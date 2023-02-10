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Сегодня, 09:00

«Всем кажется, что футболисты офигевшие, но не надо обобщать». Большое интервью Данила Глебова

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Данил Глебов.
Фото ФК «Ростов»
Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» рассказал о целях команды на вторую часть сезона, об особенностях работы с Валерием Карпиным и поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Отпуск, «Томь», ребенок

— Перерыв в РПЛ необычно долгий из-за чемпионата мира. Как ты провел отпуск?

— Был с семей. В Томск в этом году не летал из-за ребенка, потому что ехать в -30 не захотел. Риск заболеть, плюс акклиматизация не самая простая. Я отправился в Ростов-на-Дону на медосмотр, после чего вместе с командой приехал в Эмираты на сборы.

— Столь долгий перерыв — это плохо?

— На самом деле, отпуск и правда длинный — втягиваться было тяжеловато. Обычно после трех-четырех дней тренировок уже чувствуешь себя лучше. А в этот раз прямо заметно тяжелее было.

— Недавно «Томь» утратила профессиональный статус. Обидно за родной клуб как уроженцу Томска?

— Томск всегда был футбольным городом. Там любят футбол и, по сути, у нас из спорта больше ничего и нет. Футбол был тем, что приносило людям удовольствие, куда можно было отдать ребенка на занятия. Для меня непонятно, как допустили, что закрыли и основную команду, и академию... «Томь» полностью исчезла. Это шок!

— Есть понимание, как получилось, что футбол в Томске умер?

— Думаю, самая большая проблема — деньги. Не знаю всех тонкостей. Я смотрю со стороны, рассуждать детально не могу. Но сам факт печален.

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— Поддерживаешь связь с кем-то из клуба?

— Да, со своим первым тренером. Он подрабатывал помимо «Томи» — тренировал в других секциях, потому что в клубе были проблемы с зарплатами.

— В соцсетях ты анонсировал коллекцию одежды, посвященную болельщикам. Как появилась эта идея?

— Вместе с моими друзьями Кириллом и Аней возникла идея выпустить свою линию одежды. Хотели хоть как-то поддержать всех наших болельщиков, которые уже на протяжении полугода не посещают матчи любимой команды. Как мне кажется, с DNK у нас все вышло круто. Бренд — ростовский, а основатели DNK, как и я, сибиряки.

— Какие у тебя нефутбольные хобби?

— Люблю играть в компьютерные игры. Нравится CS:GO, а в последнее время учусь играть в DOTA2. Но сейчас времени на это практически нет: по максимуму уделяю его дочке. Хожу с ней на развивашки, в различные секции, на гимнастику... Плюс тренировки — вот времени почти и нет.

— Сам везде водишь ребенка?

— У нас очень долгие выезды из-за закрытия аэропорта в Ростове-на-Дону, поэтому много времени тратится на дорогу, и жене хватает забот с дочкой, пока меня нет. Так что, если я дома, стараюсь проводить с ребенком побольше времени.

Данил Глебов после гола "Спартаку". Фото Александр Федоров, "СЭ"
Данил Глебов после гола «Спартаку».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Прорыв «Ростова», Дзюба, легионеры

— Мало кто ждал «Ростов» в тройке по итогам первой половины чемпионата.

— Почему? Из-за состава? Из-за русских ребят?

— Из-за ваших выездов, из-за ухода легионеров, из-за того, что «Ростов» в эту саму тройку редко когда попадал...

— Может быть, нам наоборот все эти моменты сыграли на руку. Мы сплотились, стали сильнее... Поэтому, может, и такой результат. Больше времени проводим вместе, как коллектив и на поле, и вне его стали дружнее. В каких-то моментах это помогает.

— Ты говорил, что ваша мотивация — отсутствие трофеев. Это правда придает сил?

— У нас достаточно молодая команда. Если говорить о возрастных ребятах, то это Серега Песьяков, Дима Полоз, Хорик (Байрамян — прим. «СЭ»). Три-четыре опытных человека, которым за 30, а все остальные молодые. Наверное, у каждого должно быть понимание, что как только ты попал в основную команду, ты должен выиграть каждую игру и как можно скорее выиграть трофей. Потому что все остальное уходит на второй план.

