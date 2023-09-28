Mash: полузащитник тульского «Арсенала» Померко стал жертвой мошенников и потерял 2,4 миллиона рублей
Полузащитник тульского «Арсенала» Алексей Померко стал жертвой мошенников, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, игрок обратился к своему другу и экс-защитнику молодежной сборной России Вячеславу Дмитриеву с просьбой приехать в «Москву-Сити», встретится с человеком и получить от него 10 тысяч долларов (около 1 миллиона рублей), после чего отдать эти деньги некоему Исламу в обмен на криптовалюту. Эта сделка прошла удачно, поэтому Померко решил повторить операцию.
Хавбек позвонил Дмитриеву во второй раз с просьбой проделать все то же самое, но уже с суммой в 24,5 тысячи долларов (около 2,4 миллиона рублей). На этот раз Дмитриев перевел деньги и уехал из «Москвы-Сити», а Померко, проверив счет в приложении, не обнаружил перевода.
После этого полузащитник «Арсенала» перезвонил Дмитриеву и попросил того написать заявление в полицию. Правоохранительные органы начали розыск продавца криптовалюты и его автомобиля Mercedes-Benz G-Class.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|11
|7
|2
|2
|14-9
|23
|
2
|Динамо Мх
|11
|6
|3
|2
|13-5
|21
|
3
|Шинник
|11
|6
|1
|4
|15-13
|19
|
4
|Акрон
|11
|5
|3
|3
|15-7
|18
|
5
|Химки
|11
|5
|2
|4
|13-12
|17
|
6
|Торпедо
|11
|5
|2
|4
|10-10
|17
|
7
|Сокол
|11
|5
|2
|4
|12-16
|17
|
8
|Тюмень
|11
|4
|4
|3
|16-12
|16
|
9
|КАМАЗ
|11
|4
|4
|3
|8-8
|16
|
10
|СКА-Хаб.
|11
|4
|3
|4
|13-12
|15
|
11
|Енисей
|11
|4
|2
|5
|16-15
|14
|
12
|Родина
|11
|3
|5
|3
|18-15
|14
|
13
|Арсенал
|11
|3
|5
|3
|10-12
|14
|
14
|Черноморец
|11
|2
|7
|2
|12-12
|13
|
15
|Нефтехимик
|11
|3
|2
|6
|8-14
|11
|
16
|Ленинградец
|11
|2
|5
|4
|7-12
|11
|
17
|Кубань
|11
|1
|3
|7
|6-13
|6
|
18
|Волгарь
|11
|0
|5
|6
|8-17
|5
|1.10
|07:00
|
СКА-Хаб. – Кубань
|- : -
|1.10
|13:00
|
Торпедо – Ленинградец
|- : -
|1.10
|13:00
|
Енисей – Динамо Мх
|- : -
|1.10
|16:00
|
Шинник – Тюмень
|- : -
|1.10
|17:00
|
Черноморец – Волгарь
|- : -
|1.10
|18:00
|
Нефтехимик – Арсенал
|- : -
|2.10
|00:00
|
Родина – КАМАЗ
|- : -
|2.10
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|2.10
|19:00
|
Сокол – Алания
|- : -
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Антон Антонов
Черноморец Н
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|9
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|4
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|8
|1
|0