Шварц о невызове Шунина в сборную России: «Наверняка Антон разочарован таким решением»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал то, что вратаря команды Антона Шунина не вызвали в сборную России на сентябрьские матчи.
«Невызов Шунина в сборную? Наверняка Антон разочарован таким решением. Но это решение нового тренерского штаба сборной и мы должны с этим жить. Мы его уважаем. У Антона профессиональная реакция на это. Он в порядке, готовится к предстоящему матчу», — сказал Шварц.
На предстоящие матчи национальной команды были вызваны Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»).
Сборная России сыграет против сборных Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).
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MMM_M
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19.08.2021