команды перед решающими матчами за выход на чемпионат мира. А Дзюбе нет смысла принимать еще одно приглашение Карпина — ведь после этих встреч остаются, видимо, такие раны, что боль от них сильнее наслаждения от рекордов.

Дзюба устал казаться героем России, теперь он просто Дзюба. А Карпину, напротив, открыта дорога к успеху. Нужно всего лишь решить все вопросы, обыграть Словению, Словакию и Хорватию — и некогда сбитый летчик поднимется выше всех в российском футболе. Чем не прекрасная мотивация для тренера и новой, избавившейся от влияния Дзюбы сборной?!