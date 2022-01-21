Жена Карпина: «Мы привиты с ног до головы всем, чем можно»

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина сообщила, что специалист и его семья полностью привиты от коронавируса.

— Не жалко, что даже во время отпуска Валерий Карпин не находится дома, а ездит по клубам?

— Он и в Турцию поедет, и в Испанию вернется. Конечно, не жалко. Это же его работа. Что делать? Такая работа.

— Вы знаете график Валерия Георгиевича на эти дни?

— Нет, не знаю. Он сам только завтра утром прилетает. Мы его не видели. Он ко всем командам съездит, никого не обделит.

— Как вы относитесь к тому, что клубы никого не пускают к себе, хотя у всех прививки и тесты?

— Это тревожит, конечно. Мы привиты с ног до головы всем, чем можно. Естественно, стараемся соблюдать все меры предосторожности: маски, антисептики. Но нет такого, что мы никуда не ходим. Стараемся без паники это переносить.

Ранее Карпина сообщила, что ее муж 22 января прибудет в ОАЭ, чтобы посетить зимние сборы российских клубов, находящихся в Эмиратах.