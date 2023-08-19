«Химки» проиграли «Соколу» в матче первой лиги

«Сокол» дома обыграл «Химки» в матче 6-го тура первой лиги-2023/24 — 1:0.

У хозяев гол забил полузащитник Артем Молодцов на 45+2-й минуте.

«Сокол» с 13 баллами находится на первой строчке в турнирной таблице. «Химки» находятся на 8-й строчке (9 баллов).