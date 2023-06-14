«Зарплату не платят 4 месяца. На контракте осталось 5 игроков». Сторожук — о катастрофической ситуации в «Арсенале»
Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук — об аховой ситуации в клубе, который в прошлом сезоне выступал в РПЛ, а по итогам этого стал лишь 13-м в первой лиге.
Размеры задолженности не меняются...
— Вы остаетесь главным тренером «Арсенала»?
— На сегодняшний день юридически я главный тренер «Арсенала». Но что будет дальше, какие планы у руководства, что ждет команду... Честно говоря, не знаю. Будущее в тумане.
— Ваш контракт рассчитан до лета 2024 года?
— Да, все верно.
— Какая задолженность по зарплате перед тренерами и игроками?
— Она осталась прежней. Никаких подвижек нет. Размеры задолженности не меняются...
— 4 месяца?
— Да, 4.
— Была ли встреча с руководством клуба по итогам сезона? Что вам обещают?
— Нет, мы не встречались. Никаких разговоров о будущем команды не было. Как формировать «Арсенал», будем ли мы этим заниматься? Непонятно. В своей карьере впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. По идее, мы должны были еще по ходу чемпионата планировать наше будущее, селекцию, вести переговоры с потенциальными новичками. Но...
— А сколько футболистов на данный момент осталось в «Арсенале»?
— У 95 процентов из них закончились контракты. Когда только приходили в «Арсенал», обозначили, какую команду хотели бы видеть.
— И какую?
— Молодую, мобильную, прессингующую, которая могла бы прогрессировать. Плюс, конечно, нужно было бы добавить троих-четверых опытных футболистов. Это логично. Хотели идти в ногу со временем, соответствовать европейским тенденциям.
— Когда в последний раз общались с руководителем клуба Гурамом Аджоевым?
— Из последнего нашего разговора я понял, что он не все может решить, сам зависит от администрации, губернатора. Гурам Захарович не смог ничего конкретного сказать, так как сам находится на распутье — останется он или нет?
— Дата сборов тоже не определена?
— Мы планировали собраться 17 июня, но пока сместили дату на 19-е. Ничего вообще не известно! Если бы мы сегодня собрались, в нашем распоряжении были бы 5 футболистов.
— 5?!
— Да. Они остались на контракте. Это преимущественно молодые ребята. Вот как в такой ситуации планировать сборы? Думаю, любой тренер на моем месте переживал бы. Пора уже определяться! Но мне кажется, что властям города, области сейчас не до футбольной команды.
Манелов — все-таки не Мбаппе. Делать разницу должны были другие
— Давайте отмотаем время назад. 4 января вы возглавили «Краснодар-2», а 13 января уже приняли приглашение тульского «Арсенала». Как на это отреагировал Сергей Галицкий?
— Я советовался с Сергеем Николаевичем. Обсуждали это предложение тульского «Арсенала», были и другие варианты.
— Но выбрали Тулу.
— Учитывали амбиции клуба, который хотел вернуться в РПЛ. Руководство «Арсенала» в разговоре со мной обозначило цели, которые совпали с планами нашего тренерского штаба. Но когда мы включились в работу...
— Что произошло?
— Мы не поняли, в каком направлении движется клуб. Хотели омолодить, освежить состав, но не получилось по определенным причинам. Мне дали понять, что у клуба нет возможностей в таком ключе перестроить команду.
— Зимой вы укрепились только Манеловым из «Краснодара-2»?
— Да, но нужно понимать, что Манелов это все-таки не Мбаппе. Если кто-то думал, что именно молодой парень придет и сразу сделает разницу, то это не так. Все-таки в команде хватало более опытных и квалифицированных исполнителей, которые должны были быть первыми скрипками.
Манелова мы брали как лимитичка. Проанализировав состав и первую часть сезона, увидели, что проблема в том числе и в этом. В принципе, планировал и в дальнейшем приглашать в «Арсенал» талантливых ребят из системы «Краснодара».
