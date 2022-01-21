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Сегодня, 14:00

Жена Карпина призналась, что хотела бы поработать ведущей на телевидении

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Дарья Карпина.
Фото Instagram

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина призналась, что хотела бы поработать ведущей на телевидении.

— Как складывается ваша музыкальная карьера? Вы говорили, что летом должны были альбом записать...

— Работаем. В марте готовимся снимать клип на песню, которую считаем самой удачной в альбоме. «За что?» — название песни. Выйдет еще одна песня. Записала дуэт еще с одним исполнителем. Он автор. Писал песни Artik&Asti, Стасу Михайлову, Филиппу Киркорову и Баскову. Андрей Покутный его зовут. Работаем!

— Как вас хватает на все?

— Не на все хватает... Планов очень много. Стараюсь совмещать свою работу и реализацию, и дети, и муж. Все есть!

— Если позовут на телевидение работать ведущей — согласитесь?

— Ведущей попробовала бы. Но не аналитикой. У нас же люди считают: «О Боже мой, женщина и футбол». Женщина в футболе не обязательно должна быть связана с аналитикой, она тоже может задавать вопросы.

— Если Карпин выйдет на чемпионат мира, хотели бы провести с ним прямой эфир в качестве ведущей?

— Нет. Зачем? У меня есть возможность дома выйти в эфир. Вы же понимаете, что это будет: «Жена пиарится за счет мужа». У нас люди не очень понимают эту кухню. А мне не хочется лишний раз в это лезть.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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