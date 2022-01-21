Жена Карпина призналась, что хотела бы поработать ведущей на телевидении

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина призналась, что хотела бы поработать ведущей на телевидении.

— Как складывается ваша музыкальная карьера? Вы говорили, что летом должны были альбом записать...

— Работаем. В марте готовимся снимать клип на песню, которую считаем самой удачной в альбоме. «За что?» — название песни. Выйдет еще одна песня. Записала дуэт еще с одним исполнителем. Он автор. Писал песни Artik&Asti, Стасу Михайлову, Филиппу Киркорову и Баскову. Андрей Покутный его зовут. Работаем!

— Как вас хватает на все?

— Не на все хватает... Планов очень много. Стараюсь совмещать свою работу и реализацию, и дети, и муж. Все есть!

— Если позовут на телевидение работать ведущей — согласитесь?

— Ведущей попробовала бы. Но не аналитикой. У нас же люди считают: «О Боже мой, женщина и футбол». Женщина в футболе не обязательно должна быть связана с аналитикой, она тоже может задавать вопросы.

— Если Карпин выйдет на чемпионат мира, хотели бы провести с ним прямой эфир в качестве ведущей?

— Нет. Зачем? У меня есть возможность дома выйти в эфир. Вы же понимаете, что это будет: «Жена пиарится за счет мужа». У нас люди не очень понимают эту кухню. А мне не хочется лишний раз в это лезть.