— После зимних сборов, когда не удалось усилиться так, как вы хотели, считали, что с этим составом будет сложно решить задачу по возвращении в РПЛ?
— Сейчас можно говорить все что угодно. Но когда футболисты месяцами не видят зарплату... От этого же никуда не деться. Негативные эмоции накапливаются, и уже в какой-то момент накачка в стиле «давай-давай» не работает. При финансовой стабильности в клубе, думаю, выступили бы успешнее. Но когда не платят и не говорят, когда заплатят... Это какой-то вечный мираж. У ребят же семьи, дети, им надо планировать будущее, крепко стоять на ногах. Ближе к концу сезона контракты у игроков заканчиваются, но никакой конкретики у них не было... Никто с ними диалога не вел. Это все, безусловно, сказалось. Считаю, надо было работать по всем направлениям, с кем-то уже продлевать соглашения. А когда футболисты не в курсе...
— Не выкладывались на тренировках?
— Нет. Так я точно сказать не могу! Все тренировались как надо. У нас как-то состоялся разговор с Кириллом Панченко. Сказал ему: «Отдаю игрокам должное — вы полностью отдаетесь процессу». Он ответил, что футболисты видят, как тренеры выкладываются, и поэтому они не могут дать себе какую-то поблажку. Я им всем благодарен за профессионализм. Парни выходили и на голом энтузиазме боролись за очки. Но в подсознании же у них все равно сидели всякие тревожные мысли.
— В первых трех весенних турах «Арсенал» набрал всего одно очко. Руки не опустились?
— Понятно, что поражения оптимизма не добавляют, влияют на психологию. Но если проанализировать все 14 матчей в ФНЛ весной, то по игре мы никому не уступили. Вернее, 13 игр. Матчу последнего тура с Хабаровском сложно давать оценку — там уже дети туда поехали. От них сложно что-то требовать, тем более в таких условиях...
А в остальных встречах, повторюсь, мы не выглядели слабее соперников по игре. Если посмотреть цифры, то доминировали во всех отношениях.
— После матчей вы нередко критиковали судей...
— Ой, не хочу сейчас поднимать этот вопрос. Моментов было много...
— Сколько очков недобрали из-за арбитров?
— Ну, какой смысл об этом говорить? Да, могли какие-то матчи выиграть, какие-то свести вничью. Можно было бы, по идее, подобраться к стыкам. Но для чего? Когда команда, по сути, никому не нужна... Только Аджоев вел с нами диалог. И все. Должна же быть заинтересованность в существовании «Арсенала». Сложно мотивировать ребят на большие задачи, когда с каждым днем ситуация не проясняется. Нет, они бились, откровенно номер не отбывали, но в голову к каждому не залезешь. Где-то не везло. Моменты создавали, не забивали, зато одна атака соперника приводила к голу...
— Вы хотите сказать, что отношения внутри коллектива не накалялись?
— Да это все происки прессы! Я не читал, но до меня доводили всякие вещи. Может, кто-то хотел раздуть ситуацию, раскачать... Да все нормально у нас было. Я выпускал на поле ветеранов, никто их на лавку не сажал. А все эти новости про выяснения отношений... Послушайте. Футбол — эмоциональный вид спорта. Но то, что происходит в раздевалке, должно там и оставаться. Не надо выносить сор из избы.
Почему футболисты не полетели в Хабаровск? Это их реакция на долги
— Просто появилась информация, что в перерыве матча с «Шинником» вы едва не сцепились с Григалавой и Померко.
— Это все раздуто. Повторюсь, футбол — эмоциональный вид спорта. Все должно остаться внутри коллектива. Только мы знаем, что происходило на самом деле. Нужно вести себя по-мужски. Я хочу говорить о футболе, хочу работать, не обращая внимания на всякие слухи.
— Почему в Хабаровск не полетели некоторые игроки основы? Панченко, Ткачев, Луценко? Правда, что они бойкотировали участие в этой игре из-за долгов?
