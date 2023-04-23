«Этого разгильдяя в «Шиннике» не будет!» Евсеев выгнал виновника поражения от «Алании». ВАР уволил Сторожука?

Яркие моменты 28-го тура первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

«Фол на Ткачеве — даже желтой нет. Фол Степанова — сразу красная...»

В центральном матче тура «Арсенал», который продолжает искать себя, принимал дома самую яркую команду прошлого тура — «Рубин» Рашида Рахимова.

По сравнению с матчем против «Волги» (0:0) наставник туляков Александр Сторожук произвел лишь одну перестановку в составе — Ставпец вместо Хабибова. На острие атаки вновь вышел Деспотович, а не Луценко.

Рахимов из-за перебора карточек не мог рассчитывать на лучшего игрока встречи с «Шинником» (3:0) — Кабутова. В итоге в стартовый состав попал Набиуллин.

В дебюте встречи хозяева смотрелись интереснее, организовали несколько перспективных подходов. Правда, без конкретики, если только не считать дальний удар Ставпеца в ближний угол — Дюпин был на чеку.

А вот первый выпад гостей оказался опаснее. Самошников с правого фланга доставил мяч до штрафной, Уридия принял пас спиной к воротам, развернулся и пробил из-под защитника — Шамов выручил оружейников.

Дальше пошла игра без ворот. Однажды Лисакович пустился в дриблинг, решив обыграть сразу троих. Почти получилось. У туляков выделялся Степанов, который на своем фланге навязал достойную борьбу Самошникову. Он стал адресатом остроумного паса Панченко пяткой, ворвался в штрафную, но был накрыт защитниками.

А на 41-й минуте именно Степанов стал жертвой системы ВАР. Арбитра Евгения Буланов пригласили к монитору, и после просмотра эпизода он решил, что игра крайнего защитника «Арсенала» прямой ногой в ногу Уридии тянет на прямую красную карточку.

Парадоксально, но, оставшись в меньшинстве, подопечные Сторожука едва не забили гол в раздевалку. Большаков коварно исполнил штрафной, пробив в правый от себя угол. Мяч ударился о газон перед Дюпиным, но все же не застал голкипера врасплох.

В перерыве Рахимов снял с игры Горбунова и Уридию, бросив в бой Фамейе и Иванова. Замены сработали практически моментально! Иванов со своей половины поля сделал заброс в чужую штрафную, где Самошников «раскачал» Кулешина и прострелил вдоль ворот. Фамейе оставалось лишь подставить ногу — 0:1.

Получив двойное преимущество (численное и в счете) «Рубин» довольно спокойно довел дело до победы.

После финального свистка самой обсуждаемой стала тема удаления Степанова.

— До удаления была хорошая игра. Но нельзя так менять ход матча в таких встречах, — считает Сторожук. — За фол на Ткачеве даже желтой нет, а тут сразу удаление Степанова... В равных составах хороший отрезок провели. А в меньшинстве пришлось отыгрываться, это сложно. Плюс резерв у «Рубина» намного лучше. Мы все игры провели с преимуществом, забиваем голы — не засчитывают, одинаковые эпизоды по-разному трактуют. Исправить такую ситуацию я не могу...

Накануне матча с Казанью журналист Сергей Ильев в своем Telegram-канале написал, что Сторожуку даны две игры для исправления ситуации. Если информация верна, то в ближайшее время следует ждать в тульском клубе очередной тренерской перестановки. «Арсенал» на восьмом месте в восьми очках от «стыков».

«Рубин» одержал вторую победу кряду при Рахимове.

— Почему сразу после перерыва сделали две замены? — спросили Рахимова на пресс-конференции.

— Нам нужен был креатив в опорную зону. Иванов вышел и почти сразу поучаствовал в голевой атаке. Он стал держать мяч, мы начали играть надежнее. К сожалению, первый тайм два нападающих провели очень разрозненно. Они не дополняли друг друга. Выход Фамейе помог нам забить гол.

— Если такой эпизод с удалением случился с вашим игроком, вы бы сильно возмущались?

— Конечно. Думаю, любой тренер любой команды возмущался бы. Но мы же видели, что на игре работал ВАР, и я сказал ребятам, что нужно быть внимательными: не надо бить сзади, наступать, лучше прочитать ситуацию, накрыть соперника. Здесь, видимо, защитника «Арсенала» захлестнули эмоции. Наверное, если бы он ударил Уридию по ноге ниже, никто бы ничего не смотрел. У нашего форварда после этого эпизода нога отекла. Заменили его в том числе и по этой причине.

— То есть это «ВАРовское» удаление?

— Просто арбитр сначала, видимо, не заметил момент. Это не «ВАРовское» удаление. Открытые шипы, у нашего игрока образовалась гематома.

— Осталось шесть игр. Фактически «Рубин» одной ногой в премьер-лиге.

— Одной ногой только хромые могут быть. Поэтому не будем забегать вперед.

