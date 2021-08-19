Шварц о невызове Шунина в сборную России: «Наверняка Антон разочарован таким решением»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал то, что вратаря команды Антона Шунина не вызвали в сборную России на сентябрьские матчи.

«Невызов Шунина в сборную? Наверняка Антон разочарован таким решением. Но это решение нового тренерского штаба сборной и мы должны с этим жить. Мы его уважаем. У Антона профессиональная реакция на это. Он в порядке, готовится к предстоящему матчу», — сказал Шварц.

На предстоящие матчи национальной команды были вызваны Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»).

Сборная России сыграет против сборных Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).