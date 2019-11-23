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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

ФНЛ не оставит без внимания инцидент с выбежавшими на поле болельщиками «Факела»

22:54
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ФНЛ подробно изучит в инцидент с участием болельщиков и игроков «Факела», который произошел по окончании матча 25-го тура первенства Олимп-ФНЛ против «Нижнего Новгорода».

— Для начала нужно максимально подробно разобраться, почему такая ситуация произошла, — цитируют «РИА «Новости» президента ФНЛ Игоря Ефремова. — Безусловно, это безобразие, которого быть не должно. В настоящий момент мы собираем материалы, видеозаписи, чтобы выявить причины и допущенные организаторами матча ошибки. Без внимания этот инцидент не останется, равно как и виновные без наказаний.

По ходу встречи несколько болельщиков прорвались на поле и подрались с игроками «Факела». Диктор стадиона попросил прекратить безобразие на поле. «Факел» уступил в четырех последних матчах из пяти. Воронежцы занимают 19-е место в ФНЛ с 16 очками.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191123/1561520415.html

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