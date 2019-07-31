Юрий Газзаев вошел в тренерский штаб "Енисея"

Бывший главный тренер "КАМАЗа", "Крыльев Советов", "Шинника" и астраханского "Волгаря" Юрий Газзаев стал тренером-консультантом "Енисея", сообщается на официальном сайте красноярского клуба.

Летом специалист был одним из кандидатов на пост "Енисея"​. После 5 туров красноярцы с 3 очками занимают в таблице 18-е место, уступив в 4 последних матчах. Напомним, в прошлом сезоне команду возглавлял Дмитрий Аленичев, под руководством которого команда вылетела из премьер-лиги, после чего специалист покинул свой пост.

Сейчас главным тренером "Енисея" является Виктор Тренев, а фактически исполняет его обязанности Александр Алексеев.