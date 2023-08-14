«Алания» обыграла «Торпедо» в первой лиге
«Алания» на своем поле одержала победу над «Торпедо» в 5-м туре первой лиги — 2:0.
На 33-й минуте хозяев вывел вперед Николай Гиоргобиани, а на 51-й окончательный счет установил Ислам Машуков.
«Алания» с 10 очками поднялась на второе место в турнирной таблице первой лиги. «Торпедо» с 7 баллами занимает восьмую строчку.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|5
|4
|0
|1
|12-3
|12
|
2
|Алания
|5
|3
|1
|1
|6-2
|10
|
3
|СКА-Хаб.
|5
|3
|1
|1
|6-2
|10
|
4
|Сокол
|5
|3
|1
|1
|5-6
|10
|
5
|Тюмень
|5
|3
|0
|2
|9-5
|9
|
6
|Химки
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
7
|КАМАЗ
|5
|3
|0
|2
|5-5
|9
|
8
|Торпедо
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
9
|Динамо Мх
|5
|2
|1
|2
|3-3
|7
|
10
|Черноморец
|5
|1
|4
|0
|5-4
|7
|
11
|Енисей
|5
|2
|0
|3
|4-5
|6
|
12
|Шинник
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|
13
|Родина
|5
|1
|3
|1
|6-4
|6
|
14
|Арсенал
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
15
|Ленинградец
|5
|1
|2
|2
|2-6
|5
|
16
|Кубань
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
17
|Нефтехимик
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
18
|Волгарь
|5
|0
|0
|5
|3-11
|0
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.08
|16:00
|
Ленинградец – Шинник
|0 : 1
|12.08
|17:00
|
Химки – Родина
|2 : 0
|12.08
|18:30
|
Кубань – Сокол
|0 : 0
|12.08
|19:30
|
Черноморец – Арсенал
|2 : 1
|13.08
|10:00
|
СКА-Хаб. – Акрон
|1 : 0
|13.08
|14:00
|
Енисей – Нефтехимик
|2 : 0
|13.08
|17:00
|
КАМАЗ – Тюмень
|2 : 1
|13.08
|18:00
|
Волгарь – Динамо Мх
|0 : 1
|14.08
|17:00
|
Алания – Торпедо
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Данила Ежков
Сокол
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Никита Печенкин
Тюмень
|5
|0
|1
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0
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