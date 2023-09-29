В «Химках» рассказали, рассматривал ли клуб подписание Глушакова и Щенникова летом

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев ответил на вопрос «СЭ», был ли клуб заинтересован в переходе защитника Георгия Щенникова и полузащитника Дениса Глушакова минувшим летом.

«В «Химках» не рассматривали вариант с подписанием Глушакова и Щенникова в это трансферное окно. Те планы, которые были поставлены, мы реализовали», — сказал Оленев «СЭ».

На данный момент Глушаков выступает за «Спартак» из Костромы, а Щенников является свободным агентом.