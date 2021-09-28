В «Ростове» все очень плохо. Поэтому там больше нет Семина и вряд ли вернется Карпин

Обозреватель «СЭ» — о ситуации в клубе с Дона.

Покер-фейс Семина не должен вводить в заблуждение

В субботу днем, когда стало известно об отставке Юрия Семина из «Ростова», я позвонил Юрию Палычу. Обнаружил его вылетавшим в Москву из ростовского аэропорта. Он был, конечно, невесел — чему уж тут веселиться, — но совершенно не озлоблен и скорее даже философичен. Не вышло. Бывает. Ни к кому никаких претензий.

То, что он говорил, ничем глобально не отличалось от опубликованной официальной информации. Разве что прозвучало сожаление, что у него не было возможности провести предсезонку. Но он тут же подчеркнул — это без всяких претензий к Валерию Карпину. Просто любому тренеру всегда легче контролировать состояние игроков, если он их вел с самого начала.

Тут вспомнилось то, что одна из общепризнанных коронок Юрия Палыча — это выход из зимней предсезонки. Там, когда есть время, он ставит «физику» — дай бог каждому. Но сейчас до этого момента он просто не доработал. И летней предсезонки у него не было тоже. А излечить плохо начавшую сезон команду на ходу — это ему и правда не удалось.

От ответа на вопрос, чья была инициатива в расставании, Семин ушел: какая, мол, разница, если с руководством клуба разошлись мирно и спокойно? Поговорили с президентом (Арташесом Арутюнянцем) и пришли к устроившему обе стороны решению. И это точно не конец карьеры тренера. А ростовчанам он желает только удачи, Ростов — отличный футбольный город, и все такое. Назначение Заура Тедеева его предшественник одобрил — в команде сейчас много молодых, и кому еще ими руководить, если не человеку, который знает их лучше всех.

Все это мне сильно напомнило историю с таким же быстрым уходом Семина из «Анжи» после отличного сезона в «Мордовии». Сулейман Керимов был тогда уже не тот, что во времена Роберто Карлоса и Это'О; футбольную лямку он тянул уже с явной неохотой, и никаких преференций в Дагестане ему при другом президенте это не давало. Тратил Керимов по минимуму. Расход был тоже сколь быстрым, столь и спокойным, без битья тарелок, и один никогда не говорил о другом дурного слова. Просто не задалось. И никакой войны, как раньше со Смородской или позже с Кикнадзе.

Так и здесь. Когда нужно, Юрий Палыч включает дипломатию, делает, как теперь говорят, покер-фейс. Вот и тут его было не прошибить.

Но я понимал, что не могло там все быть так мирно и спокойно. Потому что тренеров с таким именем и авторитетом, как у Семина, через полтора месяца и, по сути, за одно поражение от «Чайки» не убирают. Тем более из клуба, в котором его предшественник работал четыре года, то есть не склонного к размахиванию казачьей шашкой направо и налево. Что-то тут не так.

Поэтому звонком одному Семину я решил не ограничиваться. И выяснилась совсем другая картина. В «Ростове» все очень плохо по всем фронтам.

Конечно, если бы не «Чайка», Семин продолжал бы работать. Но тут сошлось все. Для Арутюнянца это был персональный удар, поскольку, по словам моих собеседников, у него особые отношения с владельцем «Чайки». И речь вовсе не о дружбе. В «Ростове» только обрадовались изгнанию песчанокопцев в ПФЛ после известной истории о договорняке с «Черноморцем», возможно, даже каким-то образом подбросив дров в огонь. А теперь клуб Арутюнянца проиграл сопернику из второго дивизиона, что и подожгло бикфордов шнур новой ростовской революции.

На следующий день Семина пригласили в клуб, и там у них с Арутюнянцем состоялось объяснение, которое, если я правильно понимаю, вышло далеко за рамки одного матча. Очень похоже, что президент клуба расставил все точки над i на ближайшее будущее — финансовое положение тяжелое, внятных трансферов на вход зимой не будет, нужно справляться имеющимися скромными ресурсами.

Денег нет, но вы держитесь

Когда Семин приехал в Ростов, помню, ситуация представлялась иной. В день прилета ему тогда организовали встречу с губернатором Василием Голубевым, тот обещал всяческую помощь. Впоследствии выяснилось, что помощи от учредителя (администрации области) нет никакой, а клуб, представляющий собой частно-государственное партнерство, между тем должен всем, кому можно и нельзя.

На сегодня «Ростов» последний раз платил зарплату футболистам вроде бы всего месяц назад, но это была половина зарплаты за... июнь. Есть долги по аренде за «Ростов-Арену». Но самое интересное — как мне рассказали, самому Семину ни разу за время работы не выплатили ни копейки!

Конечно, теперь это произойдет. Заплатят в соответствии с соглашением сторон и ему, и его помощнику Юрию Батуренко. Если этого не случится, у каждого из них будут все основания обратиться в Палату по разрешению споров. Но до этого в клубе вряд ли доведут.

Хотя из чего платить — понятно не вполне. Из-за разнообразных финансовых нарушений клубу постоянно выставляются претензии, это стопорит финансовый оборот, «Ростов» платит штрафы, система запускается, тут же начинаются новые нарушения, и далее по кругу. Так и живут.