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Когда выигрываешь Кубок или чемпионат России, ты как будто становишься другим футболистом. К примеру, закончил ты карьеру, заработал денег... А что ты выиграл? Ничего. Но вот если выиграл, допустим, Кубок России, пусть это и не самый большой трофей в футболе... Допустим, «Данил Глебов, обладатель Кубка России» — это даже звучит как-то по-другому. Поэтому, я считаю, первой мотивацией у каждого должно быть завоевание трофея. У нас оно есть.

— Существует стереотип, что команды Карпина весной выступают не так хорошо. Стереотип спорный, но он есть. Почему ваш «Ростов» не завалит весну?

— По-моему, с «Ростовом» такое было только однажды...

— Так говорят про команды Карпина — не конкретно про «Ростов».

— Ну а я скажу про «Ростов». Один раз мы не очень хорошо провели весеннюю часть из-за того, что был коронавирус, когда у нас футболисты основного состава были на карантине, а с «Сочи» играли молодые ребята 16-17 лет. В прошлом сезоне в весенней части мы набрали приличное количество очков.

Почему сейчас такого не должно быть? В команде собрались футболисты, которые понимают: если мы не будем выполнять требования, если мы не будем правильно относиться к футболу, к восстановлению, к питанию, то у нас не будет результата. Считаю, что результаты у нас хорошие, потому что мы как команда, потому что мы выполняем требования, потому что мы бьемся друг за друга на поле. Думаю, что все это понимают, и мы так же продолжим весеннюю часть.

— Карпин сказал, что цель «Ростова» — чемпионство, а задача — выиграть следующий матч. Почему футболисты и тренеры часто избегают слов о борьбе за чемпионство?

— Задачи можно поставить внутри коллектива, но говорить всем об этом не нужно. У нас в коллективе может быть задача на чемпионат, Кубок или каждую отдельную игру, но говорить всем — это не про нас.

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— В первой части сезона 8 из 10 своих побед «Ростов» одержал с разницей в один мяч. О чем это говорит?

— По-моему, у нас не было ни одной простой игры, где мы бы легко выиграли. Ни у кого по 5:0, 6:0 не выигрываем, потому что на классе мы никого обыграть не можем. А можем, только когда все правильно делаем на футбольном поле.

— На слуху лидеры «Ростова»: Комличенко, Уткин, Полоз, Глебов. Кого бы ты как капитан выделил в составе команды?

— Я отметил бы всех молодых ребят без исключения — Щетинина, Миронова, Ланговича, Мелехина и других. Они реально молодцы. Я их и в прошлом сезоне хвалил: мы шли в самом низу таблицы, парни влились в команду и стали играть очень уверенно и раскрепощенно. Тут и у опытных-то игроков бывает и мандраж, и неуверенность какая-то, а они очень здорово нам помогли и продолжают помогать. Про них мало говорят, но они большие молодцы, которые, к тому же, продолжают прогрессировать.

Данил Глебов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Данил Глебов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Ты говорил, что с «Зенитом» играть легко, потому что они не прижимаются к воротам.

— По мне, матч с «Зенитом» в плане игры в футбол получился одним из самых легких для нас. «Зенит» может позволить себе не играть строго без мяча. Мы об этом разговаривали и выходили с мыслью о том, что мяч должен быть у нас. Все понимают, что у них очень хороший центр поля, хорошая атака, так что, если мяч у них, то они будут диктовать свою игру.

В принципе, много моментов они нам не создали, если разбирать саму игру. А вот если им мяч отдать, то нагрузка на оборону и центр поля сразу увеличится — и так уже намного тяжелее. Без мяча же им приходится больше бегать, а кто это любит? В первом тайме мы чувствовали, как многие игроки «Зенита» злились, потому что, скажем так, не все получалось.

— Первый матч в РПЛ после перерыва у вас с «Локомотивом», который усилился Дзюбой. Будет сложнее играть против них?

— Мне не интересно, кого подписал «Локомотив». Мы должны отталкиваться от своей игры.

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— Артема давно не было в РПЛ. Не забыл, как играть против него?

— Именно против него я на поле редко оказывался. В основном это работа центральных защитников. Думаю, они не забыли — все должно быть хорошо.

— За какими командами помимо «Ростова» ты следил в первой части сезона?

— Наверное, только за «Нижним Новгородом», потому что туда пришел Михаил Галактионов, с которым я работал в молодежной сборной. Было интересно понаблюдать за тем, как он выстроит игру команды. И уже летом на предсезонном турнире было видно, что они не боятся играть — старались действовать через короткие передачи.

