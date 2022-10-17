Слуцкий громит «Краснодар-2». Кононов проигрывает аутсайдеру. Шикарная «Алания»
Слуцкий: «Не можем мы без ложки дегтя...»
«Рубин» выиграл во втором матче кряду. В Казани команда Леонида Слуцкого разобралась с «Краснодаром-2» (5:2). До перерыва Безруков (в голевой комбинации поучаствовал Дзагоев) и Горбунов создали хозяевам комфортный задел — 2:0. В начале второго тайма соперники обменялись уколами — 3:1. А на 56-й минуте Самко после розыгрыша углового возродил нешуточную интригу — 3:2.
Казанцы дожали молодых «быков» в последние 12 минут. Сработали замены Слуцкого. Сначала отличился Костюков после передачи Фамейе. А затем Лисакович решился на дальний выстрел и не прогадал — вратарь чуть запоздал с прыжком. 5:2!
— К сожалению, не можем мы без ложки дегтя, — заметил на пресс-конференции Слуцкий. — Все, что касается атакующих действий, — все на пять с плюсом. Все-таки «Краснодар-2» три последние игры не пропускал, и тут у нас такое голевое пиршество. Все, что касается даже не оборонительных действий, а каких-то эпизодов... Потому что я не помню у «Краснодара» каких-то моментов, которые возникали в игровых ситуациях, — были эпизод с пенальти, эпизод со стандартом.
— Это самый результативный матч в сезоне у вашей команды. За счет чего так прорвало?
— Я считаю, что мы во многих матчах имели большое преимущество. И по всем статистическим показателям — xG, входы в штрафную, количество ударов — являемся лидерами в лиге. Просто где-то не хватало везения, где-то что-то не складывалось. Сегодня реализация была достаточно высокой.
«Рубин» вышел на четвертое место.
Панченко остался без подарка
Тульский «Арсенал» потерпел второе поражение подряд, уступив на выезде аутсайдеру — «Велесу» (0:1). Олег Кононов не мог рассчитывать на одного из своих лидеров — травмированного Ткачева. Зато с первых минут на поле вышел Деспотович, который, впрочем, никак себя не обозначил и был заменен в перерыве. Самым заметным в составе гостей был Панченко, которому в воскресенье исполнилось 33 года. Именно он дважды за матч угодил в штангу.
Однако какой-то системной игры, особенно в первом тайме, гости не продемонстрировали, пропустив на 28-й минуте (Кабахидзе внес мяч в ворота после прострела Саркисяна).
После перерыва «Арсенал» не смог резко прибавить и переломить ход встречи. Слишком медленно действовали подопечные Кононова. Более того, Шамов оставил туляков в игре, справившись с непростыми ударами Логуа и Саркисяна.
«Арсенал» опустился на 7-е место в таблице.
Евдокимов: «Балтика» играет в примитивный футбол»
«Балтика» на выезде не смогла одолеть «Кубань» (0:0). По сути, подопечные Сергея Игнашевича создали только один опасный момент. На 58-й минуте Кузьмин вывел Мусаева на ударную позицию, но тот пробил выше цели метров с пяти. Хозяева могли вырвать победу в самой концовке. После стандарта Таказов головой бил в ближнюю «девятку» — Бориско выручил гостей. И тут же Лаук из выгодной позиции не попал в створ.
Пожалуй, самый запоминающийся момент в игре — массовая потасовка в середине второго тайма, которая вылилась в пять показанных желтых карточек.
— Сегодня нам противостоял хороший, опытный, мастеровитый соперник, который оборонялся в две линейки, — констатировал Игнашевич. — Поэтому понятно, что при игре на мяче у нас возникали сложности, как, наверное, и у любой команды в этой ситуации. А что касается игры без мяча, то, за исключением стандарта на последних минутах, мы ничего не позволили «Кубани». «Балтика» держала темп, скорость. Считаю, мы набрали заслуженное очко.
