«Мои футболисты напоминают игроков «Зенита». Девять голов в Химках. Cудья лишил «Родину» победы? 31-й тур ФНЛ

Яркие матчи 31-го тура первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

Голевое шоу в «Химках»

«Химки» и «Сокол» выдали невероятно результативный матч: 9 голов на двоих! Наставник хозяев Андрей Талалаев оставил в запасе Руденко и выпустил в нападение Касимова, отличившегося в игре с «Торпедо». 21-летний форвард вновь не подвел, оформив дубль в течение трех минут. Его голы помогли красно-черным перевернуть игру (саратовцы открыли счет благодаря удару Козловского с острого угла).

Гости замахнулись на сенсацию после перерыва. Мальцев после классного паса пяткой Сасина расстрелял ворота Митрюшкина — 2:2.

«Химки» включились и выдали ударную десятиминутку. Сначала блеснул индивидуальными действиями Степанов, а затем появившийся на поле Руденко поучаствовал в двух голевых атаках. В первом случае его прострел заставил Мальцева поразить уже собственные ворота, во втором — экс-спартаковец замкнул передачу Садыгова. 5:2! Приговор? «Сокол» подал апелляцию, которая едва не была удовлетворена. Самко выиграл забег у Юзепчука и вышел победителем в дуэли с Митрюшкиным, а Морозов пальнул со средней дистанции, и мяч не без помощи рикошета от ноги Исаенко заскочил в нижний угол. 5:4 к 88-й минуте!

На этом чудеса закончились.

«Химки» не подпустили к себе Махачкалу. Отрыв от второго места — два очка, от третьего — четыре.

— Мои футболисты напоминают игроков «Зенита», извините за такое сравнение, — заметил на пресс-конференции Талалаев. — Играют в полную силу, когда сложно. Забьют пару-тройку мячей, потом концентрация ускользает. Мне кажется, можно было сегодня побеждать и более простым путем. С другой стороны, в футболе иногда правильно получить голы сейчас, а не в следующих матчах. Ребята — большие молодцы, мы работали над определенными изменениями в атаке, и это удалось сегодня реализовать. Напомню, играли без Захара Волкова, который цементировал нашу защиту, так что у пропущенных мячей есть причина.

Щербаченко: — В составе хозяев на позиции правого атакующего футболиста неожиданно вышел Абдуллахи. Он призван был помочь Касимову бороться на втором этаже при длинным забросах в штрафную «Сокола». Считаю, за счет активности Абдуллахи у гостей слева начали намечаться проблемы. Правда, именно подопечные Баги открыли счет. И тут опять стоит сказать о не слишком удачной игре Митрюшкина. Козловский все-таки бил с острого угла — есть вопросы к голкиперу химчан.

Красно-черные продолжили атаковать довольно разнообразно и наконец нашли слабое место в построениях соперника. Дело в том, что левого центрального и центрального центрального защитника играли высокие Плиев и Забелин. А вот справа в этой тройке располагался Толстопятов — менее опытный и менее квалифицированный. Так вот Юзепчук, Абдуллахи, Журавлев пытались перебросить Плиева и Забелина и направить мяч в зону, за которую отвечал Толстопятов. Дважды этот ход сработал, и Касимов оформил дубль, с близкого расстояния расстреляв Косаревского. Неслучайно Бага заменил Толстопятова на 39-й минуте.

Второй тайм «Сокол» начал активнее, эмоциональнее, конкретнее впереди. Видимо, в раздевалке произошел серьезный разговор. Хорошо вошел в игру Сасин.

Что касается «Химок», то нечасто такое увидишь, чтобы тренер убирал с игры автора дубля. У заменившего Касимова Руденко поначалу мало что получалось. Но потом освоился, разыгрался и принял участие в двух голах. Понравился Степанов, забивший третий мяч красно-черных.

При счете 5:2 хозяева немного расслабились, потеряли концентрацию и чуть не поплатились, пропустив дважды. Причем если разбирать гол Самко, то опять ошибся Митрюшкин.

Я был на игре. Чувствовалось, что хозяева психологически подустали. И тут, конечно, важно сказать о поведении на бровке Талалаева, который очень эмоционально пытался взбодрить свою команду, поддержать своих ребят. Браво, Андрей Викторович!

«Химки» больше не пропустили и, наверное, по совокупности всех моментов заслужили победу.

Махачкала разгромила Астрахань

Махачкалинское «Динамо» продолжает преследовать «Химки». Дома команда Хасанби Биджиева уверенно разобралась с «Волгарем» — 3:0. Причем все вопросы в этой игре были сняты к 30-й минуте: дубль Магомедова и 9-й гол Сердерова в сезоне. В активе Касинтуры восьмая результативная передача. Бело-синие очень легко проникали в штрафную гостей и расстреливали Смирнова из убойных позиций. Второй тайм превратился в простую формальность.

