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Сегодня, 14:15

Российский производитель экипировки подтвердил переговоры с РФС о возможном сотрудничестве

Иван Шитик
Корреспондент
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Директор по маркетингу спортивного бренда Jogel Станислав Пономарев подтвердил информацию, что компания может стать новым техническим спонсором РФС.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с РФС и на текущий момент находимся в диалоге. Этот диалог возможен благодаря тому, что у нас есть необходимые для потенциального партнерства ресурсы, опыт, технические возможности и креативные идеи. Мы можем очень гибко и быстро реагировать на любые запросы РФС.

Отдельно хотим отметить, что мы являемся российской компанией, а наша штаб-квартира находится в Москве», — сказал Пономарев «РБ Спорт».

Ранее техническим спонсором РФС был Adidas. В январе было объявлено о расторжении контракта между сторонами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/direktor-po-marketingu-jogel-nahodimsya-v-dialoge-s-rfs/
РФС
Сборная России по футболу
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