Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Шварц о невызове Шунина в сборную России: «Наверняка Антон разочарован таким решением»

12:15
Антон Шунин. Фото «СЭ»
Антон Шунин. Фото «СЭ»
Теги:

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал то, что вратаря команды Антона Шунина не вызвали в сборную России на сентябрьские матчи.

«Невызов Шунина в сборную? Наверняка Антон разочарован таким решением. Но это решение нового тренерского штаба сборной и мы должны с этим жить. Мы его уважаем. У Антона профессиональная реакция на это. Он в порядке, готовится к предстоящему матчу», — сказал Шварц.

На предстоящие матчи национальной команды были вызваны Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»).

Сборная России сыграет против сборных Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
В Тюмени найдена мертвой пропавшая девочка
Какие знаки зодиака встретят любовь осенью 2021 года
Найденную мертвой девочку в Тюмени расчленили
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд


  • MMM_M

    а уж как болельщики разочарованы игрой вратаря дырки. ни в одной игре не может выручить. а уж на ЧЕ че былоооо. кстати, в первенстве водокачки есть лучше вратари. тот же беленов намного стабильнее вашего шуни

    19.08.2021