«Алания» обыграла «Торпедо» в первой лиге

«Алания» на своем поле одержала победу над «Торпедо» в 5-м туре первой лиги — 2:0.

На 33-й минуте хозяев вывел вперед Николай Гиоргобиани, а на 51-й окончательный счет установил Ислам Машуков.

«Алания» с 10 очками поднялась на второе место в турнирной таблице первой лиги. «Торпедо» с 7 баллами занимает восьмую строчку.