Щербаченко: — Махачкалинцы выходили на эту игру, уже зная о победе «Химок» над «Соколом». Поэтому не могли допустить мысли об осечке в поединке с «Волгарем». С первых же минут почувствовался настрой и заряженность подопечных Биджиева. В старте появились Шумахов и Сандрачук.

Бело-голубые оказались готовы к тому, что соперник оборонялся большими силами. «Динамо» сделало ставку как на забросы в штрафную, так и на короткие разрезающие передачи. В общем, разными способами пыталось расшатать защиту астраханцев. Касинтура, Сердеров, Магомедов, Крачковский постоянно врывались в штрафную «Волгаря», причем в разные зоны: между центральными защитниками, между центральным и крайним. Гости справлялись лишь до 13-й минуты, а затем последовали ошибки. В эпизоде с первым голом Шумахов выполнил шикарнейшую передачу на 30 метров, Кагермазов сбросил мяч Магомедову, который забивал в пустые ворота.

«Динамо» продолжило играть в том же ритме, выдерживало свою линию. Защитники «Волгаря» плохо «передавали» друг другу оппонентов при атаках хозяев, неправильно их встречали. Магомедов оформил дубль после прекрасной передачи Сердерова.

Касинтура облюбовал себе левый фланг, постоянно смещался в центр, разыгрывал «стеночки» с партнерами, сам вклинивался вглубь астраханской защиты. Один из таких проходов увенчался идеальным голевым пасом Сердерову. То есть во всех трех мячах нужно хвалить не только забивающих, но и ассистентов, которые выводили партнеров на убойные позиции. Три блестящих паса в исполнении Шумахова-Кагермазова, Сердерова и Касинтуры. Ну и партнеры здорово открывались. Не получалось в одном месте, тут же искали свободное пространство в другой зоне.

Это уже был нокаут, от которого команда Клюева не оправилась. «Динамо» спокойно довело дело до логического завершения. Важно отметить, что в составе махачкалинцев и «Химок» есть опытные игроки, которые умеют проводить матчи на финише сезона, когда недопустимо терять очки. Вот, например, о «Родине» и «Арсенале» по последним турам такого сказать нельзя. Нужно, конечно, отдать должное и Биджиеву. Правильная тактика, своевременные замены. Эффективный матч-менеджмент.

Артига: «Явная игра рукой! Судья стоит рядом и засчитывает гол Тулы...»

Матч «Родины» и «Арсенала» завершился ничьей — 1:1. И, по всей видимости, судейским скандалом.

Главный тренер москвичей Франк Артига по-прежнему не может рассчитывать на травмированного Тимошенко, на острие атаки вновь вышел Калмыков.

Встреча не изобиловала опасными моментами. В первом тайме так и вовсе вспомнить было нечего — лишь один удар в створ на двоих.

После перерыва первыми ужалили гости. Корякин не справился с дальним выстрелом Кайнова, первым на добивании оказался Окоронкво, но вот тут молодой голкипер уже был четок.

«Родина» привела своих болельщиков в неописуемый восторг на 83-й минуте. Ботака завалил Калмыкова на подступах к штрафной. Куликов шикарно исполнил штрафной, мяч угодил в перекладину, отлетел в поле, и Султонов в падении головой дослал его в сетку!

«Оружейники» спаслись в компенсированное время. Кокарев выполнил длинный заброс в чужую штрафную. Ботака выиграл борьбу, скинул головой Баркову, который, освободившись от опеки, с левой ноги пробил в цель. 1:1. Все гениальное просто? Так-то оно так, если бы не одно «но». Похоже, форвард гостей в этом эпизоде подыграл себе рукой. Арбитр Рафаэль Шафеев никакого криминала не увидел.

Примечательно, что на следующий день, по информации эксперта «СЭ» по судейству Александра Боброва, Шафеева в роли ВАР на матч 27-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит» заменил Алексей Амелин. Эта мера стала следствием ошибки в игре ФНЛ?

Безвыигрышные серии «Арсенала» и «Родины» достигли уже четырех матчей. Туляки — четвертые, москвичи — пятые.

— Мы контролировали эту игру. Заслуживали победы, — подчеркнул после матча Артига. — Мы забили свой гол. Но если разбирать гол соперника, то там чистейшая игра рукой! Арбитр находился рядом. Невероятно, как он этого не увидел! Явное нарушение правил, игра рукой. Судья стоит рядом и засчитывает взятие ворот.

Щербаченко: — «Родине» победа была нужнее, она играла дома и рассчитывала только на три очка. Да, в желании игрокам хозяев не откажешь. Но опять бросилось в глаза, что куда-то пропал комбинационный стиль этой команды, она уже не так много времени владеет мячом. Матч разбился на множество дуэлей, единоборств. Калмыков постоянно боролся с Ботакой за верховые мячи. А Окоронкво, как правило, сталкивался на поле с Клещенко. Защитник москвичей в целом выдержал это давление.

