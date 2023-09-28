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Сегодня, 13:53

Mash: полузащитник тульского «Арсенала» Померко стал жертвой мошенников и потерял 2,4 миллиона рублей

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Алексей Померко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник тульского «Арсенала» Алексей Померко стал жертвой мошенников, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, игрок обратился к своему другу и экс-защитнику молодежной сборной России Вячеславу Дмитриеву с просьбой приехать в «Москву-Сити», встретится с человеком и получить от него 10 тысяч долларов (около 1 миллиона рублей), после чего отдать эти деньги некоему Исламу в обмен на криптовалюту. Эта сделка прошла удачно, поэтому Померко решил повторить операцию.

Хавбек позвонил Дмитриеву во второй раз с просьбой проделать все то же самое, но уже с суммой в 24,5 тысячи долларов (около 2,4 миллиона рублей). На этот раз Дмитриев перевел деньги и уехал из «Москвы-Сити», а Померко, проверив счет в приложении, не обнаружил перевода.

После этого полузащитник «Арсенала» перезвонил Дмитриеву и попросил того написать заявление в полицию. Правоохранительные органы начали розыск продавца криптовалюты и его автомобиля Mercedes-Benz G-Class.

Источник: Mash
Алексей Померко
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 11 7 2 2 14-9 23
2
 Динамо Мх 11 6 3 2 13-5 21
3
 Шинник 11 6 1 4 15-13 19
4
 Акрон 11 5 3 3 15-7 18
5
 Химки 11 5 2 4 13-12 17
6
 Торпедо 11 5 2 4 10-10 17
7
 Сокол 11 5 2 4 12-16 17
8
 Тюмень 11 4 4 3 16-12 16
9
 КАМАЗ 11 4 4 3 8-8 16
10
 СКА-Хаб. 11 4 3 4 13-12 15
11
 Енисей 11 4 2 5 16-15 14
12
 Родина 11 3 5 3 18-15 14
13
 Арсенал 11 3 5 3 10-12 14
14
 Черноморец 11 2 7 2 12-12 13
15
 Нефтехимик 11 3 2 6 8-14 11
16
 Ленинградец 11 2 5 4 7-12 11
17
 Кубань 11 1 3 7 6-13 6
18
 Волгарь 11 0 5 6 8-17 5
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34 тур
1.10 07:00
СКА-Хаб. – Кубань
 - : -
1.10 13:00
Торпедо – Ленинградец
 - : -
1.10 13:00
Енисей – Динамо Мх
 - : -
1.10 16:00
Шинник – Тюмень
 - : -
1.10 17:00
Черноморец – Волгарь
 - : -
1.10 18:00
Нефтехимик – Арсенал
 - : -
2.10 00:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
2.10 16:30
Акрон – Химки
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Иван Тимошенко

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Ислам Машуков

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