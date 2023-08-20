«СКА-Хабаровск» и «Черноморец» сыграли вничью в матче первой лиги

Читать «СЭ» в

«СКА-Хабаровск» на своем стадионе сыграл вничью с «Черноморцем» в матче 6-го тура первой лиги.

«СКА-Хабаровск» сохранил 3-е место в таблице первой лиги (11 очков), «Черноморец» поднялся на 9-ю позицию (8 баллов).