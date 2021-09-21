Прогноз обозревателя «СЭ» на варианты дальнейшего развития событий.

Мнение

Как по мне, то в ситуации с отказом Артема Дзюбы от приглашения на октябрьский сбор национальной команды все предельно ясно. На прошлой неделе главный тренер сборной Валерий Карпин не стал скрывать факт личного конфликта с 33-летним форвардом в авторской колонке трехкратной олимпийской чемпионки Аллы Шишкиной в «СЭ».

Сколько бы Валерий ни встречался с Артемом, сколько бы ни подчеркивал, что имеет значение только форма футболиста, а взаимоотношения с ним на вызов/невызов не влияют, осадочек у Артема, судя по всему, остается. Но обратите внимание на такие его слова: «Мое решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас». Лично я не вижу тут иной трактовки, кроме как «пока Карпин у руля, меня в сборной не будет». То есть зенитовец в глубине души верит, что ненавистный ему Валерий продержится до декабря, край — до марта, до стыкового мини-турнира ЧМ-2022. А раз так, то Россия в Катар не попадет.

Идем дальше: Дзюба решил не приезжать в национальную команду перед решающими матчами отбора чемпионата мира со Словакией в Казани (8 октября) и Словенией в Мариборе (11 октября). Играми, где нам «кровь из носу» (копирайт — генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков) нужны две победы и, соответственно, голы. Ссылки Артема на то, что он «еще не набрал форму на сто процентов», выглядят в такой ситуации банальной отмазкой. Последние выступления нападающего свидетельствуют об обратном, особенно три очка (2+1) в понедельник против «Рубина».

Нет, Артем, вы выздоравливаете ударными темпами, это очевидно любому. Далек от мысли о саботаже, наоборот, уверен, что Дзюба желает сборной только добра. Но переломить себя, поехав к нелюбимому тренеру, он, видимо, не способен.

А вот и комментарий Карпина о решении Дзюбы не ехать в сборную на ближайшие матчи ?? pic.twitter.com/6bnHndcTQq — Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 21, 2021

Карпин в своем официальном заявлении по Дзюбе хранит политес и лодку не качает. Мол, пообщались, игрок рассказал о проблемах, не исключено, что получит приглашение на ноябрьский сбор, и вообще все о'кей. Валерий заслуживает аплодисментов за сдержанность, но мы же прекрасно понимаем, что тот самый осадочек после таких шагов футболиста останется и у тренера. Которому через три недели предстоит решать реально сложнейшие задачи. И позовет ли теперь Карпин форварда в дальнейшем — даже при условии суперпуперсостояния Артема — не большой даже, а огромный вопрос. Особенно если россияне справятся со словаками и словенцами без него. Тогда сама жизнь заставит Дзюбу «сосредоточиться на выступлениях за «Зенит» — по крайней мере пока сборной руководит Карпин. А если Валерий возьмет путевку в Катар, то, скорее всего, до конца карьеры.

Р.S. Интересно, ссылался бы Артем на форму или иные обстоятельства, если бы во главе национальной команды сейчас стоял бы, например, Леонид Слуцкий? Или, как Денис Глушаков, который, по словам Карпина, готов, мечтает, хочет, уже паковал бы чемоданы для поездки в Новогорск?

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