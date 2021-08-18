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РФС объявил об изменениях в административном штабе сборной России

19:46
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Генеральный менеджер сборной России Евгений Савин, а также врачи команды Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули свои посты, сообщает сайт РФС.

Евгений Савин пришел в сборную в 2007 году, с 2012 года работал в качестве менеджера национальной команды.

Эдуард Безуглов занял позицию врача сборной в 2012 году, Михаил Бутовский — в 2014.

При этом Эдуард продолжит работу в РФС в качестве председателя медицинского комитета.

По информации «СЭ», Савин сосредоточится на работе в РПЛ в должности директора по проведению соревнований.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214135

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Иван Шитик все материалы автора

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