— Сегодня мы показали, что нисколько не слабее «Балтики», а в некоторых моментах даже сильнее, — заметил рулевой «Кубани» Роберт Евдокимов. -Создали чуть больше моментов. «Балтика» — обученная, тренерская команда. Там много легионеров. Но у нее очень простой, примитивный футбол. Длинные передачи. Мы с этим справились. Много борьбы, много напряжения, провокации со стороны их балканцев, чего мы и ожидали. Показали, что мы команда!
«Балтика» — вторая. Отставание от «Алании» составляет уже четыре очка.
«Алания» разгромила «СКА-Хабаровск»
«Алания» оторвалась от «Балтики», в Грозном разгромив «СКА-Хабаровск». «Барсы» по всем статьям переиграли команду Романа Шаронова (4:1).
Уже на 6-й минуте Гиоргобиани накрыл Помазана, покинувшего свою штрафную, и откатил назад Машукову, который не промахнулся по пустым воротам — 1:0. А в концовке тайма Имамов, заменивший травмированного Помазана, справился с непростым ударом Петрова из пределов штрафной, но первым на добивании оказался вездесущий Гиоргобиани.
Все было кончено на 73-й минуте, когда Багаев со второй попытки все-таки пробил Имамова. Эта «Алания» уж больно хороша в атаке и, что весьма важно, довольно надежна в обороне, чего не было при прежнем наставнике — Спартаке Гогниеве.
Владикавказцы увеличили свой отрыв от «Балтики» до четырех очков.
Несмотря на крупный счет, у тренера красно-желтых Заура Тедеева остались вопросы к подопечным.
— В ряде эпизодов в первом тайме соперник был быстрее нас. В момент потери мяча хабаровчане удачно перестраивались и контрпрессинговали. Есть в этом что-то от испанского футбола. Несмотря на то, что до перерыва мы забили два гола, я переживал. В перерыве поговорили с ребятами, и во втором тайме они стали уже играть гораздо плотнее. Первый гол? Наш тренер вратарей сказал мне, что голкипер СКА долго принимает решения и что его надо атаковать. У нас это получилось.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|14
|9
|4
|1
|27-12
|31
|
2
|Балтика
|14
|7
|6
|1
|23-14
|27
|
3
|КАМАЗ
|14
|7
|5
|2
|20-11
|26
|
4
|Рубин
|14
|7
|4
|3
|27-18
|25
|
5
|Волгарь
|14
|6
|5
|3
|13-9
|23
|
6
|Енисей
|14
|6
|5
|3
|20-16
|23
|
7
|Арсенал
|14
|6
|4
|4
|20-15
|22
|
8
|Нефтехимик
|14
|5
|4
|5
|13-11
|19
|
9
|Шинник
|14
|5
|3
|6
|16-16
|18
|
10
|Динамо Мх
|14
|4
|6
|4
|11-12
|18
|
11
|СКА-Хаб.
|14
|4
|5
|5
|18-18
|17
|
12
|Кубань
|14
|4
|4
|6
|14-14
|16
|
13
|Уфа
|14
|4
|4
|6
|10-17
|16
|
14
|Акрон
|14
|3
|6
|5
|12-20
|15
|
15
|Велес
|14
|4
|1
|9
|12-20
|13
|
16
|Краснодар-2
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|
17
|Родина
|14
|2
|5
|7
|11-19
|11
|
18
|Волга
|14
|1
|4
|9
|8-22
|7
|23.10
|00:00
|
Акрон – Рубин
|- : -
|23.10
|00:00
|
Арсенал – Волгарь
|- : -
|23.10
|00:00
|
Балтика – Волга
|- : -
|23.10
|00:00
|
Динамо Мх – Кубань
|- : -
|23.10
|00:00
|
Краснодар-2 – Алания
|- : -
|23.10
|00:00
|
Енисей – Уфа
|- : -
|23.10
|00:00
|
Родина – Нефтехимик
|- : -
|23.10
|00:00
|
Шинник – КАМАЗ
|- : -
|23.10
|00:00
|
СКА-Хаб. – Велес
|- : -
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Артур Галоян
Алания
|6
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|6
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|11
|1
|4
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|8
|1
|3
|
|
Сергей Дмитриев
Родина
|13
|1
|3