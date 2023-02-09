Экс-игрок «Маккаби» Магомедов считает, что российский футбол не выиграет от перехода в Азию

Бывший футболист «Маккаби» Мурад Магомедов рассказал, что думает о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Ситуация сложная и неоднозначная. Наверное, спортивным чиновникам виднее, но я думаю, футбол от этого перехода однозначно не выиграет. В Азии уровень другой, и это все знают. Я надеюсь, что все успокоится и люди примут правильное, трезвое решение вне зависимости от политической обстановки. Рано или поздно все должно вернуться на свои места», — цитирует Магомедова «Чемпионат».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.