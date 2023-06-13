Зырянов рассказал, против кого из знакомых хотел бы сыграть: «В этом году не судьба»

Тренер «Черноморца» Константин Зырянов в интервью «СЭ» назвал желанного соперника.

— Из сборной России того Евро вышло много тренеров — Семак, Семшов, Кержаков, Игнашевич... С кем хотели бы сыграть?

— Я очень хотел посоревноваться с Сергеем Игнашевичем. Но в этом году не судьба — он с «Балтикой» ушел в РПЛ.

— Почему именно с ним?

— Потому что в первом дивизионе из сборной России никого больше не было.

— А если в РПЛ поднимитесь? Предположим, там будут Игнашевич, Семак, Березуцкий работу найдет...

— На самом деле с кем-то конкретно посоперничать — второстепенно. Мне главное просто встретиться с ними, посидеть, пообщаться. В том году беседовали с Игнашевичем — он сказал, что первая лига очень сложная. А в этом году ее выиграл. Значит, человек обучаемый.