В «Торпедо» назвали странными фантазиями информацию об отставке президента клуба

В пресс-службе «Торпедо» ответили «СЭ» на вопрос о возможной отставке президента клуба Ярослава Савина.

Ранее издание «Чемпионат» сообщило, что руководство «Торпедо» недовольно работой президента.

«Информация абсолютно не соответствует действительности. В дальнейшем хотелось бы избавить себя от комментариев чьих-то странных фантазий», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Должность президента московского «Торпедо» Савин занимает со 2 марта 2023 года. Клуб занимают шестое место в первой лиги, набрав 17 очков за 11 туров.