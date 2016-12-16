18:31 16 декабря | ФУТБОЛ — ФНЛ

Зимой "Кубань" может остаться без состава

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По информации "СЭ", ситуация в "Кубани" продолжает оставаться тяжелой. Клуб не нашел генерального спонсора, а долги по зарплате так и не погашены. Некоторые футболисты не получали зарплату по четыре-пять месяцев. Многие собираются подать заявления в Палату по разрешению споров. Высока вероятность, что требования игроков будут удовлетворены, и они смогут покинуть "Кубань" свободными агентами. Первую часть сезона в первенстве ФНЛ желто-зеленые завершили на 14-м месте, набрав 28 очков в 24 встречах.

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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igorvasilevich

Давно пора прикрыть все бюджетные клубы. Достали уже вот такое болото и мешает развитию футбола. Все клубы пустить в свободное плавание пусть живут по средствам.

23:50 17 декабря

i_mikola

давно пора прикрыть этот гадюшник. еще бы посадить всё руководство

19:06 16 декабря

Berkut-7

Закрыть это черную криминальную дыру в гос бюджете раз и навсегда , там криминал на криминале

18:56 16 декабря

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