Слуцкий назвал «Рубин» лидером лиги по статистическим показателям в атаке. Так ли это?

Мы проверили.

После двух подряд побед «Рубина» в первой лиге Леонид Слуцкий публично обратил внимание на статистические выкладки команды в атакующих действиях: «Количество ударов, xG, входы в штрафную — по всем этим показателям мы являемся лидерами в лиге», — заявил тренер после разгрома «Краснодара-2» (5:2).

«СЭ» решил проверить, правдивы ли тезисы Слуцкого, и разобраться, что мешает «Рубину» лидировать и в таблице.

Что с цифрами «Рубина»?

По трем показателям, которые перечислил тренер, «Рубин» действительно хорош. Но не лидер.

Знаю, что в команде ориентируются на цифры статистического центра Whyscout. Согласно их данным, после 14 туров казанцы вторые по xG — 22,18 (уступают только «Балтике» — 23,87).

По ударам (12,06) «Рубин» тоже не на первой строчке — «Алания» бьет чаще (12,73). При этом стоит конкретизировать: сами по себе удары важны в контексте точности. Так вот по проценту попадания в створ показатели «Рубина» очень средние — лишь 11-е место в лиге (33,7%). Для сравнения, лучшие цифры в лиге у «Шинника» — 38,71%, «Енисея» — 38,61% и «Нефтехимика» — 38,51%.

В чем Слуцкий точно прав, так это в заявленном лидерстве по входам в чужую штрафную: у «Рубина» действительно лучший результат в лиге (521). Правда, не совсем понятно, насколько эта метрика отражает реальную силу команды в атаке, учитывая, что прорывы в штрафную могут не нести никакой опасности.

Поэтому отметим еще несколько атакующих показателей «Рубина» в этом сезоне — помимо того, что казанцы делят первое место с «Аланией» по голам (27) и лидируют по результативным передачам (17).

«Рубин» в атаке в первой лиге.

Таким образом, по большинству атакующих метрик «Рубин» действительно лидирует или идет в топ-3. Но все же не единолично возглавляет статистические рейтинги, как уверяет Слуцкий.

Фраза тренера после победы над СКА неделей ранее была более точной: «Практически по всем атакующим статистическим метрикам мы находимся в лидирующей группе».

Учитывая набор исполнителей, приличные цифры «Рубина» в атаке не должны удивлять. Лисакович, Фамейе, Горбунов, Бакаев, Безруков, Дзагоев, Иванов, Зотов, Костюков — с такой атакой команда обязана доминировать, что и было анонсировано Слуцким перед сезоном.

При этом казанцы не лидируют в таблице, а на протяжении 14 туров идут в интервале между 4-7-м местами. Даже в игре с «Краснодаром-2», который толком не угрожал воротам, «Рубин» пропустил два гола. Поэтому Слуцкий акцентировал внимание на эпизодах в обороне: «Все, что касается атакующих действий, все на пять с плюсом. Все, что касается даже не оборонительных действий, а каких-то эпизодов...» — начал тренер, но так и не завершил мысль.

«Рубин» в защите в первой лиге.

У «Рубина» средние цифры в обороне и проблемы с балансом

После победы в Хабаровске (2:1) Слуцкого спросили, не считает ли он, что у своих ворот «Рубин» слишком многое позволяет соперникам. Тренер ответил: «Показатели xG у наших ворот — одни из лучших в лиге».

Это не так — статистическая выкладка казанцев при оборонительных действиях довольно средняя. Например, Слуцкий отмечал «показатель xG у своих ворот»: речь идет о xGa — качестве ударов соперников по воротам его команды. И чем он ниже, тем менее опасные моменты были созданы.

Цифры «Рубина» в первой лиге не одни из лучших, как заявляет тренер, — его команда по xGa лишь 8-я с показателем 17,13.

xGa в Первой лиге.

«Алания» и «Балтика», которые на данный момент идут в зоне выхода в РПЛ, в числе лучших и в этой таблице — именно они меньше всех в лиге позволяют угрожать своим воротам. «Рубин» сильно отстает — вероятно, в этом заключаются проблемы с балансом: команда Слуцкого хороша в атаке, но оборонительные показатели на фоне конкурентов заметно провисают.

По воротам «Рубина» в этом сезоне нанесли 155 ударов — это 6-й показатель в лиге. Лучшие цифры у «Балтики» (99), «Динамо» (110) и «Алании» (114).

Допущенные удары в первой лиге.

В других метриках ситуация не лучше. По выигранным единоборствам в обороне «Рубин» 6-й с показателем 213. А по перехватам — 10-й (595). Также в 14 турах казанцы выиграли лишь 312 верховых единоборств — это 11-й результат.

Слуцкий отмечал: у него мало высокорослых футболистов — отсюда проблемы на стандартах. С них «Рубин» вообще пропустил больше всех в лиге — 10 мячей (из 18, это 56%).

Такая статистика непозволительная для команды, начинавшей сезон в качестве главного фаворита. Сравните с показателями «Балтики» и «Алании» — они пропустили со стандартов в два раза меньше, чем «Рубин».

Пропущенные голы со стандартов. Instat

Во многом проблемы в защите связаны с тем, что в линии лишь один игрок проводит действительно хороший сезон — Илья Самошников. Он лидер лиги по единоборствам внизу, второй по отборам и, пожалуй, самый стабильный футболист нынешнего «Рубина».

Александр Мартынович часто ошибается. Не очень уверенно выглядел Алексей Грицаенко — из-за травмы он пропустил несколько матчей, что вынудило Слуцкого использовать в роли центрального защитника Али Аднана.

В центре обороны у «Рубина» выходил и Егор Тесленко, а в Кубке играл Константин Нижегородов. Эти поиски оптимального сочетания пока ни к чему не привели. Действительно классного центрального защитника у «Рубина» на данный момент не видно.

Еще одна причина неудачных действий на своей половине — отсутствие в системе игры чистого опорника (и игрока на эту роль). На протяжении трех сезонов Слуцкий делал ставку на Оливера Абильдгора — по многим метрикам он считался одним из лучших центральных полузащитников РПЛ последних лет. Показательно, что каждый раз, когда датчанин был травмирован или дисквалифицирован, у команды возникали проблемы.

Сейчас игрока с таким набором функционала у Слуцкого нет. Иванов, Зотов, Чуперка, Апшацев, Дзагоев — никто из них не разрушитель в чистом виде, каждый чувствует себя увереннее на чужой половине. Абильдгор же давал огромный объем работы и создавал баланс между атакой и защитой. Наконец, был полезен на стандартах соперника.

Никто из нынешних центральных полузащитников с таким функционалом не справляется, а поиски замены Абильдгору ни к чему не привели. Последние матчи Слуцкий провел с Ивановым, Дзагоевым и Апшацевым — с расчетом на контроль мяча и организацию игры в атаке. Но при потерях и игре на своей половине поля эта тройка не слишком эффективна.

Сбалансировать игру, чтобы оборонительные показатели «Рубина» были на уровне конкурентов, у Слуцкого не получается. Не будь этих проблем, казанцы уже лидировали бы в первой лиге.