«Херши Беарс» обыграли «Коачеллу» во втором матче финала АХЛ, Мирошниченко забил гол

«Херши Беарс» дома обыграли «Коачеллу» во втором матче финальной серии плей-офф АХЛ — 5:2.

У хозяев один гол забил российский нападающий Иван Мирошниченко, по одной шайбе у Джимми Хантингтона, Пьерика Дюбе, Харди Актелл сделал дубль. У гостей отличились Люк Хенман и Мариан Студенич.

«Херши Беарс» сравняли счет в серии до четырех побед — 1-1.

Третий матч между командами состоится 19 июня.