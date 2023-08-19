Форвард «Енисея» Канаплин ударом через себя от перекладины забил «Волгарю»
Нападающий «Енисея» Александр Канаплин забил в ворота «Волгаря» в матче 6-го тура первой лиги.
На 27-й минуте 22-летний форвард принял мяч на грудь в штрафной площади хозяев и ударом через себя от перекладины сделал счет 2:0 в пользу своей команды.
Канаплин выступает за красноярцев с 2021 года. В текущем сезоне он забил один гол и сделал одну результативную передачу в 6 матчах первой лиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Сокол
|6
|4
|1
|1
|6-6
|13
|
2
|Акрон
|5
|4
|0
|1
|12-3
|12
|
3
|Алания
|5
|3
|1
|1
|6-2
|10
|
4
|СКА-Хаб.
|5
|3
|1
|1
|6-2
|10
|
5
|Тюмень
|5
|3
|0
|2
|9-5
|9
|
6
|Химки
|6
|3
|0
|3
|7-7
|9
|
7
|КАМАЗ
|5
|3
|0
|2
|5-5
|9
|
8
|Шинник
|6
|3
|0
|3
|7-8
|9
|
9
|Торпедо
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
10
|Динамо Мх
|5
|2
|1
|2
|3-3
|7
|
11
|Енисей
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|
12
|Черноморец
|5
|1
|4
|0
|5-4
|7
|
13
|Родина
|5
|1
|3
|1
|6-4
|6
|
14
|Арсенал
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
15
|Ленинградец
|5
|1
|2
|2
|2-6
|5
|
16
|Нефтехимик
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
17
|Кубань
|6
|1
|1
|4
|3-7
|4
|
18
|Волгарь
|6
|0
|1
|5
|5-13
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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10 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.08
|17:00
|
Шинник – Кубань
|1 : 0
|19.08
|17:30
|
Сокол – Химки
|1 : 0
|19.08
|18:00
|
Волгарь – Енисей
|2 : 2
|20.08
|10:00
|
СКА-Хаб. – Черноморец
|- : -
|20.08
|17:00
|
Тюмень – Динамо Мх
|- : -
|20.08
|18:00
|
Ленинградец – Акрон
|- : -
|20.08
|18:00
|
Родина – Алания
|- : -
|21.08
|17:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|21.08
|19:24
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Владислав Левин
Арсенал Т
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Никита Печенкин
Тюмень
|5
|0
|1
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0
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