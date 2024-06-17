В «Торпедо» окажут поддержку отстраненному от футбола Денисову

В «Торпедо» отреагировали на отстранение тренера академии команды Игоря Денисова от футбольной деятельности.

16 июня стало известно, что бывший полузащитник «Зенита» и сборной России на год условно отстранен от футбольной деятельности.

«Наш клуб занимает сторону Игоря Денисова и поддерживает своего тренера в этом вопросе. Наши юристы готовы оказывать ему всю необходимую поддержку», — цитирует ответ пресс-службы черно-белых РИА «Новости».

Денисов работает тренером академии «Торпедо» с января этого года. Он завершил карьеру футболиста в 2019 году. Полузащитник выступал за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив».