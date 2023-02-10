Глебов: «Международные матчи надо играть. Тренироваться и проводить товарищеские игры бесконечно невозможно»

Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Рассчитываем, что руководство нашего футбола найдет решение. Международные матчи надо играть. Только тренироваться и проводить товарищеские игры бесконечно невозможно. Официальные матчи — самое важное. Если честно, хотелось бы почувствовать атмосферу Лиги чемпионов, этот уровень, попробовать себя. Но, повторюсь, от нас тут ничего не зависит», — сказал Глебов «СЭ».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.

Полное интервью Данила Глебова «СЭ» здесь