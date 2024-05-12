Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 09:51

ИИХФ запретила болельщикам проносить флаги России и Белоруссии на игры чемпионата мира

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Международная федерация хоккея (ИИХФ) запретила фанатам проносить флаги на матчи чемпионата мира. Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава.

«Соответствующие флаги будут удалены с арены», — цитирует РИА «Новости Спорт» пресс-служба.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф объяснил отсутствие России в списке самых титулованных сборных в трансляции матча Швеция — США (5:2).

Чемпионат мира по хоккею проходит в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Источник: РИА
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
1
0
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Биография Майка Тайсона: жизнь и карьера легенды бокса
ИИХФ запретила Федотову играть на Олимпиаде
В ГД поступили кандидатуры на должности вице-премьеров и федеральных министров
Зобнин надеется на медали, футболисты хотят оставить Слишковича, Мостовой жалеет, что Абаская не уволили раньше. Что произошло после матча «Спартак» - «Краснодар»
Украинские СМИ узнали о массовых задержаниях водителей рейсовых автобусов
12 мая — Красная горка: история, традиции и запреты народного праздника
Популярное видео
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
ИИХФ наказала ЦСКА и запретила Федотову играть на Олимпиаде! Новый пакет антироссийских санкций в хоккее
ИИХФ отстранила вратаря Федотова от участия в своих турнирах на три года
Обыкновенный идиотизм. Российских гребцов лишают права на Олимпиаду
Чехия лишила россиян возможности отобраться на Олимпиаду в гребном слаломе
ИИХФ отменила 27 чемпионств сборных СССР и России. Уже первый день ЧМ отметился скандалом
ИИХФ не указала сборную Россию в списке самых титулованных команд в истории чемпионатов мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Финляндия — Великобритания и Дания — Канада: расписание и результаты матчей чемпионата мира 12 мая

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости