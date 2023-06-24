«Наша задача — вернуть болельщиков на трибуны». Интервью с генеральным директором «Кубани» Кантонистовым

О задаче вернуться в РПЛ, Григоряне и болельщиках.

Борьба за выживание в Первой лиге была главной интригой последнего тура. «Кубань» и «Уфа» в личной встрече выяснили, кто достоин остаться в «лучшей Лиге мира» — благодаря голам Нури Абдокова и Ильи Мосейчука сделал это клуб из Краснодара.

В интервью «СЭ» генеральный директор «Кубани» Любомир Кантонистов рассказал об эмоциях после сезона, переменах в команде и планах на будущее.

«Кубань» не может играть во второй лиге. Наша история — это борьба за РПЛ

— В матче последнего тура Первой лиги против «Уфы» «Кубань"2:1 победила и сохранила прописку в лиге. Какие эмоции были сразу после матча?

— Эмоции были бурные у всех. Но лично у меня было опустошение и понимание того, что проделана большая, тяжелая и кропотливая работа. Никто зимой на нас не ставил в связи с теми событиями, которые происходили в клубе. После игры превалировало чувство удовлетворения от того, что решили задачу, но эмоций на празднование, честно говоря, не осталось.

— Ставки в той игре были высоки. Как готовились к матчу? Может быть, общались с игроками?

— Все прекрасно понимали, что эта игра из серии «все или ничего». По тренировочному процессу лучше обращаться к главному тренеру, но я видел целенаправленную подготовку к конкретному сопернику. Со своей стороны мы с ребятами поговорили. Хотя дополнительный настрой и не требовался. Все сами все осознавали.

— О чем говорили с игроками?

— Что «Кубань» не может играть во второй лиге. Это не уровень клуба. И борьба за выживание в Первой лиге — тоже не наша история. Стратегически наша история — это борьба за РПЛ и игры в этой лиге. Задача заключалась в том, чтобы победить в последнем матче, закрыть рот всем скептикам и перевернуть страницу. Плюс с нашей стороны был финансовый стимул.

Любомир Кантонистов. Фото ФК «Кубань»

— Стояла ли перед вами как перед генеральным директором жесткая задача оставить «Кубань» в ФНЛ?

— Не могу сказать, что жесткая. Я сам перед собой ставил задачу не вылететь, потому что команда не должна болтаться во Второй лиге. Известно, какие события происходили зимой в клубе, какая ротация была внутри команды. «Кубань», скажем прямо, была не лучшим образом готова ко второй части сезона. Сначала прежнее руководство клуба убрало девять человек, на сборы зимой приехали новые игроки, потом они уехали в связи со сложившейся ситуацией. Подбирали футболистов на флажке трансферного окна. Ясное дело, что было очень трудно, это оценить непросто, все происходило непосредственно перед возобновлением чемпионата. Должны были прийти новые спонсоры, но их не было, возникла задержка по выплатам заработной платы игрокам. Положение тяжелое, но при этом присутствовало понимание того, что футболисты могут выправить ситуацию и избежать вылета. Потом финансовые проблемы получилось решить, появился сдержанный оптимизм.

— А как клуб Первой лиги справляется с финансовыми проблемами?

— Это чисто технический момент. Та компания, с которой ранее были достигнуты договоренности, начала выполнять свои обязательства. Дальше получилось убедить футболистов, что деньги есть и мы закроем все долги. Так в итоге и произошло. Когда этот вопрос был решен, игроки сами поверили, что могут вылезти из зоны выживания. Первую часть весны мы начали очень прилично, но затем произошел спад в игре, что отразилось на результатах. Мы не могли победить несколько туров подряд. Из-за этого концовка стала героической, хотя казалось, что «Кубань» снимет все свои вопросы по таблице досрочно.

