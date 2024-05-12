ИИХФ запретила болельщикам проносить флаги России и Белоруссии на игры чемпионата мира

Международная федерация хоккея (ИИХФ) запретила фанатам проносить флаги на матчи чемпионата мира. Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава.

«Соответствующие флаги будут удалены с арены», — цитирует РИА «Новости Спорт» пресс-служба.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф объяснил отсутствие России в списке самых титулованных сборных в трансляции матча Швеция — США (5:2).

Чемпионат мира по хоккею проходит в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).