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Менеджер сборной России Евгений Савин сосредоточится на работе в РПЛ

17:04
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По информации «СЭ», генменеджер сборной России Евгений Савин покинет свою должность и сосредоточится на работе в РПЛ в должности директора по проведению соревнований. Ранее он совмещал ее с деятельностью в национальной команде.

Напомним, что 18 августа Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули медицинский штаб сборной России.

Команда готовится к первым матчам под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

В этих играх россияне встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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