— После матча заключительного тура в Уфе запомнилось, как футболисты искренне пообщались с болельщиками, которые приехали поддержать команду. Судя по всему, это была инициатива самих игроков. Что можете сказать болельщикам по окончании такого тяжелого сезона?

— Когда все хорошо, то все сплачиваются, контакт между клубом и болельщиками улучшается. Когда есть проблемы, то самое главное — это связь с фанатами. Причем связь позитивная, несмотря на трудности и проблемы. Не буду скрывать, не все были оптимистичны, у какой-то части гуляла негативная информация, какие-то глупые вбросы, не соответствующие действительности. Болельщики настороженно воспринимали все, что касалось клуба. Вот это нужно убирать. Когда у команды трудные времена, то хочется видеть больше поддержки и выдержки, а не деструктив.

— Но что хотите сказать болельщикам после такого сезона?

— Спасибо тем, кто в нас верил и приходил постоянно на стадион. Сейчас их не так много, как хотелось бы. В этом вижу большой ресурс для прогресса. Как принято говорить, точку роста. Точно знаю, что у нас очень много болельщиков. Хотелось бы, чтобы посещаемость домашних матчей стала более высокой. Надеюсь, что такого сезона больше не будет. Хотим двигаться вперед, хочется бороться за высокие места, а не за выживание.

Александр Григорян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Смена тренера созревала, это была необходимо, как глоток свежего воздуха

— Верили ли перед весенней частью чемпионата, что получится спастись и забронировать место в ФНЛ на следующий сезон?

— Времени на размышления особо не было. Нужно было не думать, а действовать. Вместе с тем мы знали, что все по силам. Видел, какая у нас команда, понимал, как выстроить работу в клубе. Была уверенность, что сможем решить задачу. Надо было меньше сомневаться, больше работать, сплотиться всем вместе вокруг цели и достичь ее, что мы и сделали.

— За 3 тура до финиша команду возглавил Александр Григорян. Почему выбор пал на Александра Витальевича?

— Так как я был полностью погружен в команду, то все процессы были у меня на ладони. Не сомневался, что после поражения от махачкалинского «Динамо» за три тура до конца нужны перемены. В том матче был безвольный первый тайм, хотя нам нужна была победа как никогда. Мы вышли не умирать, а словно играть товарищескую встречу. Команде нужна была встряска и перемены, только это и могло помочь. Пришлось идти на этот шаг, чтобы спасти весь сезон. Обидно, что в начале весны вылезли из ямы, стали побеждать, а потом все пошло под откос. Григорян знает, как работать в таких ситуациях, и умеет это делать. В первую очередь обратился именно к нему, но он мог бы и не дать согласие. У любого тренера спроси, хочет он пойти в команду, которая может вылететь за три тура до конца? Многие это воспримут как самоубийство. Зная характер и тренерскую карьеру Григоряна, который попадал в аналогичные истории, была надежда, что он справится с задачей. Когда мы с ним созвонились, то он долго не думал, сразу же дал согласие.

— То есть переговоры прошли практически за один день?

— Мы с ним много не говорили. Повторю, что он практически сразу согласился, долго не раздумывал. Хотя потом у него появились определенные сомнения, но мы их быстро уладили, и он приехал в Краснодар. Но если бы не сложилось, то разговоры о том, что нужно было сохранять прежнего тренера, были бы неизбежны. Понимая ситуацию изнутри, могу сказать, что смена тренера назрела. Принять такое решение было необходимо.

— Но при этом вы серьезно рисковали, принимая данное решение.

— Понимал, что беру на себя всю ответственность. Рисковал? Да. Но другого решения и развития событий для себя не видел, нельзя было пустить все на самотек. Если бы мы не сделали те шаги, вылетели бы из Первой лиги.

— Как правило, смена главного тренера сопровождается эмоциональным подъемом команды в первых матчах. Рассчитывали в том числе на этот фактор?