В общем, «денег нет, но вы держитесь», как говаривал Медведев, но не тот, что вратарь «Ростова».

Не спасают даже вырученные средства за отличные (тут не поспоришь) продажи более чем половины состава во главе с Шомуродовым. Не помогли и полтора миллиона евро — такую сумму мне называли — за недавнюю аренду Норманна в «Норвич». Возможно, ими закрывали какие-то старые долги, да и на жизнь на год любому клубу требуется приличная сумма. Что лишний раз доказывает, что в России только за счет продаж футболистов и коммерческой деятельности нормально существовать пока не получается.

Карпин вряд ли вернется, даже если у него не получится в сборной

Отдав ключевого полузащитника Норманна и никого не взяв взамен, Семина откровенно подставили. Он явно шел в клуб под совсем другие обещания.

Коллектива после ухода почти всех опытных футболистов в «Ростове» не стало. Карпин за счет многолетнего знакомства с игроками еще как-то мог контролировать ситуацию, и то в последнее время у него это получалось все хуже. Семину пришлось еще сложнее, а тут вдобавок команда лишилась Норманна, и никто на его место приобретен не был. Дело запахло керосином.

В какой-то момент стало ясно, что ничего, кроме борьбы за выживание, этому «Ростову» не светит. Ждать от трехкратного чемпиона России и чемпиона Украины чуда, что он оживит по ходу сезона мертвую команду, было сродни фразе Виталия Мутко Хиддинку после второй домашней ничьей подряд в отборе Евро-2008: «А вы, Гус, оказывается, не волшебник».

А тут и «Чайка» приспела. Нет сомнений, что и для Палыча это было большое личное разочарование. Во-первых, оно лишило его теоретических шансов побить в этом сезоне знаменитый «возрастной» рекорд Константина Бескова, выиграв трофей в этом сезоне. Во-вторых, обладатель шести Кубков России Семин в футболистах всегда больше всего ценил характер, а с «Чайкой» они показали нечто прямо противоположное. Недаром еще до этой игры, чувствуя, как все скверно, Семин пошел на шаг отчаяния и назначил капитаном 21-летнего Данила Глебова. Мужчину по характеру, но совсем молодого. Хорошо хоть его в «Спартак» не отдали.

Наконец, в-третьих, нужно ли было Семину в такой внутриклубной ситуации и после ослабления состава ставить на кон свою репутацию? Он в российские времена ни разу не вылетал (единственный раз это произошло в чемпионате СССР с «Локомотивом» в 1989-м). Вот почему они, думаю, и смогли безболезненно договориться с Арутюнянцем. Не только президенту из-за «Чайки» и плохих результатов в целом, но и тренеру из-за осознания всей глубины и безвозвратности кризиса «Ростова» все это было уже не больно надо.

Я бы оба ухода последних тренеров из «Ростова», пусть они и произошли при совершенно разных обстоятельствах, поставил в один ряд.

Клуб, чуть больше года назад занявший пятое место в РПЛ, тогда же и начал путь к своему нынешнему состоянию, и Карпин это, естественно, видел и все понимал. Многие в Ростове считают, что принятием предложения сборной, а вскоре отказом от совмещения он нашел максимально культурный и техничный способ выбраться из этого капкана. А некультурным он не мог, поскольку уже много лет близко общается с Арутюнянцем.

Ничего плохого о «Ростове» Карпин не скажет и по этой причине, и потому, что его семья по-прежнему живет, а ребенок учится в этом городе. Но из сборной, даже если там не сложится, уверен, он в такой «Ростов» не вернется.

У Семина сдерживающих факторов меньше, но вряд ли и он пойдет на конфликт. Если, конечно, «Ростов» выполнит то, что прописано в договоре.

Единственное, что в сложившихся обстоятельствах после его отставки было возможно, — это назначение Тедеева, человека из клубной системы, для которого это — огромное повышение, шанс, и он едва ли будет ставить какие-то условия.

Во всей этой истории понять не могу одного. Как у руководства «Ростова» хватило авантюризма, зная свою ситуацию, вообще позвать Семина. В тот момент с пиаровской точки зрения это был верный ход — если уж Карпин уходит, заменить его фигурой столь же яркой и обсуждаемой. Но ясно же было, что истинное положение вещей вскроется достаточно быстро.

Показательно, кстати, что после домашнего поражения от «Ахмата», случившегося уже после ухода Семина, его фамилия на послематчевой пресс-конференции оказалась под негласным запретом. Известный ростовский журналист поинтересовался у Тедеева, консультировался ли тот с Юрием Павловичем при подготовке к матчу, один из сотрудников пресс-службы, которому поручили вести пресс-конференцию, вопрос заблокировал: «Спрашиваем только по игре!» Уточнение коллеги: «А это про что?» — было проигнорировано.

Сейчас клуб, возможно, информационно закроется наглухо. Вот только вряд ли ему это поможет. Все говорит о том, что «Ростов», недавно еще такой внешне благополучный и обладавший позитивной репутацией, летит в пропасть. И спасти его от вылета смогут только еще большие проблемы у других клубов.

Или помощь инвесторов. Валерий Карпин еще пару лет говорил «СЭ», что финансовая блокада может убить клуб. Похоже, воз и ныне там.