«Волгарь» и «Енисей» сыграли вничью в матче первой лиги
«Волгарь» дома сыграл вничью с «Енисеем» в матче 6-го тура первой лиги — 2:2.
У хозяев голы забил Артур Гилязетдинов (38-я минута) и Тимур Жамалетдинов (65-я). За гостей отличились Андрей Окладников (22-я) и Александр Канаплин (27-я), который забил гол ударом через себя.
«Волгарь» набрал первое очко в этом сезоне первой лиги и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Енисей» находится на 11-й строчке (7 баллов).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Сокол
|6
|4
|1
|1
|6-6
|13
|
2
|Акрон
|5
|4
|0
|1
|12-3
|12
|
3
|Алания
|5
|3
|1
|1
|6-2
|10
|
4
|СКА-Хаб.
|5
|3
|1
|1
|6-2
|10
|
5
|Тюмень
|5
|3
|0
|2
|9-5
|9
|
6
|Химки
|6
|3
|0
|3
|7-7
|9
|
7
|КАМАЗ
|5
|3
|0
|2
|5-5
|9
|
8
|Шинник
|6
|3
|0
|3
|7-8
|9
|
9
|Торпедо
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
10
|Динамо Мх
|5
|2
|1
|2
|3-3
|7
|
11
|Енисей
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|
12
|Черноморец
|5
|1
|4
|0
|5-4
|7
|
13
|Родина
|5
|1
|3
|1
|6-4
|6
|
14
|Арсенал
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
15
|Ленинградец
|5
|1
|2
|2
|2-6
|5
|
16
|Нефтехимик
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
17
|Кубань
|6
|1
|1
|4
|3-7
|4
|
18
|Волгарь
|6
|0
|1
|5
|5-13
|1
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.08
|17:00
|
Шинник – Кубань
|1 : 0
|19.08
|17:30
|
Сокол – Химки
|1 : 0
|19.08
|18:00
|
Волгарь – Енисей
|2 : 2
|20.08
|10:00
|
СКА-Хаб. – Черноморец
|- : -
|20.08
|17:00
|
Тюмень – Динамо Мх
|- : -
|20.08
|18:00
|
Ленинградец – Акрон
|- : -
|20.08
|18:00
|
Родина – Алания
|- : -
|21.08
|17:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|21.08
|19:24
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Владислав Левин
Арсенал Т
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Никита Печенкин
Тюмень
|5
|0
|1
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0
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