Артиге не хватило травмированного Тимошенко. В лазарете оказался и Юшин.

Матч посетил бывший главный тренер сборной России Станислав Саламович Черчесов, с которым мы вместе смотрели второй тайм, обмениваясь впечатлениями. Он болел за Тулу, так как там играет его сын, был огорчен после гола Султонова, который сориентировался и дослал мяч в девятку после того, как Куликов пробил со штрафного в перекладину.

Показалось, что по такой игре «Родина» уже победу не упустит. Артига выпустил Крижана и перешел на схему с тремя центральными защитниками, пытаясь сохранить счет. Сторожук в свою очередь снял с игры Окоронкво и Левина (у последнего подозрение на вывих плеча, рука у него висела плетью). В результате финального штурма Ботака выиграл борьбу после заброса своего голкипера, скинул мяч Баркову, который и принес гостям ничью. Болельщики Тулы, которые находились рядом с Черчесовым, были в восторге, и когда закрались сомнения, что мяч попал Баркову в руку, доказывали, что в живот. Однако повторы говорят именно о фоле... Барков действительно подыграл себе левой рукой, которая увеличивала площадь тела. Нелегитимный гол. Момент не самый простой, но вердикт рефери может решить судьбу москвичей... Судьям в ФНЛ нужно понимать: ВАР в лиге нет, никто не подстрахует! Так что цена ошибки очень высока.

В вашем издании прочитал, что Шафеева заменили в качестве видеоарбитра на матч «Факел» — «Зенит». Видите. Наказания за такие ошибки распространяются и на ВАР.

Счет на табло. «Родина» разочарована, а «Арсенал» на шажочек приблизился к стыкам.

Менеджмент «Родины» собрал очень хорошую команду, и сегодня все вопросы надо адресовать главному тренеру — Артиге. Пока он не справляется. По подбору исполнителей сегодня «Родина» — номер один в лиге. А вот по результату...

« Акрон» уже не выпадет из четверки?

После ничьей с «Ленинградцем» и поражения от «КАМАЗа» некоторые специалисты предрекали «Акрону» очередную потерю очков. Все-таки команде Заура Тедеева предстоял выездной матч с «Тюменью». Но тольяттинцы прекратили свое падение, закрепившись на третьем месте.

Игра получилась малособытийной. И не было бы счастья у «Акрона», да несчастье помогло. На 15-й минуте Тедеев снял с игры получившего травму Палиенко, и именно Чудин, брошенный в бой, вскоре открыл счет после отличной передачи Понсе. После перерыва точку в игре поставил один из самых ярких молодых футболистов лиги — Данилин, которому ассистировал Эльдарушев.

Теперь «Акрон» опережает идущую на пятом месте «Родину» на семь очков. Серьезный задел для того, чтобы как минимум сыграть в стыковых матчах.

Щербаченко: — Тедеев решил поменять схему, перешел на 4-3-3 при обороне. Слева играл Эльдарушев, в центре Понсе, справа — Данилин.

А при атаке гости играли в два центральных форварда. Заменивший Глушкова Эльдарушев при подходе к чужой штрафной получил от тренеров следующее задание — уходить в центр. То есть гости в этой ситуации уже играли в два центральных нападающих. А в освободившуюся слева зону должен был врываться либо Конюхов, либо Галоян — от них ждали прострелов и подач. Но до перерыва эта модель не особо работала. Почему? Эльдарушев и Понсе плохо взаимодействовали между собой. Речь идет о стенках, сбросах друг другу и так далее. То есть задумка то хорошая, но она не до конца отработана в тренировочном процессе. О необходимости «Акрону» сыграть в два форварда мы, кстати, уже говорили, анализируя неудачные для тольяттинцев встречи с «Ленинградцем» и «КАМАЗом». Видимо, нас читают (улыбается).

Хозяева выставили оптимальный состав. С первых минут появился лучший бомбардир команды Порохов. А Маркелов играл на привычной для себя позиции — слева в полузащите.

К первому голу привела ошибка Любакова, который неудачно выбил мяч (причем уже во второй раз за матч). Понсе хорошей передачей вывел Чудина один на один с голкипером. 0:1. Чудин заменил травмированного Палиенко. Кроме того, в этой встрече повреждение получил Анджелкович. Две серьезные потери для тольяттинцев. Это все-таки два системообразующих футболиста. Особенно сказалась замена Палиенко, «Тюмень» до перерыва инициативу перехватила.

А вот во втором тайме по необъяснимым причинам сибиряки стали играть из рук вон плохо! И гости, не прилагая особых усилий, удвоили преимущество и довели дело до победы. Второй гол сотворили Данилин и Эльдарушев, показавший, что способен играть как крайний нападающий — в его активе очень хороший пас.

