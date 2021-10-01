В РФС признали ошибочным решение судьи назначить пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) дала оценку решениям главного арбитра матча 9-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» (2:1) Виталия Мешкова.

По мнению комиссии, арбитр верно засчитал гол в ворота самарцев на 35-й минуте встречи и правильно не удалил защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова на 47-й минуте за удар локтем. При этом, в ЭСК посчитали, что пенальти в ворота «Крыльев» на 77-й минуте был назначен неправильно.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» падает после легкого контакта (касания) в ногах, существенно преувеличив его последствия», — говорится в заявлении на сайте РФС.

На 77-й минуте матча форвард «Зенита» Артем Дзюба упал в штрафной после контакта с соперником, после чего в ворота «Крыльев Советов» был назначен пенальти. Алексей Сутормин реализовал 11-метровый и принес «Зениту» победу в матче.