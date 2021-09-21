Дзюба сделал дубль и отказался ехать в сборную. Это закономерная развязка его конфликта с Карпиным

Главному тренеру национальной команды придется обойтись без форварда «Зенита».

Мнение

Уже после матча «Зенита» в Казани в понедельник стало понятно, что происходит что-то не то. Дзюба провел отличную встречу, сделал дубль, отдал предголевую передачу. У питерцев вышла не игра, а песня. Из подтрибунного помещения Артем вышел с широкой улыбкой на лице, но все изменил вопрос: «Это вас вызов в сборную так вдохновил?» Нападающий посерьезнел — мол, без комментариев, не с того начали интервью. И пошел фотографироваться с толпой болельщиков, напомнив о повсеместных картинках в первые года полтора после ЧМ-2018.

С чего вдруг на безоблачном небе появилась такая туча после того, как затронули тему национальной команды? Вроде бы, наоборот, должен быть доволен — попал в расширенный состав Валерия Карпина, набрал форму, забил, отдал, все прекрасно. Однако упоминание сборной оказалось болезненным. Понятно, что мысли об отказе созрели уже тогда.

Всем очевидно, что Дзюба лукавит, когда объясняет решение своей не лучшей формой. Это, конечно, полная ерунда. Сам Артем заявил в Казани клубной пресс-службе, что последние матчи провел хорошо и находится в тонусе.

Тогда каков мотив? У каждого своя версия, но для меня решение Дзюбы на сто процентов укладывается в его образ. Не вызывает сомнений, что это крайне честолюбивый парень. У него максимально тонкая душевная организация. Шаг вправо, шаг влево — и тут же становишься тренеришкой. Скандирования с трибун — и у Артема в голове взрывается бомба, он удаляет из своего Instagram игроков сборной и официальный аккаунт РФС.

Зато если человек находится на гребне, оседлает волну, то способен разрывать чуть ли не любого соперника. Как случилось на домашнем чемпионате мира.

Станислав Черчесов, которому Дзюба вместе с Кокориным показывал усы и отправлял Message после вылета с Кубка конфедераций-2017, в итоге сумел найти к форварду нужный подход. И поддерживал, не лишая капитанской повязки, даже в самых сложных ситуациях. В том числе после появления резонансного интимного видео. За Черчесова (как и за Леонида Слуцкого, с которым дружит) зенитовец готов в огонь и в воду.

С Карпиным у нападающего давние контры. Они враждовали в «Спартаке», отпускали шпильки в адрес друг друга все эти годы, так что их союз в сборной изначально выглядел непрочным. В своей колонке в «СЭ» трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина привела свой совсем свежий, датированный 15 сентября, диалог с Валерием:

— Личного конфликта с Дзюбой нет?

— Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма.

— Кто сейчас лучший нападающий страны?

— Смолов.

Ключевые тут именно «есть» и «Смолов». Артем изначально задвинут на вторые роли. Примерно об этом говорит и формулировка Карпина о Дзюбе на состоявшейся в понедельник пресс-конференции: — Старт сезона у него был не очень, но против «Ахмата» (разговор с журналистами прошел до матча «Рубин» — «Зенит». — Прим. К.А.) он выглядел получше. Это расширенный список. Дальше посмотрим, как себя покажет.

Не сомневаюсь, что Дзюба уверен: он давно все и всем доказал. Пояснения, что в окончательный состав еще надо попасть, «дальше посмотрим», его не устраивают категорически. Быть на птичьих правах? Запрыгивать в последний вагон команды, где у тренера с тобой подтвержденный публичный конфликт, а лучший форвард — Смолов? Для подвижной психики Артема подобный коктейль — явный перебор.

Да и ради чего? Ради болельщиков? Но они массово хейтят зенитовца даже после голов за сборную и везде голосуют против кандидатуры Дзюбы в национальной команде. «Ну что ж, если тренер не уверен во мне, а фанаты не хотят видеть, то я и не поеду», — думаю, примерно такой ход мыслей был у Артема.

Уж лучше в «Зените», где все, кажется, начинает налаживаться. А во время паузы на сборные можно набраться сил перед Лигой чемпионов. Тоже неплохо.

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