— Галактионов — тот человек, что сможет вытащить «Локомотив» из болота?

— Наверное, да. У него есть свой стиль. Считаю его хорошим сильным тренером.

— Ты сказал, что одна из самых простых по заданию игр была против «Зенита». А с кем было играть сложнее всего?

— «Нижний» неприятный: настырная команда, постоянно подают, простреливают. А когда много «грузят» на ворота, психологически тяжело. Когда мяч в штрафной, может быть случайное касание, кикс какой-то — угроза пенальти. Плюс у них есть Калинский, отлично выполняющий стандарты.

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— Кого из футболистов помимо ростовчан ты отметил бы по первой части чемпионата?

— Промес хорошо выглядел, бразильцы «Зенита». Ну и было много молодых русских ребят — те же Литвинов, Денисов из «Спартака», Волков из «Краснодара», ну и наши ребята, про которых я говорил... Считаю, надо обращать внимание на нашу молодежь — раз они играют, им доверяют — пусть прогрессируют.

— Массовый отток легионеров — это плюс или минус для нашей лиги?

— Считаю, что уровень чемпионата все-таки чуть упал. У некоторых легионеров мастерства больше, чем у наших молодых парней. Но молодежь может брать своей злостью, настырностью, работоспособностью. Если так относиться к своему делу, придет и мастерство. Учиться и совершенствоваться надо всем и всегда — это никогда не поздно.

— Какая лично у тебя цель на вторую часть сезона?

— Избежать травм, постоянно играть и показывать стабильный уровень игры — не опускать планку.

Данил Глебов. Фото ФК «Ростов»
Данил Глебов.
ФК «Ростов»

— В прошлом году ты забил 4 гола в РПЛ — и все к зимнему перерыву. Сейчас тоже есть 4 мяча к зиме. На этом все?

— Не могу сказать, что у меня есть прямо стремление забивать. По позиции я чаще играю в обороне. Если честно, готов вообще больше ни одного гола не забить, если команда будет побеждать в каждом матче. Пусть забивают нападающие, это их работа. Ну а если их голы принесут победы, я буду только счастлив.

— Мог ли Данил Глебов, перейдя из «Анжи» в «Ростов» четыре года назад, представить, что станет капитаном клуба и сборной?

— Наверное, не мог. Если честно, вообще ни о чем тогда не думал. Мне повезло, что все вот так сложилось в жизни. Перейдя в «Ростов», понимал, что надо очень много работать. Команда тогда была еще не особо молодая, были взрослые опытные ребята: Гацкан, Калачев, было много легионеров. Я понимал, что класса у меня никакого нет. Я не Месси и не Роналду. Смогу закрепиться, только если буду много и усердно работать.

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— Ты почти не пропускаешь матчей и в большинстве из них играешь по 90 минут. Не тяжело?

— Я уже, по-моему, третий сезон так играю. По мне, это совершенно нормально. Я научился восстанавливаться после игр и прекрасно себя чувствую. Мне больше нравится играть, чем тренироваться.

— Наш футбол часто критиковали за малое количество матчей в сезоне. Даже реформа Кубка связана во многом с необходимостью увеличить это количество.

— Мне кажется, чем больше игр, тем интереснее будет для всех. Наверное, когда у нас были еврокубки, нам хватало матчей. Большая проблема выступлений в Европе заключалась в том, что наши клубы и игроки не привыкли играть в таком графике. В европейских лигах так играют постоянно, для них это нормально. Они знают, как восстановиться, знают, как подготовиться к игре. А у нас, поскольку играем раз в неделю, когда на неделе две игры — это уже проблема. Думаю, формат Кубка нужно оставлять таким — матчей надо больше, чтобы мы привыкали к плотному графику. Да, скорости другие, конечно, но хотя бы к ритму привыкнем.

Валерий Карпин и Данил Глебов. Фото ФК «Ростов»
Валерий Карпин и Данил Глебов. Фото ФК «Ростов»
Фото ФК «Ростов»

Карпин, Азия, трансфер

— Есть стереотип, что Карпин — тренер-мотиватор. Расскажи, какой Карпин тактик.

