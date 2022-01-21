Карпин прибудет в ОАЭ на сборы российских клубов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин 22 января прибудет в ОАЭ, где посетит сборы российских клубов. Об этом сообщила супруга специалиста Дарья.

Карпин уже посетил тренировки «Локомотива» и «Ростова» в Марбелье.

Напомним, ранее стало известно, что Карпин, а также члены тренерского штаба Николай Писарев и Виктор Онопко посетят подготовительные сборы клубов РПЛ.

Во время сборов члены тренерского штаба национальной команды будут следить за подготовкой потенциальных кандидатов в сборную, а также проводить встречи с игроками и тренерами команд РПЛ.

24 марта сборная России в «Лужниках» проведет полуфинальный стыковой матч за право попадания на ЧМ-2022 с командой Польши. Победитель матча 29 марта в финале сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.