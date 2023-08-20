«СКА-Хабаровск» и «Черноморец» сыграли вничью в матче первой лиги
«СКА-Хабаровск» на своем стадионе сыграл вничью с «Черноморцем» в матче 6-го тура первой лиги.
«СКА-Хабаровск» сохранил 3-е место в таблице первой лиги (11 очков), «Черноморец» поднялся на 9-ю позицию (8 баллов).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Сокол
|6
|4
|1
|1
|6-6
|13
|
2
|Акрон
|5
|4
|0
|1
|12-3
|12
|
3
|СКА-Хаб.
|6
|3
|2
|1
|6-2
|11
|
4
|Алания
|5
|3
|1
|1
|6-2
|10
|
5
|Тюмень
|5
|3
|0
|2
|9-5
|9
|
6
|Химки
|6
|3
|0
|3
|7-7
|9
|
7
|КАМАЗ
|5
|3
|0
|2
|5-5
|9
|
8
|Шинник
|6
|3
|0
|3
|7-8
|9
|
9
|Черноморец
|6
|1
|5
|0
|5-4
|8
|
10
|Торпедо
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
11
|Динамо Мх
|5
|2
|1
|2
|3-3
|7
|
12
|Енисей
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|
13
|Родина
|5
|1
|3
|1
|6-4
|6
|
14
|Арсенал
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
15
|Ленинградец
|5
|1
|2
|2
|2-6
|5
|
16
|Нефтехимик
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
17
|Кубань
|6
|1
|1
|4
|3-7
|4
|
18
|Волгарь
|6
|0
|1
|5
|5-13
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.08
|17:00
|
Шинник – Кубань
|1 : 0
|19.08
|17:30
|
Сокол – Химки
|1 : 0
|19.08
|18:00
|
Волгарь – Енисей
|2 : 2
|20.08
|10:00
|
СКА-Хаб. – Черноморец
|0 : 0
|20.08
|17:00
|
Тюмень – Динамо Мх
|- : -
|20.08
|18:00
|
Ленинградец – Акрон
|- : -
|20.08
|18:00
|
Родина – Алания
|- : -
|21.08
|17:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|21.08
|19:24
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Илья Рубцов
Шинник
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Владислав Левин
Арсенал Т
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Никита Печенкин
Тюмень
|5
|0
|1
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0
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