— Очень хороший. Он очень многое объясняет нам, показывает, часто во время тренировок останавливает и чуть ли не за руку водит: где встать, где расположиться. Поэтому нельзя говорить, что он именно мотиватор. Мы очень много времени уделяем и тактике на поле, и теории в зале. Так что Валерий Георгиевич — и тактик, и мотиватор, и кто угодно еще. Какие там еще тренеры бывают?

— Охарактеризуй Карпина тремя словами.

— Целеустремленный, победитель по жизни, ментально сильный.

— Насколько помогает тот факт, что он сам играл на высочайшем уровне?

— Естественно, из-за того, что он поиграл на таком уровне, к нему есть дополнительное уважение и особое восприятие. Он был футболистом, сейчас тренер. Ну, если честно, он и сейчас может и подать, и принять, и пробить не хуже нас. Думаю, он больше понимает какие-то футбольные моменты, потому что сам их проживал. Он может где-то понять, где-то простить.

Валерий Карпин на&nbsp;ужине с&nbsp;игроками сборной Эстонии. «Отношения с российскими должностными лицами неприемлемы». Карпин стал участником скандала из-за ужина с игроками сборной Эстонии

У него, возможно, были такие же ошибки. Никогда не «пихает» за то, что ты неточную передачу отдал, потому что он сам был футболистом. Все футболисты ошибаются, все делают неправильные действия, и пихать за это неправильно. Весь «пихач» в наш адрес бывает обычно за то, что не добежал, не вернулся, не доработал. Это его больше всего раздражает.

— В самом начале работы с Карпиным как ты относился к его манере общения?

— Вначале я все воспринимал всерьез. Но не могу сказать, что было прямо неприятно. А потом просто понял, что для него это нормально. Он любит подкалывать, но в его подколах нет злобы.

— Абаскаль перед стартом Зимнего Кубка РПЛ сказал, что в детстве наслаждался игрой Карпина. А ты матчи Валерия Георгиевича не застал?

— К сожалению, нет. Потом уже какие-то нарезки видел: как он забивал Франции, как сцепился с Зиданом... С удовольствием смотрю ретро-подборки, если есть время.

— Уровень нашего футбола сегодня выше, чем был во времена выступлений Карпина?

— Тяжело это анализировать. Сколько тогда играло наших футболистов за границей? Человек 15? А сейчас сколько? Вот и ответ...

Дмитрий Чистяков, Валерий Карпин и Данил Глебов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Чистяков, Валерий Карпин и Данил Глебов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— При этом современных футболистов постоянно критикуют: за игру, поведение вне поля, высокие зарплаты...

— Наверное, всем кажется, что футболисты офигевшие, зажравшиеся. Думают, что в них нет ничего человеческого. Наверное, были какие-то примеры футболистов, которые себя не очень хорошо повели, и теперь это сказывается на всех. Ошибки допускают все, но не надо обобщать.

— В Ростове-на-Дону уже давно закрыт аэропорт, и вам приходится ездить в автобусе. У тебя появились какие-то свои ритуалы?

— Ничего такого нет. Взял подушечку, постелил в автобусе — и лежишь, едешь до Ставрополя. Музыку слушаешь, книгу читаешь, новости просматриваешь. Наше дело — выходить и выигрывать.

— Руководители РФС недавно посетили конгресс АФК. Как ты относишься к возможному переходу?

— Рассчитываем, что руководство нашего футбола найдет решение. Международные матчи надо играть. Только тренироваться и проводить товарищеские игры бесконечно невозможно. Официальные матчи — самое важное.

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— Готов к тому, что никогда, стоя на поле как футболист, не услышишь гимн Лиги чемпионов?

— Если честно, хотелось бы почувствовать эту атмосферу, этот уровень, попробовать себя. Но, повторюсь, от нас тут ничего не зависит.

— Ты говорил, что готов уйти из «Ростова», если поступит предложение, которое устроит и тебя, и клуб. Учитывая современные реалии, какое это должно быть предложение?

— По-прежнему хотел бы попробовать свои силы в Европе.

— Условные Турция и Кипр, где играют россияне, — тоже Европа.

— Не знаю. Вообще не загадываю — как должно быть, так и будет. Моя задача — хорошо играть. Может быть, когда-то что-то получится. Мне ни клуб, ни агент ничего не говорили.

— Что для тебя «Ростов»?

— Второй дом. Есть дом в Томске, и вот теперь в Ростове.

Валерий Карпин
Данил Глебов
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Ростов
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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Зенит – Н. Новгород
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