— Не готов вдаваться сейчас в подробности. Кто-то был травмирован. Кого-то решили поберечь. Ничего не хочу наговаривать на ребят... Они свой выбор сделали. Таким шагом ответили на ситуацию с задолженностями.
— Это адекватная реакция?
— Лично я их понял.
— Вы бы хотели видеть Панченко, Луценко, Ткачева в «Арсенале»?
— Отвечу так. Есть желание создать мобильную и молодую команду. С большим потенциалом, чтобы к нашим игрокам проявляли интерес клубы РПЛ. Вот в таком направлении мне и хочется работать. Должен быть стратегический план не на один сезон, а на несколько. А так — собрать команду, которая отыграет, а потом в конце сезона футболисты уйдут, и тебе придется набирать новую... Мне это не совсем интересно. Хочется подписывать молодых игроков на три года и развивать их.
— Вы хотите делать ставку на молодежь, но нужен же еще и результат. «Краснодар-2» с молодыми игроками в итоге вылетел из первой лиги...
— Там играли слишком молодые футболисты. Некоторые из них даже молодежное первенство не проходили — из ЮФЛ сразу попали в ФНЛ. Это непросто — прыгнуть сразу на такой уровень. Однако все видели потенциал этих парней. Легко с ними не было никому. В концовке сезона они одержали несколько ярких побед. Просто немного не хватило опыта и времени. Если бы они остались в ФНЛ, оббились бы уже в этой лиге, думаю, в следующем сезоне результат был бы совсем иным. Когда я работал в «Краснодаре-2», у меня были Мацукатов, Сергеев, Бородин, Литвинов, которые уже к тому моменту год отыграли в ФНЛ, имели представление о том, что это за турнир. Были адаптированы к длительным переездам.
— У вас нет опасений, что Сергею Галицкому будет не интересен «Краснодар-2» во второй лиге?
— Уверен на 100 процентов, что Сергею Николаевичу интересны все команды в системе «Краснодара». Все будет хорошо.
— Если в ближайшее время в «Арсенале» не произойдет никаких подвижек, команда вылетит из первой лиги в следующем сезоне?
— Есть даты сборов. Но мы не можем даже договориться с потенциальными соперниками по контрольным матчам. Точнее — договориться-то можем, но не даем гарантий, что выставим на игру хотя бы 11 человек... Это, конечно, очень печально. Надеюсь, что в ближайшие дни хоть что-то прояснится. Пока еще верю в то, что все образуется. Однако времени катастрофически не хватает!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|34
|19
|12
|3
|53-27
|69
|
2
|Балтика
|34
|18
|13
|3
|56-30
|67
|
3
|Алания
|34
|17
|11
|6
|56-35
|62
|
4
|Енисей
|34
|13
|15
|6
|43-35
|54
|
5
|Родина
|34
|13
|11
|10
|42-38
|50
|
6
|Нефтехимик
|34
|12
|11
|11
|34-33
|47
|
7
|Шинник
|34
|13
|7
|14
|36-41
|46
|
8
|Динамо Мх
|34
|12
|10
|12
|25-29
|46
|
9
|Акрон
|34
|10
|16
|8
|38-36
|46
|
10
|СКА-Хаб.
|34
|11
|11
|12
|50-39
|44
|
11
|КАМАЗ
|34
|11
|11
|12
|35-36
|44
|
12
|Волгарь
|34
|11
|11
|12
|37-41
|44
|
13
|Арсенал
|34
|11
|8
|15
|37-46
|41
|
14
|Кубань
|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
15
|Велес
|34
|9
|6
|19
|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
|8
|8
|18
|35-46
|32
|
17
|Краснодар-2
|34
|8
|7
|19
|32-54
|31
|
18
|Волга
|34
|6
|12
|16
|23-41
|30
|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|4 : 0
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 2
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|12
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|11
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|31
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12