— Наш главный тренер не только мотиватор, но и квалифицированный специалист. Те же самые игроки, которые вышли на поле в матче с «Динамо» вареными и неготовыми, в следующей игре с «Родиной» выглядели совсем по-другому, показали хорошую игру и бойцовские качества. Главная проблема, на мой взгляд, заключалась в том, что команда была не готова физически ко второй части сезона. Когда ты физически не готов, то не можешь решать много задач на поле. Первые 5-6 туров мы прошли на высоком эмоциональном фоне. Всем казалось, что так будет продолжаться и дальше, но сказался как раз фактор физической неготовности. Мы покатились вниз, но вовремя остановили падение.

— Григорян остается в клубе?

— У него контракт автоматически продлевается в случае сохранения прописки в Первой лиге. Он уже продлен. Естественно, он остается главным тренером «Кубани» и готовит команду к новому сезону.

— На днях появилась информация, что «Кубань» подписала вратаря Дмитрия Терновского, имеющего значительный опыт выступления в ФНЛ.

— Да, мы подписали с ним контракт. Нам нужно было усилить вратарскую линию. Терновский неплохо провел прошлый сезон в махачкалинском «Динамо». С учетом Кубка России сыграл 20 матчей за динамовцев. Больше половины из них «на ноль». Рассчитываем на него.

— Недавно «Кубань» объявила еще об одном изменении. Легенда клуба, лучший бомбардир команды в истории команды Александром Плошник был назначен советником генерального директора. В чем смысл этого назначения?

— Мы с большим уважением относимся к ветеранам клуба, по мере возможностей стараемся помогать и поддерживать их. Это связь поколений, традиции и история. Очень дорожим всем этим.

Фото ФК «Кубань»

Если мы хотим вернуть болельщиков, то нужно побеждать

— Вы стали генеральным директором клуба по ходу нынешнего сезона, отработав до этого несколько лет в качестве спортивного директора. Было ли это назначение ожидаемым для вас?

— Этот вопрос решился в конце февраля, когда предыдущий генеральный директор покинул свою должность. Наш куратор, вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, видимо, посчитал, что искать альтернативу нет смысла, что в клубе есть человек, который давно работает, знает команду и структуру в целом. Благодарен ему за доверие и делаю все, чтобы клуб стабильно функционировал и развивался.

— Помогло ли вам, что вы находились внутри структуры клуба и наверняка были в курсе многих процессов и нюансов?

— Конечно, мне не пришлось вникать в курс дела по ходу сезона. Я всех отлично знал. Это касается и сотрудников офиса, и команды. Кардинально для меня ничего не поменялось, добавились функции, касающиеся генерального директора, и появилось больше ответственности.

— И все-таки функции генерального директора гораздо шире, чем спортивного. Как быстро вам удалось перестроиться в этом плане?

— Если ты хочешь работать и понимаешь, что тебе нужен результат, то быстро перестроишься. Это несложно. Другое дело, что работа занимала практически все время, но был готов к этому. Целыми днями был либо в офисе, либо непосредственно рядом с командой. В этом смысле очень удобно, что офис у нас находится на базе.

— «Кубань» представляет не отдельный город, а целый регион, где очень сильны футбольные традиции и история. Каким вам видится будущее клуба?

— Вы верно отметили, что «Кубань» — это краевая команда, а не городская. В перспективе она должна играть в РПЛ. Это однозначно. Учитывая традиции, историю клуба, наличие армии болельщиков. Сейчас хотелось бы большего, но у нас пока достаточно скромный бюджет. Будущее я вижу так — «Кубань» должна играть в премьер-лиге и представлять там Краснодарский край.

— Какие задачи должна решать команда в ближайшие три года?

