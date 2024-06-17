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В «Торпедо» окажут поддержку отстраненному от футбола Денисову

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В «Торпедо» отреагировали на отстранение тренера академии команды Игоря Денисова от футбольной деятельности.

16 июня стало известно, что бывший полузащитник «Зенита» и сборной России на год условно отстранен от футбольной деятельности.

«Наш клуб занимает сторону Игоря Денисова и поддерживает своего тренера в этом вопросе. Наши юристы готовы оказывать ему всю необходимую поддержку», — цитирует ответ пресс-службы черно-белых РИА «Новости».

Денисов работает тренером академии «Торпедо» с января этого года. Он завершил карьеру футболиста в 2019 году. Полузащитник выступал за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив».

Источник: РИА «Новости»
Игорь Денисов
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
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 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
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 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
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 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
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 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
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