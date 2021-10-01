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В РФС признали ошибочным решение судьи назначить пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом»

20:48
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) дала оценку решениям главного арбитра матча 9-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» (2:1) Виталия Мешкова.

По мнению комиссии, арбитр верно засчитал гол в ворота самарцев на 35-й минуте встречи и правильно не удалил защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова на 47-й минуте за удар локтем. При этом, в ЭСК посчитали, что пенальти в ворота «Крыльев» на 77-й минуте был назначен неправильно.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» падает после легкого контакта (касания) в ногах, существенно преувеличив его последствия», — говорится в заявлении на сайте РФС.

На 77-й минуте матча форвард «Зенита» Артем Дзюба упал в штрафной после контакта с соперником, после чего в ворота «Крыльев Советов» был назначен пенальти. Алексей Сутормин реализовал 11-метровый и принес «Зениту» победу в матче.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214528

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Иван Торопцев все материалы автора

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