— Стратегическая задача — выход в РПЛ. Но здесь очень многое будет зависеть от тех условий, которые у нас будут, от финансирования. Как я уже сказал, пока бюджет небольшой. Надеюсь, что он вырастет. В то же время понимаем, что деньги сами по себе в футбол не играют. Нам надо создать боеспособный коллектив. Не вижу проблемы в том, чтобы мы поборолись за попадание в первую пятерку в следующем сезоне. Просто так болтаться в середине таблицы не вижу смысла. Если мы хотим вернуть болельщиков, то нужны победы. Можем привлекать людей яркими программами, интерактивами, но очень важен спортивный результат. Будем добиваться его, будет и все остальное. В том числе и болельщики на трибунах.

— Считаете, что за три года можно добраться от борьбы за выживание в Первой лиге до попадания в РПЛ?

— Да, это реально. Есть хорошие примеры. Посмотрите на «Факел», у них не такой большой бюджет, но им удалось выйти в РПЛ. Они там прекрасно выглядят, хотя состав не изменился по сравнению с Первой лигой. Плюс играет огромную роль фактор «двенадцатого номера». Болельщики в любой ситуации поддерживают их и дома, и на выезде. Они такие матчи вырывают на зубах, что приятно наблюдать. Хочется видеть полный стадион на наших играх, чтобы люди с удовольствием смотрели на «Кубань», получали удовольствие от похода на стадион и хотели возвращаться туда снова и снова.

Любомир Кантонистов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Многие помнят вас как футболиста, поигравшего на хорошем уровне. Тем не менее далеко не всем игрокам удается найти себя в плане работы и профессии после карьеры игрока. Как это получилось у вас?

— Мне повезло. Плавно закончив карьеру в Воронеже, принял приглашение тогдашнего спортивного директора «Локомотива» Кирилла Котова. Я ему очень благодарен. У меня не было никакой паузы. Закончил играть и пошел работать на новую должность. Через некоторое время после того как покинул «Локомотив», пришел в «Кубань». Особенно приятно, что выступал здесь, оставил след в истории клуба. И меня тут помнят как игрока, и у меня самого остались великолепные впечатления о том периоде карьеры. Вдвойне приятно приходить в клуб, цвета которого защищал как игрок. Знаю историю «Кубани», прочувствовал на себе любовь болельщиков. Из-за этого больше переживаешь за результат и полностью отдаешься работе.

— Вы общались с болельщиками?

— Каждый год происходит общение с болельщиками перед сезоном. Хотя у меня была неприятная встреча с фанатами после матча с «Динамо» из Махачкалы. Претензии были разные. Но болельщики обычно ориентируются на информацию из интернета, которая часто не соответствует действительности. Я ответил на все интересующие вопросы. Такие разговоры полезны, недопонимание ушло, пришли к выводу, что надо остаться в Первой лиге.

— Хотел отдельно спросить про полузащитника Абдокова, забившего в прошедшем сезоне 12 голов. Какие у него сильные качества?

— Нури профессионал. Нравятся его бойцовские качества, он не жалеет себя, отдает в играх всего себя. Когда увидел его в играх за ставропольское «Динамо», это сразу же бросилось в глаза. Если идет в единоборство, то ноги не убирает, действует в агрессивной манере. С возрастом выросло и исполнительское мастерство, стал забивать красивые голы. Плюс игровая практика. Он мог раскрыться и раньше, еще год назад, если бы ему больше доверяли. Считаю, что это не предел Нури, у него очень высокий потенциал, будет еще прибавлять и вырастет в сильного игрока.

— Именно фактор доверия сыграл решающую роль в том, что Абдоков стал лучшим бомбардиром команды в такой тяжелый сезон?

— При Евдокимове у него было не так много шансов, он был игроком ротации. В весенней части сезона он стал безусловным лидером, игроком основы, начал забивать голы. Уверен, он способен играть на уровне РПЛ. Неслучайно к нему есть интерес от ряда клубов.

— Вам уже поступало предложение от клубов по Абдокову?

— Пока только разговоры и прощупывание почвы. Клубы интересуются им и спрашивают про него. Но на данный момент у нас нет официальных предложений по Нури.