Ауты и стандарты дивидендов хозяевам не принесли. Хотя Байтуков бросал, как обычно, далеко.

«Тюмень» весной находится в нездоровом состоянии. И физическом, и психологическом. Очень много очков потеряно после возобновления сезона. Мы видим, что все футболисты сдали по сравнению с осенью, потеряли в своей трансферной стоимости. Это еще хорошо, что Порохов успел заключить контракт с «Химками», а в целом сейчас спрос на футболистов сибирской команды, думаю, упал.

Нужно похвалить Заура Тедеева за то, что решился на перемены в составе и изменение схемы. Думающий специалист, ищущий оптимальные сочетания, варианты. «Тюмени» же остается просто доиграть сезон и думать, что делать дальше.

Кононов: «Этот сезон — промежуточный для «Торпедо»

«Торпедо» Олега Кононова в Новороссийске победило «Черноморец» Вадима Гаранина — 2:1. Первая половина встречи — тайм имени Манелова.

Уже на 6-й минуте номинальный хавбек, действовавший на позиции правого защитника, после розыгрыша углового приложился из-за пределов штрафной — мяч влетел в левую от него «девятку»!

А на 40-й минуте его прострел с фланга привел к пенальти. Стефанович уверенно переиграл Фролкина — 0:2.

Второй тайм ознаменовался уже красивейшим голом в исполнении Енина — уларом через себя! Напомним, еще в прошлом сезоне Иван защищал цвета автозаводцев.

— Чего не хватило «Торпедо» в этом сезоне для выхода в РПЛ? — вопрос Олегу Кононову на пресс-конференции.

— Много, наверное, причин. Сейчас мы создаем коллектив. Даже та команда, которая начинала сезон до нас — она ведь тоже была новой. Приходили новые игроки, потом мы пришли, а это опять новый коллектив. Команде, которая претендует на высокие места или выход в премьер-лигу, нужно очень тщательно создавать себя, начиная с селекции, инфраструктуры клуба. Думаю, этот сезон стал промежуточным для «Торпедо», чтобы создать серьезную команду на будущее.

Рулевой хозяев Вадим Гаранин признал результат закономерным:

— Претензии к судьям? Да мы сами проиграли этот матч. В первой тайме выглядели очень плохо, не агрессивно. Под давлением не сохраняли мячи. Вот тут надо искать причины, а не в каких-то других моментах.

Щербаченко: — «Торпедо» не могло рассчитывать на перебравшего карточки Шамкина, также в заявке не оказалось Бородина. Автозаводцы начали матч с хорошего контроля мяча. Розыгрыш углового стал для новороссийцев сюрпризом. Был расчет на то, что «Черноморец» не оставит игрока на подборе за линией штрафной. В итоге Манелову удался великолепный удар с дуги — в «девятку», без шансов для Фролкина.

У гостей хорошо работали оба фланга. Слева орудовал Червяков, чьи прострелы и врывания в штрафную доставляли хозяевам реальные проблемы. Справа понравился Манелов. Некоторые специалисты считают, что его используют не на оптимальной позиции — на месте крайнего защитника. При этом должен заметить, что Ираклий явно прибавил в отборе. В общем, эффективен не только впереди, но и при разрушении. Тут нужно понимать, что Манелов справа в защите — по сути, единственная опция Кононова. Роганович дернул мышцу. А молодой Ковалев пока еще не готов к играм на таком уровне. Об этом мне в личной беседе рассказал президент клуба Александр Волнушкин. Считаю, эта ситуация идет Ираклию только на пользу. Он развивает в себе и оборонительные качества.

А очередной рейд Манелова в атаку привел к прострелу и попаданию мяча в руку соперника. Закономерный пенальти, реализованный Стефановичем.

По сути, в первый раз «Черноморец» огрызнулся только на 40-й минуте. В итоге в перерыве наставник «моряков» произвел тройную замену. Южане встрепенулись, прибавили в созидании. Очень хороший матч провел Родионов. Соглашусь с комментатором Шамилем Гаджиевым, который в эфире сказал, что лучшими на поле были два 69-х номера — Родионов и Манелов. Это, конечно, редкость (улыбается).

Сработал закон бывших. Если помните, в прошлой игре «Торпедо» огорчил Нетфуллин, а в этой — Енин. Да как! Ударом через себя в нижний угол. Гол-шедевр! Иван, к слову, как и Равиль, свой успех не праздновал.

«Торпедо» в очередной раз физически просело после перерыва, хотя и так-то темп был невысокий... Такое ощущение, что в Новороссийске сейчас плюс 38, раз команды не показывали должного движения. Что ж, пусть эта победа станет для автозаводцев глотком исцеляющего морского воздуха (улыбается).