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Сегодня, 19:32

В «Химках» рассказали, рассматривал ли клуб подписание Глушакова и Щенникова летом

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев ответил на вопрос «СЭ», был ли клуб заинтересован в переходе защитника Георгия Щенникова и полузащитника Дениса Глушакова минувшим летом.

«В «Химках» не рассматривали вариант с подписанием Глушакова и Щенникова в это трансферное окно. Те планы, которые были поставлены, мы реализовали», — сказал Оленев «СЭ».

На данный момент Глушаков выступает за «Спартак» из Костромы, а Щенников является свободным агентом.

Георгий Щенников
Денис Глушаков
ФК Химки
Николай Оленев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Алания 11 7 2 2 14-9 23
2
 Динамо Мх 11 6 3 2 13-5 21
3
 Шинник 11 6 1 4 15-13 19
4
 Акрон 11 5 3 3 15-7 18
5
 Химки 11 5 2 4 13-12 17
6
 Торпедо 11 5 2 4 10-10 17
7
 Сокол 11 5 2 4 12-16 17
8
 Тюмень 11 4 4 3 16-12 16
9
 КАМАЗ 11 4 4 3 8-8 16
10
 СКА-Хаб. 11 4 3 4 13-12 15
11
 Енисей 11 4 2 5 16-15 14
12
 Родина 11 3 5 3 18-15 14
13
 Арсенал 11 3 5 3 10-12 14
14
 Черноморец 11 2 7 2 12-12 13
15
 Нефтехимик 11 3 2 6 8-14 11
16
 Ленинградец 11 2 5 4 7-12 11
17
 Кубань 11 1 3 7 6-13 6
18
 Волгарь 11 0 5 6 8-17 5
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29 тур
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31 тур
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1.10 07:00
СКА-Хаб. – Кубань
 - : -
1.10 13:00
Торпедо – Ленинградец
 - : -
1.10 13:00
Енисей – Динамо Мх
 - : -
1.10 16:00
Шинник – Тюмень
 - : -
1.10 17:00
Черноморец – Волгарь
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2.10 16:30
Акрон – Химки
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