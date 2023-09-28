В «Торпедо» назвали странными фантазиями информацию об отставке президента клуба
В пресс-службе «Торпедо» ответили «СЭ» на вопрос о возможной отставке президента клуба Ярослава Савина.
Ранее издание «Чемпионат» сообщило, что руководство «Торпедо» недовольно работой президента.
«Информация абсолютно не соответствует действительности. В дальнейшем хотелось бы избавить себя от комментариев чьих-то странных фантазий», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.
Должность президента московского «Торпедо» Савин занимает со 2 марта 2023 года. Клуб занимают шестое место в первой лиги, набрав 17 очков за 11 туров.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|11
|7
|2
|2
|14-9
|23
|
2
|Динамо Мх
|11
|6
|3
|2
|13-5
|21
|
3
|Шинник
|11
|6
|1
|4
|15-13
|19
|
4
|Акрон
|11
|5
|3
|3
|15-7
|18
|
5
|Химки
|11
|5
|2
|4
|13-12
|17
|
6
|Торпедо
|11
|5
|2
|4
|10-10
|17
|
7
|Сокол
|11
|5
|2
|4
|12-16
|17
|
8
|Тюмень
|11
|4
|4
|3
|16-12
|16
|
9
|КАМАЗ
|11
|4
|4
|3
|8-8
|16
|
10
|СКА-Хаб.
|11
|4
|3
|4
|13-12
|15
|
11
|Енисей
|11
|4
|2
|5
|16-15
|14
|
12
|Родина
|11
|3
|5
|3
|18-15
|14
|
13
|Арсенал
|11
|3
|5
|3
|10-12
|14
|
14
|Черноморец
|11
|2
|7
|2
|12-12
|13
|
15
|Нефтехимик
|11
|3
|2
|6
|8-14
|11
|
16
|Ленинградец
|11
|2
|5
|4
|7-12
|11
|
17
|Кубань
|11
|1
|3
|7
|6-13
|6
|
18
|Волгарь
|11
|0
|5
|6
|8-17
|5
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.10
|07:00
|
СКА-Хаб. – Кубань
|- : -
|1.10
|13:00
|
Торпедо – Ленинградец
|- : -
|1.10
|13:00
|
Енисей – Динамо Мх
|- : -
|1.10
|16:00
|
Шинник – Тюмень
|- : -
|1.10
|17:00
|
Черноморец – Волгарь
|- : -
|1.10
|18:00
|
Нефтехимик – Арсенал
|- : -
|2.10
|00:00
|
Родина – КАМАЗ
|- : -
|2.10
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|2.10
|19:00
|
Сокол – Алания
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Антон Антонов
Черноморец Н
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|9
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|4
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|8
|1
|0
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