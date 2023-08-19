«Волгарь» и «Енисей» сыграли вничью в матче первой лиги

«Волгарь» дома сыграл вничью с «Енисеем» в матче 6-го тура первой лиги — 2:2.

У хозяев голы забил Артур Гилязетдинов (38-я минута) и Тимур Жамалетдинов (65-я). За гостей отличились Андрей Окладников (22-я) и Александр Канаплин (27-я), который забил гол ударом через себя.

«Волгарь» набрал первое очко в этом сезоне первой лиги и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Енисей» находится на 11-й строчке (7 баллов).