Александр Грищенко стал главным тренером «Балтики»

«Балтика» объявила о назначении Александра Грищенко новым главным тренером команды.

33-летний специалист начинал тренерскую карьеру в «Балтике». Он работал тренером академии и возглавлял команду «Балтика — БФУ им. И. Канта». Последним местом работы Грищенко был московский «Велес».

В минувшем сезоне «Балтика» заняла предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России и вылетела в первую лигу. После окончания сезона об уходе из команды объявил Сергей Игнашевич, который возглавлял калининградцев с 2021 года.