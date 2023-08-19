Форвард «Енисея» Канаплин ударом через себя от перекладины забил «Волгарю»

Нападающий «Енисея» Александр Канаплин забил в ворота «Волгаря» в матче 6-го тура первой лиги.

На 27-й минуте 22-летний форвард принял мяч на грудь в штрафной площади хозяев и ударом через себя от перекладины сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

Канаплин выступает за красноярцев с 2021 года. В текущем сезоне он забил один гол и сделал одну результативную передачу в 6 матчах первой лиги.