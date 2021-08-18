Менеджер сборной России Евгений Савин сосредоточится на работе в РПЛ
17:04
По информации «СЭ», генменеджер сборной России Евгений Савин покинет свою должность и сосредоточится на работе в РПЛ в должности директора по проведению соревнований. Ранее он совмещал ее с деятельностью в национальной команде.
Напомним, что 18 августа Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули медицинский штаб сборной России.
Команда готовится к первым матчам под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.
В этих играх россияне встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).
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