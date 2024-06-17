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Александр Грищенко стал главным тренером «Балтики»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Балтика» объявила о назначении Александра Грищенко новым главным тренером команды.

33-летний специалист начинал тренерскую карьеру в «Балтике». Он работал тренером академии и возглавлял команду «Балтика — БФУ им. И. Канта». Последним местом работы Грищенко был московский «Велес».

В минувшем сезоне «Балтика» заняла предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России и вылетела в первую лигу. После окончания сезона об уходе из команды объявил Сергей Игнашевич, который возглавлял калининградцев с 2021 года.

Источник: ФК «Балтика»
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
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25.05 09:00
Енисей – Тюмень
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Химки – Черноморец
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25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 2 : 0
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 2 : 1
25.05 13:00
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