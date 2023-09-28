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Сегодня, 16:26

В «Торпедо» назвали странными фантазиями информацию об отставке президента клуба

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Торпедо» ответили «СЭ» на вопрос о возможной отставке президента клуба Ярослава Савина.

Ранее издание «Чемпионат» сообщило, что руководство «Торпедо» недовольно работой президента.

«Информация абсолютно не соответствует действительности. В дальнейшем хотелось бы избавить себя от комментариев чьих-то странных фантазий», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Должность президента московского «Торпедо» Савин занимает со 2 марта 2023 года. Клуб занимают шестое место в первой лиги, набрав 17 очков за 11 туров.

Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 11 7 2 2 14-9 23
2
 Динамо Мх 11 6 3 2 13-5 21
3
 Шинник 11 6 1 4 15-13 19
4
 Акрон 11 5 3 3 15-7 18
5
 Химки 11 5 2 4 13-12 17
6
 Торпедо 11 5 2 4 10-10 17
7
 Сокол 11 5 2 4 12-16 17
8
 Тюмень 11 4 4 3 16-12 16
9
 КАМАЗ 11 4 4 3 8-8 16
10
 СКА-Хаб. 11 4 3 4 13-12 15
11
 Енисей 11 4 2 5 16-15 14
12
 Родина 11 3 5 3 18-15 14
13
 Арсенал 11 3 5 3 10-12 14
14
 Черноморец 11 2 7 2 12-12 13
15
 Нефтехимик 11 3 2 6 8-14 11
16
 Ленинградец 11 2 5 4 7-12 11
17
 Кубань 11 1 3 7 6-13 6
18
 Волгарь 11 0 5 6 8-17 5
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.10 07:00
СКА-Хаб. – Кубань
 - : -
1.10 13:00
Торпедо – Ленинградец
 - : -
1.10 13:00
Енисей – Динамо Мх
 - : -
1.10 16:00
Шинник – Тюмень
 - : -
1.10 17:00
Черноморец – Волгарь
 - : -
1.10 18:00
Нефтехимик – Арсенал
 - : -
2.10 00:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
2.10 16:30
Акрон – Химки
 - : -
2.10 19:00
Сокол – Алания
 - : -
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ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Антон Антонов

Антон Антонов

Черноморец Н

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 9 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 4 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 8 1 0
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