Пресняков извинился перед болельщиками «Зенита» за слова про арбитра Мешкова

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков в разговоре с «СЭ» извинился перед болельщиками «Зенита» за критику судейства в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

«Хочу извиниться перед болельщиками «Зенита». Не хотел никого обидеть своим комментарием. Я считаю, что «Зенит» научился выигрывать достойные команды без помощи судей. Они станут чемпионами России без дополнительной помощи. Желаю питерской команде удачи в матче Лиги чемпионов против «Мальме». Будет непросто, но я уверен, «Зенит» одержит завтра победу. Они сильнее на голову шведской команды, третье место у них в кармане», — сказал Пресняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее, 26 сентября, Пресняков заявил «СЭ», что арбитр Виталий Мешков откровенно помогал «Зениту» в матче против «Крыльев Советов».

Матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальме» состоится завтра, 29 сентября. Начало — в 19:45 по московскому времени.