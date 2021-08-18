РФС объявил об изменениях в административном штабе сборной России

Генеральный менеджер сборной России Евгений Савин, а также врачи команды Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули свои посты, сообщает сайт РФС.

Евгений Савин пришел в сборную в 2007 году, с 2012 года работал в качестве менеджера национальной команды.

Эдуард Безуглов занял позицию врача сборной в 2012 году, Михаил Бутовский — в 2014.

При этом Эдуард продолжит работу в РФС в качестве председателя медицинского комитета.

По информации «СЭ», Савин сосредоточится на работе в РПЛ в должности директора по проведению соревнований.