Щербаченко: — Похоже, это была судьбоносная игра для «Арсенала». У туляков нет права на ошибку. Каждый матч в теории может решить судьбу главного тренера, руководства... «Арсенал» не изменил себе. Начал играть агрессивно, применив высокий прессинг. Однако сразу были заметны проблемы в обороне. В целом, первый тайм получился довольно осторожным. Не хватало остроты в атаке.

Кабутов пропускал игру из-за перебора карточек. Рахимов перевел на правый фланг Самошникова. Футболист не сразу адаптировался к этой роли, Степанов с ним справлялся, выдавливал его в центр. Туляки оказались готовы к такому ходу Рахимова. Лишь после удаления крайнего защитника «Арсенала» игрок «Рубина» стал чувствовать себя вольготнее и в итоге организовав гол гостей, выдал пас на Фамейе.

В составе хозяев понравился Панченко — своей активностью, своими решениями. Не понял, почему Сторожук его заменил. Считаю, после этого «Арсенал» явно потерял в креативе. А вот выход с первых минут Деспотовича себя абсолютно не оправдал! Почему в старт попадает он, а не Луценко? Считаю, в этом матче Евгений был бы полезнее.

Ключевой момент матча — удаление Степанова. Я в корне не согласен с решением арбитра, которому «помог» ВАР. Это все идет вразрез с духом игры. В Лиге чемпионов такие моменты никогда даже близко не рассматривались бы никаким ВАР! Уридия убирал ногу. Да, Степанов попал ему в ногу, но вскользь. Это точно не красная! Хотя не удивлюсь, если ЭСК оправдает действия арбитра Буланова. На мой взгляд, сегодня это абсолютно бесполезный орган, который подгоняет разные трактовки эпизода под один знаменатель, чтобы защитить арбитров. Но дух футбола говорит о том, что фол игрока «Арсенала» тянул только на желтую! В целом, мне показалось, что Буланов часто принимал решения в пользу гостей.

«Рубин» победил, но в атаке меня Казань не убедила. Очень бледно... С таким подбором исполнителей, считаю, нужно разнообразнее играть впереди. Если бы не удаление Степанова, сложно сказать, как бы закончилась игра.

Что касается «Арсенала», то, похоже, ему уже нужна перезагрузка. Где-то ребятам не хватает настроя на победу...

Один Никита Глушков забил, второй удалился

Махачкалинское «Динамо» дома сокрушило «Енисей» — 3:0. Все решилось еще в первом тайме. Первый гол на 26-й минуте вытекал из логики игры и был забит после подачи с углового. Отличился серб Ковачевич.

Редкий случай — в составе обеих команд в стартовых составах вышли полные тезки — Никиты Глушковы! На 32-й минуте на поле остался только один. Красноярский Глушков в центре поля прямой ногой влетел все в того же Ковачевича и увидел перед собой красную карточку.

Еще через 8 минут Магомедов отправил команду Ивахова-Гаранина в нокаут — 2:0. Жирную точку в матче поставил махачкалинский Глушков — уже после перерыва. Приняв передачу из глубины и воспользовавшись провалом обороны «Енисея», он ударом с 10 метров не оставил шансов Ставеру — 3:0!

«Енисей» — четвертый, но «Волгарь» уже в двух очках от него. Да и отрыв от Махачкалы составляет всего пять баллов.

Щербаченко: — В принципе, понимал, что выезд в Махачкалу не станет для «Енисея» легкой прогулкой. В итоге матч стал довольно легкой прогулкой для «Динамо». Первый тайм прошел под диктовку хозяев. Были и моменты, и острота впереди. Красноярск хотел сыграть в свой футбол, но «Динамо» нейтрализовало сильные стороны соперника. После первого гола в действиях гостях стала просматриваться нервозность. Это привело к совершенно необязательному фолу Глушкова в центре поля и его удалению. Не всегда соглашаюсь с решениями арбитра Низовцева. Но в этот раз все было по делу. Красная карточка.

Махачкала спокойно реализовала свое преимущество и довела дело до разгрома. Заслуженная победа. «Динамо», как и «Балтика» — яркий пример команды, где жесткая игровая дисциплина выходит на первый план. Футболисты не оспаривают тренерских идей, а четко им следуют. Нужно отдать должное Горану Алексичу и Гаджи Гаджиеву. Команда не отходит от классических канонов в тренировочном процессе, движется поступательно и приближается к стыкам.

Что натворил хавбек «Шинника»?! «Алания» — третья

«Алания» вырвала победу в Ярославле на последних секундах — 1:0.

Первый тайм получился весьма скупым на моменты. Эмоции у игроков зашкаливали, и это явно мешало им в завершающей стадии атак. Можно вспомнить разве что удар Чуканова на исполнение из-за пределов штрафной — Солдатенко замысел ярославца разгадал.

