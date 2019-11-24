Задержанный за драку с игроком «Факела» фанат отпущен на свободу

Болельщик, которого задержали за выход на поле и нападение на игрока «Факела» по окончании матча 25-го тура Олимп-ФНЛ с «Нижним Новгородом» (0:2), отпущен из отделения полиции, сообщают «РИА Новости», со ссылкой на главное управление МВД России по Воронежской области.

После встречи «Факел» — «Нижний Новгород» несколько болельщиков прорвались на поле и подрались с футболистами воронежской команды. Диктор стадиона попросил прекратить безобразие на поле.

«На болельщика был составлен протокол, его отпустили», — приводит слова представителя МВД «РИА Новости».

«Факел» уступил в четырех последних матчах из пяти. Воронежцы занимают 19-е место в ФНЛ с 16 очками.

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