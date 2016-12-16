Юрий Белкин - новый председатель совета директоров "Динамо"

На внеочередном собрании совета директоров "Динамо" было принято решение о досрочном прекращении полномочий прежнего руководства, информирует пресс-служба бело-голубых. Новым председателем совета был избран Юрий Белкин. Полностью обновленный состав руководства динамовцев выглядит следующим образом: Юрий Белкин, Евгений Муравьев, Геннадий Солдатенков, Василий Титов, Сергей Федоров.

До сентября 2015 года Белкин занимал пост вице-президента "Динамо", но покинул занимаемую должность после того как с поста президента клуба ушел Борис Ротенберг. Вчера стало известно о том, что наблюдательный совет Банка ВТБ решил прекратить участие в АО "Футбольный клуб "Динамо-Москва", продав 74 процента акций бело-голубых одноименному обществу.