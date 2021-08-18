РФС объявил об изменениях в административном штабе сборной России
19:46
Генеральный менеджер сборной России Евгений Савин, а также врачи команды Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули свои посты, сообщает сайт РФС.
Евгений Савин пришел в сборную в 2007 году, с 2012 года работал в качестве менеджера национальной команды.
Эдуард Безуглов занял позицию врача сборной в 2012 году, Михаил Бутовский — в 2014.
При этом Эдуард продолжит работу в РФС в качестве председателя медицинского комитета.
По информации «СЭ», Савин сосредоточится на работе в РПЛ в должности директора по проведению соревнований.
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