«Никогда не сомневался в футбольном интеллекте Дзюбы. Он честен перед Карпиным». Мнение Орлова

Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о яркой победе «Зенита» в Казани, отказе Дзюбы играть за сборную России в октябре и скучном дерби ЦСКА — «Спартак».

«Зенит» — машина, «Мерседес»

— «Зенит» — машина? Ну да. Пожалуй, что и так можно сейчас сказать. Причем машина высокого уровня. «Мерседес» или «Порше». (Смеется.)

Вчера питерцы провели исторический матч. Я даже и не помню, чтобы они так здорово играли. Первый тайм — просто идеальный! Гости ни разу не позволили казанцам пробить по своим воротам. Да даже в сторону ворот, понимаете? Настолько четко действовали в обороне. Семак хорошо запомнил два поражения от «Рубина» в прошлом сезоне. Извлек уроки, великолепно подготовился к новой встрече.

Сутормин отлично справляется с обязанностями правого защитника. Рядом с ним Барриос, который его страховал. Слева Дуглас — не пройти! Ну и Чистяков заслуживает добрых слов. Его автогол? Немного не хватает опыта. Ничего страшного — бывает. Да, не прочитал эпизод до конца, не смог все спрогнозировать в той ситуации. Ничего, думаю, еще прибавит.

Дзюба оформил дубль. А вы помните, что я вам про него говорил? Что жду его возвращения. Так и получилось. Он возвращается.

Ну и, конечно, три потрясающих бразильца — Клаудиньо, Малком, Вендел, которые выдали ажурную игру! Тонкую, красивую, в касание. Одно удовольствие смотреть на это действо. И каков футбольный интеллект у Дзюбы! Я в нем никогда не сомневался. Он соответствует мысли бразильцев. Не зря же Артем играл вместе с Халком.

Азмуна вчера не было. Но, в принципе, он по такой игре и не требовался.

С нетерпением жду матча с «Мальме». Но этот «Зенит» реально силен. Бразильцы вписались. Клаудиньо против «Рубина» действовал ярче Малкома, без брака, сохранял концентрацию все время. Повторяю, первый тайм — практически без огрехов. Сергею Богданычу нужно постоянно его показывать подопечным на базе в качестве замечательного примера.

Судьба Руя

Дерби ЦСКА — «Спартак», откровенно говоря, разочаровало. Бегут, стараются, но мысли и постановки игры никакой не видно... Ну что это такое? Обидно за московские клубы. Тренерской работы что-то нет.

Уволят ли теперь Руя Виторию? Пока он абсолютно не справляется. Вообще ни с чем. И не надо сейчас искать какие-то отговорки. Игроки-то у него есть. Они просто не знают, куда бежать. Двигаются не в ту сторону. Не выстроено ничего. Зачем его звали, кто приглашал? Загадка...

Ведь при Тедеско красно-белые стали вторыми. Значит, новому тренеру не надо было все ломать. А какой смысл тогда его приглашать? А при Витории у «Спартака» все разладилось. Это менеджерский, селекционный просчет. Он не изучил до конца «Спартак». Не понял, куда едет. Работал до этого в каком-то арабском клубе. У него другой темперамент. Нет, нет. Это не специалист для такой команды.

Дзюба честен перед Карпиным

Расширенный список сборной мне понравился. Там есть и Дзюба, и Глушаков. Все по делу. Правда, почему раньше не вызвали Дениса? Вопрос к предыдущему тренеру... Разве он хуже Зобнина?

Правда, Артем объявил, что он не готов пока играть за сборную и пропустит октябрьские матчи. Что ж, это его право. Дай бог, чтобы Дзюба был здоров. Он ведь еще способен прибавить. Пока еще во фланги не бегает, а он это может. Для него образец — Лукаку. Вот к такой игре в идеале ему нужно стремиться. Артем тоже фактурный, но при этом техничен. Как здорово обыгрывается с бразильцами, в касание!

Считаю, что это точно не месть Дзюбы Карпину. Просто человек чувствует, что он пока еще недобрал. Поступил честно. Как, кстати, и Марио Фернандес. Так что ничего я тут такого не вижу... Обида на Карпина? Зачем гадать? Он только один может об этом рассказать. Но если человек понимает, что не сможет выложиться на 100 процентов! Значит, реально оценивает свое состояние.