Защитник Евгений Макеев покинул «Велес»

Защитник Евгений Макеев покинул «Велес» в связи с завершением контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Макеев с 2007 по 2017 год выступал за «Спартак». Также в активе футболиста 3 матча за сборную России.

«Велес» занял 15-е место в турнирной таблице первой лиги.

33-летний футболист в сезоне-2022/23 провел 28 матчей и забил 2 гола.