Во второй половине встречи характер игры поменялся не сильно. На 58-й минуте Василенко произвел тройную замену, выпустив на поле Норчаева, Гурциева и Галояна. Самый результативный игрок лиги по системе «гол плюс пас» сразу же напомнил о себе, поймав отскок на линии штрафной и послав мяч чуть выше перекладины. Но в целом его появление на поле не добавила креатива атакам гостей. Они по-прежнему мало комбинировали, сбиваясь на забросы и подачи в штрафную.

«Шинник» и после перерыва был чуть конкретнее впереди. Грузнов упустил реальный шанс на 69-й минуте. После навеса с правого фланга Илья пытался с трех метров сбросить головой мяч в створ — получилось очень неточно. Чуть позже Самойлов хитро бил, не входя в штрафную. Солдатенко концентрацию не потерял.

Все катилось к закономерной нулевой ничьей. Но на четвертой компенсированной минуте грубо ошибся 23-летний игрок «Шинника» Галимов. Хавбек на ровном месте потерял мяч вблизи своей штрафной, отдав небрежную передачу партнеру. Последовал перехват, Хосонов отпасовал на Гурциева, который переиграл Вамбольта, поразив дальний угол ворот хозяев. Невероятная развязка.

Эта победа вывела «Аланию» на чистое третье место.

Из пресс-конференции Евсеева стало ясно: антигерой матча отчислен из «Шинника».

— Итог краткий. Проиграли матч из-за одного разгильдяя. Поэтому этого разгильдяя с завтрашнего дня в команде нет, — сказал, как отрезал, Вадим Валентинович.

Щербаченко: — Видимо, обе команды находятся под влиянием проходящего в Казахстане матча за мировую шахматную корону (улыбается). В первом тайме мы на поле увидели классические шахматы. Без моментов. Каждый ждал ошибки соперника. Порадовало только зеленое поле в Ярославле. При этом Евсеев выжимает из «Шинника» максимум. Это точно тренерская команда. А вот «Алания», обладающая топовыми по меркам первой лиги исполнителями, все еще ищет свою игру. После перерыва картина не изменилась. Все решила грубая индивидуальная ошибка игрока хозяев. Обидное поражение для ярославцев, но таков его величество футбол. Счет на табло. «Алания» при довольно невнятной игре увезла три очка.

С одной стороны, понимаю решение Евсеева отчислить из команды футболиста, допустившего грубейшую ошибку на последних секундах. «Шинник», как я уже заметил, тренерская команда, в которой не должно быть разгильдяев. Такая мера станет уроком для всех остальных, поможет им прогрессировать. Но с другой, важно, чтобы столь резкое решение принималось не на эмоциях.

«Балтика» едва не упустила победу над «Уфой»

Болельщики «Балтики» после трех подряд ничьих команды Сергея Игнашевича были вправе ожидать уверенной домашней победы над «Уфой». И поначалу все шло по сценарию калининградцев. Уже на четвертой минуте они здорово разыграли штрафной, и Пряхин, не реализовавший выход один на один в матче с «Енисеем», на этот раз был точен после передачи Мусаева — 1:0.

А дальше «Батика» только набирала обороты, создав в первом тайме еще три реальных момента. Но сначала Хамхоев справился с непростыми дальними выстрелами Кузьмина и Мусаева. А затем вытащил мяч из-под перекладины после удара головой Валиахметова.

Не сумев создать себе комфортный задел, хозяева пропустили гол в «раздевалку». После подачи углового Погосов головой послал мяч по недосягаемой для Латышонка траектории — 1:1. В воздухе запахло сенсацией.

Хозяева не могли что-то соорудить впереди вплоть до 78-й минуты, когда сработали замены Игнашевича. Гол организовали игроки, появившиеся на поле после перерыва. Фольмер прострелил в штрафную с левого фланга, Лазарев со второй попытки откатил под удар Гогричиани, который неотразимо пробил под левую от себя штангу — 2:1.

Лидер турнира, как показалось, избежал нервотрепки в концовке. Мусаев заработал пенальти, который реализовал Лазарев. 3:1.

Игра сделана? «Уфа» не собиралась сдаваться! На второй компенсированной минуте Мухин после навеса Ортиса сократил разницу в счете. И это еще не все! Буквально на последних секундах гости могли добыть ничью. Браво, Латышонок! Голкипер лишь кончиками перчаток смог достать мяч, посланный Ортисом в «девятку».

3:2. Валидольная победа «Балтики», которая все же не подпустила к себе ближе «Рубин» и «Аланию».

Щербаченко: — В первом тайме «Балтика» владела безраздельным преимуществом, могла забить больше одного гола. Однако пропустила. Погосов послал мяч по сложной траектории. Калининградцы все-таки по классике дожали соперника. Вышли вперед, забив два мяча. Казалось, что дело сделано. Но тут надо отдать должное «Уфе», которая билась до конца. Просто в самой концовке фарт отвернулся от гостей. В целом, Игнашевич может предьявить претензии своим защитникам. Два мяча от «Уфы» на своем поле, плюс убойный момент в концовке — это многовато. Однако счет на табло. Сегодня «Балтика» стала ближе к РПЛ даже не на один шаг, а уже на два.