Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 19:59

«Волгарь» и «Енисей» сыграли вничью в матче первой лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Волгарь» дома сыграл вничью с «Енисеем» в матче 6-го тура первой лиги — 2:2.

У хозяев голы забил Артур Гилязетдинов (38-я минута) и Тимур Жамалетдинов (65-я). За гостей отличились Андрей Окладников (22-я) и Александр Канаплин (27-я), который забил гол ударом через себя.

«Волгарь» набрал первое очко в этом сезоне первой лиги и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Енисей» находится на 11-й строчке (7 баллов).

Россия. ФНЛ. 6-й тур
19 авг, 18:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
2:2
Енисей

Первая лига
ФК Волгарь
ФК Енисей
1
0
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Химки» проиграли «Соколу» в матче первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Сокол 6 4 1 1 6-6 13
2
 Акрон 5 4 0 1 12-3 12
3
 Алания 5 3 1 1 6-2 10
4
 СКА-Хаб. 5 3 1 1 6-2 10
5
 Тюмень 5 3 0 2 9-5 9
6
 Химки 6 3 0 3 7-7 9
7
 КАМАЗ 5 3 0 2 5-5 9
8
 Шинник 6 3 0 3 7-8 9
9
 Торпедо 5 2 1 2 5-5 7
10
 Динамо Мх 5 2 1 2 3-3 7
11
 Енисей 6 2 1 3 6-7 7
12
 Черноморец 5 1 4 0 5-4 7
13
 Родина 5 1 3 1 6-4 6
14
 Арсенал 5 1 2 2 4-7 5
15
 Ленинградец 5 1 2 2 2-6 5
16
 Нефтехимик 5 1 1 3 3-6 4
17
 Кубань 6 1 1 4 3-7 4
18
 Волгарь 6 0 1 5 5-13 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.08 17:00
Шинник – Кубань
 1 : 0
19.08 17:30
Сокол – Химки
 1 : 0
19.08 18:00
Волгарь – Енисей
 2 : 2
20.08 10:00
СКА-Хаб. – Черноморец
 - : -
20.08 17:00
Тюмень – Динамо Мх
 - : -
20.08 18:00
Ленинградец – Акрон
 - : -
20.08 18:00
Родина – Алания
 - : -
21.08 17:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
21.08 19:24
Торпедо – Нефтехимик
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
Антон Килин

Антон Килин

Акрон

 3
Кирилл Никитин

Кирилл Никитин

СКА-Хабаровск

 3
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 3
Владислав Левин

Владислав Левин

Арсенал Т

 2
И К Ж
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 2 1 0
Никита Печенкин

Никита Печенкин

Тюмень

 5 0 1
Валерий Кичин

Валерий Кичин

Енисей

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости