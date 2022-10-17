Слуцкий громит «Краснодар-2». Кононов проигрывает аутсайдеру. Шикарная «Алания»

Обзор ярких событий 14-го тура первой лиги.

Слуцкий: «Не можем мы без ложки дегтя...»

«Рубин» выиграл во втором матче кряду. В Казани команда Леонида Слуцкого разобралась с «Краснодаром-2» (5:2). До перерыва Безруков (в голевой комбинации поучаствовал Дзагоев) и Горбунов создали хозяевам комфортный задел — 2:0. В начале второго тайма соперники обменялись уколами — 3:1. А на 56-й минуте Самко после розыгрыша углового возродил нешуточную интригу — 3:2.

Казанцы дожали молодых «быков» в последние 12 минут. Сработали замены Слуцкого. Сначала отличился Костюков после передачи Фамейе. А затем Лисакович решился на дальний выстрел и не прогадал — вратарь чуть запоздал с прыжком. 5:2!

— К сожалению, не можем мы без ложки дегтя, — заметил на пресс-конференции Слуцкий. — Все, что касается атакующих действий, — все на пять с плюсом. Все-таки «Краснодар-2» три последние игры не пропускал, и тут у нас такое голевое пиршество. Все, что касается даже не оборонительных действий, а каких-то эпизодов... Потому что я не помню у «Краснодара» каких-то моментов, которые возникали в игровых ситуациях, — были эпизод с пенальти, эпизод со стандартом.

— Это самый результативный матч в сезоне у вашей команды. За счет чего так прорвало?

— Я считаю, что мы во многих матчах имели большое преимущество. И по всем статистическим показателям — xG, входы в штрафную, количество ударов — являемся лидерами в лиге. Просто где-то не хватало везения, где-то что-то не складывалось. Сегодня реализация была достаточно высокой.

«Рубин» вышел на четвертое место.

Панченко остался без подарка

Тульский «Арсенал» потерпел второе поражение подряд, уступив на выезде аутсайдеру — «Велесу» (0:1). Олег Кононов не мог рассчитывать на одного из своих лидеров — травмированного Ткачева. Зато с первых минут на поле вышел Деспотович, который, впрочем, никак себя не обозначил и был заменен в перерыве. Самым заметным в составе гостей был Панченко, которому в воскресенье исполнилось 33 года. Именно он дважды за матч угодил в штангу.

Однако какой-то системной игры, особенно в первом тайме, гости не продемонстрировали, пропустив на 28-й минуте (Кабахидзе внес мяч в ворота после прострела Саркисяна).

После перерыва «Арсенал» не смог резко прибавить и переломить ход встречи. Слишком медленно действовали подопечные Кононова. Более того, Шамов оставил туляков в игре, справившись с непростыми ударами Логуа и Саркисяна.

«Арсенал» опустился на 7-е место в таблице.

Евдокимов: «Балтика» играет в примитивный футбол »

«Балтика» на выезде не смогла одолеть «Кубань» (0:0). По сути, подопечные Сергея Игнашевича создали только один опасный момент. На 58-й минуте Кузьмин вывел Мусаева на ударную позицию, но тот пробил выше цели метров с пяти. Хозяева могли вырвать победу в самой концовке. После стандарта Таказов головой бил в ближнюю «девятку» — Бориско выручил гостей. И тут же Лаук из выгодной позиции не попал в створ.

Пожалуй, самый запоминающийся момент в игре — массовая потасовка в середине второго тайма, которая вылилась в пять показанных желтых карточек.

— Сегодня нам противостоял хороший, опытный, мастеровитый соперник, который оборонялся в две линейки, — констатировал Игнашевич. — Поэтому понятно, что при игре на мяче у нас возникали сложности, как, наверное, и у любой команды в этой ситуации. А что касается игры без мяча, то, за исключением стандарта на последних минутах, мы ничего не позволили «Кубани». «Балтика» держала темп, скорость. Считаю, мы набрали заслуженное очко.

— Сегодня мы показали, что нисколько не слабее «Балтики», а в некоторых моментах даже сильнее, — заметил рулевой «Кубани» Роберт Евдокимов. -Создали чуть больше моментов. «Балтика» — обученная, тренерская команда. Там много легионеров. Но у нее очень простой, примитивный футбол. Длинные передачи. Мы с этим справились. Много борьбы, много напряжения, провокации со стороны их балканцев, чего мы и ожидали. Показали, что мы команда!

«Балтика» — вторая. Отставание от «Алании» составляет уже четыре очка.

«Алания» разгромила «СКА-Хабаровск»

«Алания» оторвалась от «Балтики», в Грозном разгромив «СКА-Хабаровск». «Барсы» по всем статьям переиграли команду Романа Шаронова (4:1).

Уже на 6-й минуте Гиоргобиани накрыл Помазана, покинувшего свою штрафную, и откатил назад Машукову, который не промахнулся по пустым воротам — 1:0. А в концовке тайма Имамов, заменивший травмированного Помазана, справился с непростым ударом Петрова из пределов штрафной, но первым на добивании оказался вездесущий Гиоргобиани.

Все было кончено на 73-й минуте, когда Багаев со второй попытки все-таки пробил Имамова. Эта «Алания» уж больно хороша в атаке и, что весьма важно, довольно надежна в обороне, чего не было при прежнем наставнике — Спартаке Гогниеве.

Владикавказцы увеличили свой отрыв от «Балтики» до четырех очков.

Несмотря на крупный счет, у тренера красно-желтых Заура Тедеева остались вопросы к подопечным.

— В ряде эпизодов в первом тайме соперник был быстрее нас. В момент потери мяча хабаровчане удачно перестраивались и контрпрессинговали. Есть в этом что-то от испанского футбола. Несмотря на то, что до перерыва мы забили два гола, я переживал. В перерыве поговорили с ребятами, и во втором тайме они стали уже играть гораздо плотнее. Первый гол? Наш тренер вратарей сказал мне, что голкипер СКА долго принимает решения и что его надо атаковать. У нас это получилось.